Cartier lleva a su boutique de Masaryk, en Ciudad de México, una selección de joyería fina que reúne algunas de las obsesiones creativas más reconocibles de la Maison: los animales, las piedras preciosas y las formas que convierten una joya en una pieza escultórica. La propuesta estará disponible por tiempo limitado y destaca por una reinterpretación del célebre cocodrilo asociado con María Félix, además de creaciones que exploran la fuerza visual de la fauna salvaje.

El cocodrilo de Cartier y el legado de María Félix

La relación entre Cartier y María Félix ocupa un lugar especial en la historia de la joyería del siglo XX. En 1975, la actriz mexicana encargó a la Maison un célebre collar con forma de cocodrilos, una creación que se convirtió en una de las piezas más recordadas de su colección personal y en un ejemplo de su gusto por las joyas de carácter extraordinario.

La selección que llega a Masaryk retoma esa referencia con un collar de oro blanco engastado con 718 diamantes y 221 esmeraldas. La composición combina el brillo de las piedras con la silueta del reptil, una figura que exige precisión técnica para conservar su carácter reconocible sin perder la fluidez propia de una pieza de alta joyería.

La propuesta también incluye un broche de oro blanco con esmeraldas y ónix, decorado con el motivo Clou de Paris. Ambas creaciones muestran cómo Cartier recupera elementos de su archivo creativo y los transforma mediante materiales, proporciones y soluciones de diseño que mantienen vigente su identidad.

Cartier recupera el legado de María Félix con una selección de Alta Joyería en México Cortesía

La pantera, uno de los símbolos más reconocibles de la Maison

La fauna ocupa un lugar central en la historia de Cartier desde principios del siglo XX. Entre sus figuras más emblemáticas destaca la pantera, presente en el repertorio creativo de la casa desde 1914 y estrechamente vinculada con Jeanne Toussaint, la directora creativa que contribuyó a consolidar su identidad.

En Masaryk, este felino aparece en las colecciones Panthère Chimères y Panthère Graphique. Las piezas recorren distintas interpretaciones del animal, desde representaciones naturalistas hasta composiciones abstractas y geométricas. El trabajo artesanal también adquiere protagonismo mediante técnicas de engastado que combinan hilos metálicos y ónix para recrear la textura del pelaje.

La selección incorpora asimismo un conjunto inspirado en el tigre, elaborado en oro amarillo con diamantes blancos, amarillos, naranjas y marrones, además de esmeraldas que aportan color a la mirada del animal. En estas piezas, la elección cromática no funciona como un detalle secundario: permite trasladar rasgos de la fauna a una composición de joyería sin depender exclusivamente de la silueta.

La pantera, uno de los símbolos más reconocibles de la Maison Cortesía

Joyas que requieren hasta un año de trabajo artesanal

Cada creación de esta selección se concibe en los talleres de Cartier en París y puede requerir entre nueve meses y un año de elaboración. El proceso comienza con la selección de una piedra preciosa, alrededor de la cual los artesanos desarrollan el diseño y trabajan manualmente sus distintos elementos.

Ese tiempo de ejecución ayuda a entender por qué la alta joyería se distingue de las piezas producidas en series comerciales. La dificultad no reside únicamente en reunir gemas excepcionales, sino en lograr que cada una responda a una composición precisa, especialmente cuando el diseño reproduce volúmenes, texturas o movimientos inspirados en animales.

La selección incluye también Les Indomptables de Cartier, con cocodrilos, tigres, jirafas y cebras reinterpretados mediante formas gráficas y escultóricas. Otras propuestas exploran distintos lenguajes: Reflection y Ypsilon se centran en el resplandor del diamante; Summae combina diamantes, esmeraldas y ónix en una composición inspirada en la alta joyería y en la colección En Équilibre; mientras que Géométrique recupera referencias al Art Déco y a los códigos estéticos de Louis Cartier.

Juste un Clou lleva el diamante a otro terreno

Entre las piezas destacadas figura una creación de Juste un Clou engastada con mil 609 diamantes. La colección, reconocible por transformar la forma de un clavo en una joya, nació en la década de 1970 y se convirtió en uno de los diseños más audaces de Cartier.

Su presencia junto a las piezas inspiradas en la fauna muestra la amplitud del lenguaje creativo de la Maison ya que conviven las referencias naturalistas, la geometría y los objetos cotidianos reinterpretados mediante materiales preciosos.

La selección estará disponible por tiempo limitado en la boutique Cartier Masaryk. Más que una reunión de piezas excepcionales, la propuesta pone en primer plano una idea que atraviesa la historia de la casa francesa: el valor de una joya también reside en la capacidad de transformar una forma reconocible —un animal, una línea geométrica o un objeto cotidiano— en un diseño que conserva su fuerza mucho después de su creación.