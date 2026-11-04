Mariah Carey protagoniza la campaña navideña 2026 de Gucci con una colección inspirada en las mariposas

La Navidad tiene una protagonista y este año lleva el sello de Gucci. Mariah Carey encabeza la campaña Holiday 2026 de la casa italiana, una producción cinematográfica que reúne música, moda y referencias personales de la cantante. Bajo la dirección de Harmony Korine, la propuesta convierte la llegada de la intérprete a un hotel de lujo en el acontecimiento alrededor del cual gira toda una celebración.

La campaña, titulada Gucci Gift, llega acompañada de una selección de imágenes y un cortometraje musicalizado con All I Want for Christmas Is You, el sencillo que Mariah Carey lanzó en 1994 y que cada temporada vuelve a ocupar un lugar destacado en las celebraciones decembrinas. La elección de la cantante responde a una asociación cultural que pocas figuras pueden sostener ya que su nombre forma parte de la identidad contemporánea de la Navidad.

Mariah Carey y Gucci convierten la Navidad en una producción cinematográfica

El cortometraje comienza con los preparativos de un hotel que espera a una invitada especial. El personal organiza los espacios, coloca adornos, ilumina los árboles y prepara cada detalle para recibir a Mariah Carey. La anticipación crece hasta su llegada, que transforma el encuentro en una celebración colectiva.

Harmony Korine dirige esta producción con una estética que se aleja del anuncio navideño convencional. Reconocido por películas como Spring Breakers y Gummo, el cineasta incorpora su sensibilidad visual a una historia que combina el exceso festivo con el carácter teatral de la firma italiana.

Mariah Carey aparece con diferentes piezas de Gucci, entre abrigos de textura envolvente, vestidos estampados, accesorios brillantes y gafas de sol de gran formato. La cantante no interpreta un personaje ajeno a su identidad ya que la campaña aprovecha su relación con la Navidad y su inclinación por una imagen marcada por el glam.

Butterfly: la colección de Gucci inspirada en Mariah Carey

Uno de los elementos centrales de la campaña es la colección especial Butterfly, una propuesta que establece una conexión directa entre la firma y la historia personal de la cantante.

El motivo de la mariposa tiene un significado particular para Carey. En 1997 publicó Butterfly, uno de los álbumes más representativos de su carrera, cuyo título también se convirtió en una referencia recurrente de su identidad visual. Gucci recupera ese símbolo mediante estampados, bordados y aplicaciones de cristales que recorren distintas prendas y accesorios.

La colección incluye blazers, vestidos, camisetas, calzado y joyería. Entre las piezas destacan los diseños con motivos de mariposas y acabados luminosos, además de accesorios que incorporan detalles brillantes y tonalidades vinculadas con la estética de la intérprete.

Los accesorios Gucci que protagonizan la temporada navideña 2026

Además de Butterfly, la firma presenta una selección de regalos que incluye bolsos, zapatos y complementos para los meses de invierno. Entre los modelos destacados aparecen versiones brillantes de Starlet, Gucci Duffle y GG Marmont, junto con el bolso Paparazzo confeccionado en ante.

La propuesta de calzado reúne botas GG Monogram, mocasines Horsebit, tenis Ace y zapatos Vittoria. Sombreros y bufandas completan la selección, con alternativas que van de los accesorios cotidianos a las piezas pensadas para ocasiones especiales.

Esta combinación responde a una estrategia habitual de las casas de lujo durante la temporada festiva: presentar productos reconocibles de su catálogo junto con ediciones y acabados especiales que refuerzan su atractivo como regalos. Gucci mantiene sus códigos históricos, pero introduce materiales, brillos y referencias visuales que conectan con el carácter de la campaña.

Gucci encuentra en Mariah Carey a su protagonista navideña

La elección de Mariah Carey también tiene una dimensión cultural. Su canción de 1994 se convirtió en uno de los grandes clásicos de la temporada y su regreso anual a las listas de popularidad funciona como una especie de señal de inicio de las celebraciones.

Con Gucci Gift, la firma apuesta por una celebración exuberante en la que la moda acompaña una tradición musical que ha trascendido generaciones. Mariah Carey vuelve a ocupar su lugar en la temporada navideña, esta vez con una casa italiana como anfitriona.