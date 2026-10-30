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Moda

Los abrigos que definirán el invierno 2026

Los abrigos de invierno 2026 apuestan por volúmenes envolventes, siluetas estructuradas y texturas protagonistas que renuevan los clásicos de temporada

Octubre 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Hamburg - January, 2026

Los abrigos que definirán el invierno 2026

Moritz Scholz/Getty Images

Las pasarelas otoño-invierno 2026 plantean una nueva relación con los abrigos: ya no funcionan únicamente como una capa para protegerse del frío, sino como prendas capaces de definir por completo un look. Los volúmenes envolventes, las siluetas arquitectónicas y las texturas de gran presencia comparten espacio con clásicos renovados, desde las gabardinas hasta los abrigos de inspiración militar. El resultado es una temporada que recupera el protagonismo de la ropa de abrigo y amplía sus posibilidades de diseño.

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Abrigos oversize y siluetas cocoon

El volumen adquiere una dimensión especial durante el invierno 2026. Los abrigos oversize mantienen su presencia, pero las proporciones se vuelven más envolventes con hombros redondeados, mangas amplias y estructuras que arropan el cuerpo sin marcar demasiado la silueta.
Las propuestas de Balenciaga, Loewe e Issey Miyake exploran distintas interpretaciones de esta forma. Algunas recurren a volúmenes generosos y otras incorporan pliegues, construcciones escultóricas y tejidos que aportan movimiento. El abrigo cocoon destaca precisamente por su silueta redondeada, que crea una sensación envolvente sin depender de demasiados adornos.
Para llevarlo, funcionan especialmente bien los pantalones rectos, las botas de caña alta y las prendas de punto ajustadas. El contraste de proporciones permite que el abrigo conserve el protagonismo sin sobrecargar el conjunto.

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Abrigos oversize y siluetas cocoon

Balenciaga

Abrigos de pelo y shearling: las texturas protagonistas

El pelo sintético y el shearling ocupan un lugar destacado en las colecciones de otoño-invierno. Gucci, Bottega Veneta y Giorgio Armani exploran abrigos de apariencia exuberante, mientras que otras propuestas recuperan los acabados afelpados y los interiores cálidos que caracterizan a las prendas de inspiración aviador.
La diferencia esta temporada está en el tratamiento de las texturas. Los diseños incorporan cuellos voluminosos, acabados de pelo largo y combinaciones de materiales que aportan profundidad. También aparecen detalles de shearling en puños, solapas y bordes, una alternativa para quienes prefieren integrar esta textura sin llevar un abrigo completamente afelpado.
Los tonos chocolate, caramelo, negro y crema permiten incorporar estas piezas a un clóset cotidiano. Para una interpretación más llamativa, los acabados de colores intensos ofrecen una alternativa a los neutros habituales.

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Abrigos de pelo y shearling: las texturas protagonistas

Getty images

Capas y abrigos con cuello alto

Las capas regresan como una de las propuestas más interesantes de la temporada. Su construcción permite jugar con el movimiento y crear volumen alrededor de los hombros, mientras que su silueta ofrece una alternativa al abrigo tradicional de mangas estructuradas. Loewe exploró esta forma con diseños envolventes que combinan funcionalidad y dramatismo.
Junto a ellas, los cuellos altos de embudo adquieren protagonismo. Firmas como Jil Sander, Ferragamo y Tory Burch presentaron versiones que enmarcan el rostro y protegen el cuello sin depender de una bufanda. Algunos diseños mantienen líneas minimalistas; otros incorporan solapas exageradas y proporciones más arquitectónicas.
Ambas propuestas tienen una característica en común, y es que modifican la silueta a través de la construcción, sin necesitar estampados llamativos ni demasiados accesorios.

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Capas y abrigos con cuello alto

Pinterest

Estampados animales y jacquard

Los abrigos estampados también encuentran espacio entre las propuestas para el invierno 2026. El leopardo y otros motivos animales aparecen como recursos para transformar prendas de líneas clásicas en piezas con mayor presencia visual. Celine, Anna Sui y Carolina Herrera exploran distintas interpretaciones de estos patrones.
El jacquard, por su parte, introduce una dimensión artesanal. Sus dibujos tejidos y relieves permiten construir prendas que recuerdan a tapices y textiles decorativos. Dior y otras casas incorporan este tipo de acabados en diseños que funcionan tanto con prendas sencillas durante el día como con conjuntos de noche.
La recomendación es mantener el resto del estilismo relativamente sobrio cuando el abrigo concentra varios colores o motivos. Una base monocromática permite apreciar mejor el trabajo del tejido.

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Estampados animales y jacquard

Carolina Herrera

Abrigos clásicos con inspiración militar

Los diseños de inspiración militar regresan con hombros definidos, botonaduras dobles, solapas estructuradas y cinturones que ajustan la cintura. También aparecen cierres de alamar, conocidos por sus presillas y botones alargados, que aportan una referencia tradicional a los abrigos de invierno.
Dries Van Noten, Louis Vuitton y Polo Ralph Lauren recuperan algunos de estos códigos mediante proporciones renovadas y detalles que equilibran formalidad y funcionalidad.
Su atractivo está en la permanencia del diseño: un abrigo de lana bien construido, con una silueta definida y detalles discretos, puede acompañar distintas temporadas sin depender de una tendencia pasajera.

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Abrigos clásicos con inspiración militar

Dries Van Noten

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