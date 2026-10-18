Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Cómo hacer bubble nails en casa: el paso a paso para conseguir una manicura con efecto 3D

Los acabados translúcidos, el volumen localizado y los reflejos brillantes permiten adaptar esta técnica a diseños discretos o a manicuras con mayor protagonismo

Octubre 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Manicura perlada con gotas de cristal.png

Cómo hacer bubble nails en casa: el paso a paso para conseguir una manicura con efecto 3D

Pinterest

Las uñas con volumen tridimensional ofrecen una alternativa a los diseños planos que suelen dominar las manicuras de temporada. Las bubble nails juegan con pequeñas elevaciones redondeadas, superficies brillantes y efectos de profundidad que recuerdan a las burbujas de cristal. Para recrearlas en casa, conviene elegir primero el acabado deseado: no es lo mismo dibujar círculos que imitan burbujas que construir relieves reales con gel.

Esta diferencia determina los materiales, el nivel de dificultad y el resultado. Mientras que la primera opción permite experimentar con esmaltes convencionales, la segunda requiere productos específicos y una aplicación cuidadosa. Ambas permiten incorporar el efecto burbuja a una manicura personal, sin necesidad de cubrir todas las uñas con volumen.

También te interesa...
pDcFaS5Ec8zVYZ71_CmMlce28K8DnaAy1_Pgp8q8PeTSWpNzJgB_4PajD0hdM5oFQGmYt3YsZwWkDOAt6mVGILqkoH9AE_kvkdfZ4GpLoGtnq7r1TnrWivWDXuFuvyN4519MLR7mEW7t1XvkcZpnIZl8AvTont6hfpsfmWTXuuc1CNOf5_X_wiPpVKYPlTtU.jpg
Belleza
Uñas efecto vidrio: la manicura brillante que hace que las uñas parezcan más pulidas
Septiembre 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - August, 2026
Belleza
Manicura italiana: la técnica para hacer que las uñas cortas se vean más largas y elegantes
Septiembre 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Qué son las bubble nails y por qué destacan

Las bubble nails se caracterizan por sus formas redondeadas y su apariencia abombada. Según la técnica, las burbujas pueden parecer pequeñas gotas de vidrio sobre la superficie o crear un relieve que sobresale de la uña. Los acabados transparentes y los reflejos de luz acentúan la sensación de profundidad.
Su atractivo reside en la textura. Frente a una manicura minimalista, que concentra la atención en el color y la forma, este diseño añade una dimensión táctil y visual. También permite jugar con diferentes intensidades: unas pocas burbujas sobre una base nude producen un efecto sutil, mientras que los relieves distribuidos por toda la uña generan una propuesta más llamativa.
Los tonos rosa lechoso, blanco translúcido y beige funcionan muy bien para una versión discreta. Quienes prefieren un resultado más gráfico pueden incorporar esmaltes cromados o colores intensos, siempre que la base y el material de construcción sean compatibles.

Qué necesitas para hacer bubble nails en casa

Antes de comenzar, reúne los materiales según el método que quieras utilizar.
Para crear un efecto visual de burbujas:

  • Esmalte base del color elegido.
  • Esmalte blanco, transparente o de un tono ligeramente más claro.
  • Pincel fino o herramienta de punteado.
  • Top coat compatible con los esmaltes utilizados.

Para conseguir burbujas con volumen real:

  • Base y gel de construcción adecuados para el sistema elegido.
  • Pincel de precisión.
  • Lámpara compatible con el gel.
  • Top coat, si el fabricante lo indica para ese acabado.

La preparación importa tanto como el diseño. Limpia las uñas, dales forma con una lima y retira el polvo. Si utilizas productos semipermanentes, sigue las instrucciones específicas de preparación y aplicación. No cortes ni lastimes la cutícula para conseguir una superficie más amplia.

495c378e9c1f72dc6f7377c440aef955.jpg

Qué son las bubble nails y por qué destacan

Pinterest

Cómo hacer bubble nails paso a paso

1. Prepara la base
Aplica una capa fina del esmalte elegido y deja que se seque por completo si utilizas esmalte convencional. Con un sistema de gel, respeta el tiempo de curado indicado por el fabricante. Una base lechosa o transparente ayuda a destacar los reflejos de las burbujas sin recargar el diseño.
2. Dibuja las primeras burbujas
Con un pincel fino o una herramienta de punteado, crea círculos de distintos tamaños. Combina algunos pequeños con otros ligeramente más grandes y deja espacios entre ellos. Para darles profundidad, añade un punto de luz en un extremo y un sombreado delicado en el opuesto.
Este método crea una ilusión óptica, pero no produce un relieve tridimensional real. Es la opción más sencilla para practicar en casa y corregir el diseño antes de que seque.
3. Construye el volumen si utilizas gel
Para obtener burbujas elevadas, emplea únicamente un gel formulado para ese uso y sigue las indicaciones de aplicación y curado. Trabaja con cantidades pequeñas, comprueba que el producto no toque la piel y evita crear estructuras demasiado gruesas. Si el material se desplaza o no consigues controlar su forma, detente en lugar de añadir más producto.
Los geles que requieren lámpara deben curarse con el equipo y durante el tiempo especificados por el fabricante. Una capa que parece seca en la superficie no necesariamente está curada por completo en el interior.
4. Termina con el acabado adecuado
Si el sistema lo permite, aplica una capa fina de top coat para unificar el brillo y proteger el diseño. No añadas productos incompatibles ni cubras relieves si quieres conservar su textura. Deja que el esmalte convencional se seque por completo antes de retomar tus actividades.

5031ba7d276e5025e937bf4eddbb2034.jpg

Cómo llevar las bubble nails con un acabado elegante

Pinterest

Cómo llevar las bubble nails con un acabado elegante

Para uñas cortas, unas pocas burbujas pequeñas sobre una base transparente ayudan a conservar una apariencia limpia. En uñas largas, puedes distribuir los relieves de forma asimétrica o concentrarlos en una sola uña para crear un punto focal.
La versión más discreta no necesita muchos elementos: una base translúcida, reflejos bien definidos y una distribución equilibrada pueden ser suficientes. Si buscas un efecto más artístico, combina diferentes tamaños y acabados, pero evita acumular volumen cerca de los bordes.
El resultado depende menos de la cantidad de burbujas que de su proporción y ubicación. En esta manicura, dejar espacio también forma parte del diseño: es lo que permite que cada relieve conserve su forma y que la luz haga el resto.

nail art manicura Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
True Round x Les Couleurs_Le Corbusier_PRabc.jpg
Moda
Rado transforma la teoría del color de Le Corbusier en tres relojes de edición limitada
Octubre 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5436.jpg
Moda
Flabelus lleva el universo de El Mago de Oz a México con una experiencia inmersiva
Octubre 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uñas gel rosa translúcido.png
Belleza
Syrup nails: la manicura coreana que apuesta por el brillo translúcido
Octubre 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mugler show, Backstage, Fall Winter 2020, Paris Fashion Week, France - 26 Feb 2020
Belleza
Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween
Octubre 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
deep french nails.png
Belleza
Deep French: así se lleva en las manos el regreso de la manicura francesa de los años 2000
Descubre cómo llevar la manicura francesa de los años 2000 con puntas gruesas, colores de otoño y diseños elegantes inspirados en las tendencias de uñas de 2026.
Octubre 10, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Uñas de gel efecto ópalo cristalino.png
Belleza
Gemstone glass nails: las uñas que imitan el brillo de las piedras preciosas
Los reflejos translúcidos, los destellos multidimensionales y los acabados iridiscentes convierten esta manicura en una alternativa sofisticada al esmalte tradicional
Octubre 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
uñas periodico.png
Belleza
Newspaper nails: las uñas con estampado de periódico para darle un aire vintage a tus manos
Las newspaper nails son la tendencia de uñas con estampado de periódico que combina letras, estética vintage y un toque editorial.
Octubre 09, 2026
 · 
Gabriela Santillán
carolina-herrera-presenta-eyeconica-quad-su-primera-paleta-de-sombras.png
Belleza
Carolina Herrera presenta Eyeconica Quad, su primera paleta de sombras
Pigmentos de alto impacto, fórmula vegana y hasta 24 horas de duración, así es Eyeconica Quad, la primera paleta de sombras de Carolina Herrera. ¡Descúbrela!
Octubre 09, 2026
 · 
Harper’s Bazaar