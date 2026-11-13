Alessandro Michele: el disruptor que transforma Valentino

En una majestuosa oficina, dentro del imponente Palazzo Mignanelli, sede de la gran maison Valentino en Roma, Alessandro Michele parece sentirse extrañamente en casa. Y resulta curioso, porque ese magnífico despacho, que antiguamente fue un salón de baile ubicado en el piano nobile del palacio, con sus proporciones monumentales y un intrincado techo abovedado de madera, parece más bien una extensión del Vaticano, un escenario preparado para filmar algunas escenas adicionales de Cónclave.

La inmensa habitación fue elegida especialmente para el fallecido e inolvidable Valentino Garavani, conocido universal y respetuosamente como Mr. Valentino. No era un papa de la moda, pero, en palabras de Women’s Wear Daily, sí era el «Sheikh del Chic». Su socio de negocios, Giancarlo Giammetti, consideraba que este espacio debía ser un marco a la altura de su figura. Durante la renovación del palacio, realizada por Tommaso Ziffer y Massimo Zompa en los años ochenta, Giammetti declaró: «Uno debe saber que ha llegado al despacho de Valentino». Y vaya que todavía se percibe.

Sin embargo, también es evidente que Michele no es Valentino. Ni su apariencia ni su manera de diseñar se parecen. De hecho, difícilmente podrían ser más distintos. Con su barba y su larga cabellera, que recuerda a los Doce Apóstoles, Michele, de 53 años —ex director creativo de Gucci y ahora con dos años al frente de Valentino— se asemeja más a los beatíficos santos renacentistas cuyos retratos alguna vez colgaron de las imponentes paredes de su estudio que al arquetipo masculino de Valentino: impecablemente vestido, elegante y perfectamente arreglado.

Hoy está sentado frente a una pintura al óleo de una escena paradisíaca que parece casi un telón teatral. Lleva una camiseta blanca con las palabras «Apollon» y «Dyonisos», impresas en ese intenso tono escarlata que el mundo entero reconoce como rojo Valentino.

Estos dos dioses, por cierto griegos y no romanos, representan polos opuestos: la armonía y el orden divino frente a la pasión, la emoción y el instinto. Valentino pertenece definitivamente al primer grupo; Michele, en cambio, se encuentra a medio camino entre ambos. Honestamente, es una especie de dios de la moda del caos. Ha enviado modelos luciendo satines translúcidos por las aceras de Hollywood Boulevard, los ha llevado a una pasarela que recreaba un quirófano mientras cargaban réplicas de sus propias cabezas y, para su debut en alta costura de Valentino, presentó vestidos de noche de una belleza extraordinaria y proporciones dignas de Luchino Visconti, combinados con máscaras inspiradas en la lucha libre mexicana.

Fotografías de moda de AGATA POSPIESZYNSKA

También ha organizado una presentación de Valentino en una reproducción sudorosa de un baño público, algo que provocó numerosas miradas de sorpresa y más de una reacción de desaprobación.

Los polos opuestos que conviven en su reinterpretación de Valentino quedaron ampliamente demostrados en el espectacular desfile de prêt-à-porter otoño-invierno 2026. Se llevó a cabo en los refinados salones del Palazzo Barberini, en Roma, la primera presentación de Michele en su ciudad natal y en la de la maison.

Para Michele, Roma es un elemento esencial que define su aproximación a la moda, al igual que lo fue para Mr. Valentino. Sin embargo, sus perspectivas sobre la ciudad son distintas.

«Roma habla de diferentes tipos de belleza. Hay una que es solemne; es increíble, es grandiosa. La belleza del lenguaje griego y latino de las diosas y los dioses, la majestuosidad del mármol de las fuentes», explica.

Relaciona a esas diosas con las mujeres idealizadas de Valentino, perfectamente envueltas en sedas plisadas y estilizadas. «Pero, por otro lado, también existe el desorden de todas esas capas, de los distintos mensajes y emociones».

«Si hay algo que Michele está aportando a la impecable Roma de Valentino, es una dosis bienvenida de desorden».

En efecto, recorrer Roma hasta llegar a Piazza di Spagna, con el palacio de Valentino como telón de fondo, es viajar en el tiempo a una velocidad desconcertante. La arquitectura reúne, simultáneamente, vestigios del mundo antiguo, el Renacimiento, el Barroco, la burguesía de principios del siglo XX y el racionalismo de los años treinta.

«Es como estar frente a la película más colosal de Hollywood, con el mayor presupuesto posible: el techo más grande, la habitación más grande, la ventana más grande, el palacio más grande», comenta entre risas. «Y también el mayor desorden».

Esa combinación puede apreciarse en sus diseños para Valentino. Si hay algo que Michele está aportando a la impecable Roma de la maison, es precisamente una dosis bienvenida de desorden.

Quizá por eso Michele llamó a esta colección Interferenze. El desfile presentó una sucesión de propuestas de belleza posmoderna, integradas por combinaciones inesperadas de abrigos largos de piel, leggings y exquisitos vestidos de encaje y gasa, acompañados de joyas de gran volumen. Todo ello desfiló por salones cubiertos de frescos que, según Michele, parecen más grandes que un campo de fútbol.

Las prendas parecían no pertenecer a ese entorno. Pero el título iba mucho más allá de la ropa.

«Mi manera de trabajar siempre ha sido una especie de interferencia», explica Michele en voz baja y reflexiva. «El trabajo de un director creativo durante los últimos veinte años consiste en ser una interferenza, una interferencia en la historia de una marca, en el trabajo de alguien más. Y eso es hermoso: la manera en que dos cosas diferentes se unen, se encuentran y crean algo nuevo».

Su interferenza adquiere un significado especialmente interesante cuando se trata de Valentino. Es inevitable preguntarse qué puntos en común pueden existir entre un couturier meticuloso que, según cuenta una anécdota posiblemente apócrifa, de niño lloró hasta vomitar cuando su madre intentó que añadiera una corbata de moño «vulgar» a uno de sus conjuntos, y el creativo de espíritu libre cuyo enfoque caótico ha caracterizado el trabajo de Michele desde que alcanzó reconocimiento internacional como director creativo de Gucci hace una década.

Uno podría imaginar a los legendarios y sofisticados Swans que conformaban la aristocrática clientela de Valentino mirando con desdén a los personajes bohemios, desaliñados y de espíritu rock and roll que tanto fascinan a Michele.

«Estoy observando las cosas como un invitado o como el nuevo habitante de la casa».

All clothes, from a selection, Valentino autumn/winter 2026 collection Fotografías de moda de AGATA POSPIESZYNSKA

Aunque parece encajar perfectamente en el despacho de Valentino, Michele reconoce abiertamente estas diferencias, incluso cuando habla de la continuidad creativa de la maison.

«Pierpaolo y Maria Grazia eran como el sobrino y la sobrina de Valentino», comenta al referirse a Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri, los diseñadores que estuvieron al frente de la dirección creativa de la casa —primero juntos y después Piccioli en solitario— entre 2008 y 2024.

Ambos comenzaron a trabajar en la firma en 1999, justo antes de que Michele se incorporara a Gucci, donde posteriormente desarrollaría una larga trayectoria como director creativo.

«Yo soy realmente el nuevo», explica Michele sobre su posición en Valentino, considerando que muchos integrantes del equipo llevan varias décadas trabajando en la maison. «Estoy observando las cosas como un invitado o como el nuevo habitante de la casa».

Es precisamente desde esa perspectiva que Michele puede desafiar nuestras ideas preconcebidas sobre Valentino: combinando lo audaz con la elegancia y transformando los emblemáticos vestidos de noche mediante elementos tan sencillos como unos zapatos incorrectos, unos guantes inesperados o un sombrero ligeramente ladeado; detalles que el propio Mr. Valentino jamás habría imaginado incorporar.

Sin embargo, existen conexiones innegables entre el fundador y su nuevo invitado. Una de ellas, quizá inesperada, es el glamour, un concepto que asociamos inmediatamente con los elegantes vestidos de noche de Valentino. Ambos parecen ser prácticamente sinónimos.

¿Michele? No necesariamente. Sus colecciones han hecho referencia al estilo geek chic de The Royal Tenenbaums, por lo que el glamour no parecería ser su territorio natural. Pero él no está de acuerdo.

«Siempre me ha atraído mucho el mundo del glamour, desde que era joven: Hollywood, Jean Harlow… Estoy descubriendo que también me gusta el glamour desde mi propia perspectiva», comenta con una sonrisa. «Creo que he sido muy rebelde al jugar con este concepto».

All clothes, from a selection, Valentino autumn/winter 2026 collection Fotografías de moda de AGATA POSPIESZYNSKA

Hollywood representa una conexión interesante, pues el cine es otro de los elementos que vincula directamente a ambos diseñadores.

Cuando trabajaba como asistente en Jean Dessès durante los años cincuenta, Valentino dibujaba «vestidos de ensueño» para las actrices de su época. Uno de los primeros llevaba el nombre de Elizabeth, en referencia a Elizabeth Taylor, a quien posteriormente vestiría en numerosas ocasiones, posiblemente de manera más memorable para su último matrimonio con Larry Fortensky, en 1991.

Michele también siente una profunda fascinación por el cine. Su madre trabajaba en Cinecittà, los famosos estudios cinematográficos de Roma, donde asistía a un ejecutivo de la industria. Gracias a ello, Michele estuvo expuesto desde pequeño al espectáculo del Hollywood italiano, rodeado de figuras como Fellini, Rossellini, Bertolucci y muchos otros. Entre ellos también se encontraba Elizabeth Taylor, durante su participación en Cleopatra, la película de 1963 dirigida por Joseph L. Mankiewicz.

Su madre solía contarle historias sobre los encuentros casuales que tenía con la actriz en las cafeterías de la ciudad.

Por ello, Michele se compara con un director de cine.

«Creo que intento inventar y crear una película alrededor de un mundo», explica. «Siempre observo el panorama completo». Y, al igual que un director, considera que su papel consiste en «inventar algo nuevo a partir de este guión».

Aunque pudiera parecer improbable, lo cierto es que la propuesta de Michele para Valentino está profundamente arraigada en el guión escrito por su fundador, mucho más de lo que podría pensarse al compararlo con sus predecesores.

«No me siento culpable por tomar elementos diferentes», afirma. Y, en consecuencia, ha explorado los archivos de la maison, recuperando referencias poco conocidas de la época dorada de Valentino durante los años ochenta, una etapa que encuentra fascinante de manera constante.

En su primera colección presentó una mezcla de piezas que hacían referencias directas al legado de la firma: desde vestidos de encaje vaporoso hasta chaquetas bordadas con lentejuelas Coromandel (cabe señalar que las versiones de Valentino antecedieron por seis años a las de Karl Lagerfeld para Chanel).

Su primer desfile de alta costura propuso una reinterpretación a gran escala de un vestido de tul rojo con volantes, fotografiado por Deborah Turbeville en 1977.

All clothes, from a selection, Valentino autumn/winter 2026 collection Fotografías de moda de AGATA POSPIESZYNSKA

Otros diseños combinaron, por ejemplo, el exquisito cuerpo drapeado de un vestido de noche de Valentino, creado para La hoguera de las vanidades, con unos jeans; o transformaron una delicada blusa de encaje, propia de una mujer sofisticada que disfruta de largos almuerzos, para llevarla sobre unos calzoncillos de inspiración grunge en un hombre.

Michele nació en 1972 y creció en Roma. Recuerda la primera vez que vio a Mr. Valentino, cuando tenía 13 años. El diseñador sostenía a sus pugs y aparecía enmarcado por los ventanales del recién inaugurado McDonald’s de Piazza di Spagna. ¿Qué mejor ejemplo del contraste entre lo sofisticado y lo cotidiano que tanto caracteriza el trabajo de Michele?

«Fue como una epifanía», recuerda sobre aquel encuentro inesperado. «Como ver a un dios».

Mr. Valentino era —y sigue siendo— una figura venerada en su ciudad adoptiva. Aunque creció en Voghera, en Lombardía, a unos 480 kilómetros de distancia, gracias a su determinación se convirtió en el más romano de los couturiers, profundamente ligado a la Ciudad Eterna.

Cuando el diseñador falleció en enero, a los 93 años, su funeral tuvo la magnitud y solemnidad de una ceremonia de Estado.

Como homenaje, Michele abrió su siguiente desfile de alta costura con un vestido de silueta columnar en rojo Valentino. La propuesta de prêt-à-porter presentada en Roma cerró con un diseño similar que parecía recuperar un modelo original de Valentino, aunque no era así.

«Ese vestido parecía tan Valentino», explica. «Estaba pensando en la época en la que Elsa Peretti trabajaba con Tiffany: la silueta debía ser muy orgánica y chic, pero también sensual, porque realmente se puede sentir el cuerpo dentro de ella. Quería expresar que esto no es simplemente un color, sino una declaración, una actitud ante la vida, una manera de ser y de entender cómo quieren lucir las mujeres… No había nada más que un par de aretes y el vestido. Y eso no soy precisamente yo».

Enfrentarse a semejante legado debe ser una tarea imponente. Para recurrir a otra referencia romana, un diseñador como Michele debe ser como Jano, el dios de dos caras que mira simultáneamente hacia el pasado y hacia el futuro.

Quizá también miraba de reojo para anticipar las reacciones de Valentino y Giammetti, dos figuras cuya presencia sigue siendo enorme. Giammetti ha asistido a los desfiles de Michele para la maison, aplaudiendo con entusiasmo. Y aunque Valentino ya no se encontraba en condiciones de asistir personalmente, Michele todavía podía sentir su presencia.

«Es muy extraño que ya no esté con nosotros».

«Nunca había formado parte de una marca tan poderosa en términos creativos».

All clothes, from a selection, Valentino autumn/winter 2026 collection Fotografías de moda de AGATA POSPIESZYNSKA

¿Alguna vez buscó la aprobación de Valentino? Michele se toma un momento antes de responder.

«Probablemente fue algo inconsciente», dice lentamente. «Diría que sí, porque saber que Mr. Valentino probablemente estaba viendo el desfile… Siempre me siento muy libre y conectado con lo que hago, pero creo que, de una manera muy inconsciente, algo estaba sucediendo dentro de mí. Y, como sabes, a veces eso es más poderoso que cualquier decisión consciente».

También resulta natural preguntarle qué considera que ha heredado de Valentino, tanto desde una perspectiva estética como filosófica.

«Él fundó esta marca y realmente le mostró al mundo el poder de la imaginación, el poder de la creatividad, el poder de un color, el poder de una actitud. Es el poder de los pequeños detalles dentro de esos enormes frescos. Nunca había formado parte de una marca tan poderosa en términos creativos».

