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Moda

¿Por qué arrasará el dorado la próxima primavera?

Saint Laurent llevó los tejidos metalizados a la sastrería y los abrigos, demostrando que el brillo también puede formar parte del vestuario de día

Octubre 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Por qué arrasará el dorado la próxima primavera?

Pexels

El dorado deja de reservarse para los vestidos de fiesta y las ocasiones especiales. En las colecciones de primavera-verano 2027, el acabado metálico adquiere nuevas proporciones: aparece en prendas de sastrería, abrigos y faldas que trasladan el brillo a siluetas pensadas para vestir más allá de la noche. La propuesta de Saint Laurent, presentada en París bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello, ofrece una de las interpretaciones más contundentes de este giro.

Saint Laurent convierte el oro en protagonista

Para su colección primavera-verano 2027, Anthony Vaccarello construyó una secuencia de looks en la que los tonos dorados ocuparon un lugar central. Las superficies metalizadas, con texturas arrugadas y reflejos intensos, convivieron con gabardinas, saharianas, pantalones y vestidos de cóctel. El resultado se alejó de la idea convencional del dorado como recurso reservado para una ocasión excepcional.
La propuesta también dialoga con los códigos históricos de la maison: sensualidad, hombros definidos y prendas que construyen presencia a través de la silueta. En lugar de depender únicamente del brillo, las piezas encontraron fuerza en el corte y en la manera en que el tejido respondía a la luz.
Este planteamiento resulta relevante porque cambia la función del acabado metálico. El oro ya no necesita cubrir un vestido de noche para llamar la atención; también puede transformar una prenda de estructura clásica y darle una lectura más actual.

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El dorado se lleva en prendas inesperadas

Una de las posibilidades más interesantes de esta tendencia está en su capacidad para modificar piezas reconocibles. Una falda midi metalizada, un blazer dorado o un pantalón con reflejos cálidos pueden funcionar como punto focal sin exigir un conjunto completamente festivo.
La diferencia está en el material y la silueta. Un tejido dorado fluido genera movimiento y refleja la luz de manera distinta a una superficie rígida o de acabado espejado. Los matices champán suelen ofrecer una apariencia más discreta, mientras que los tonos intensos y cobrizos producen un efecto más marcado.
La pasarela de Saint Laurent mostró que el acabado también puede convivir con prendas de inspiración utilitaria. Las saharianas y las gabardinas adquirieron una dimensión distinta gracias a los reflejos metálicos, sin perder la estructura que las caracteriza. Esa combinación amplía las posibilidades del dorado para quienes prefieren evitar los vestidos de fiesta tradicionales.

Cómo combinar el oro sin que el conjunto resulte excesivo

La forma más sencilla de incorporar el dorado consiste en dejar que una sola prenda concentre la atención. Una falda metalizada puede acompañarse de una camisa blanca y sandalias minimalistas; un pantalón dorado funciona con un top negro de líneas limpias; una chamarra o blazer en este acabado puede transformar un conjunto de pantalón recto y camiseta.
También importa la proporción. Las superficies muy reflectantes atraen la mirada, por lo que conviene observar cómo se distribuye el brillo en relación con el resto del vestuario. Si la prenda tiene volumen o textura marcada, los complementos sencillos ayudan a mantener el equilibrio visual.
Para el día, los acabados satinados o ligeramente envejecidos suelen integrarse con mayor facilidad en conjuntos cotidianos. Por la noche, las versiones más luminosas permiten jugar con accesorios metálicos, aunque no es necesario combinar todos los elementos en el mismo tono.

Por qué el dorado encaja con la primavera de 2027

La presencia del oro en las pasarelas también refleja un interés por renovar prendas clásicas mediante materiales capaces de cambiar su percepción. La sastrería, los abrigos y las faldas mantienen sus formas reconocibles, pero adquieren otra identidad cuando incorporan reflejos metálicos.
El atractivo de esta propuesta no depende de vestir de dorado de pies a cabeza. Está en la posibilidad de introducir una superficie inesperada en el armario y dejar que una sola pieza cambie la lectura del conjunto. Para la primavera de 2027, el oro ofrece una manera de experimentar con el brillo sin renunciar a la estructura ni a la versatilidad.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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