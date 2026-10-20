Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Vittoria Ceretti protagoniza la nueva campaña de Gucci con el Jetset GG Marmont

El acolchado blanco, la cadena dorada y el icónico Double G definen la nueva imagen de Gucci, fotografiada por Mert y Marcus

Octubre 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_00020_GU_082_alta.jpg

Vittoria Ceretti protagoniza la nueva campaña de Gucci con el Jetset GG Marmont

Cortesía

Vittoria Ceretti viste de blanco de pies a cabeza, pero el protagonista de la nueva campaña de Gucci es el bolso que lleva al hombro. El Jetset GG Marmont reúne tres elementos que definen su diseño: acolchado horizontal, cadena dorada y el emblemático Double G. Fotografiada por Mert y Marcus, la modelo protagoniza una nueva entrega de Beauty and the Bag, la campaña con la que la casa italiana pone sus accesorios en primer plano.

El Jetset GG Marmont y los códigos que distinguen a Gucci

El primer detalle que llama la atención es el cierre Double G. El emblema remite a la década de 1970 y a las iniciales de Guccio Gucci, una referencia que la firma mantiene vigente en distintas propuestas de marroquinería. En el Jetset GG Marmont, el símbolo dorado contrasta con el cuero blanco y se convierte en el punto focal del diseño.
La cadena metálica añade otro acento reconocible, mientras que las costuras horizontales dan volumen a la superficie. El resultado combina detalles clásicos de Gucci con una silueta de líneas suaves, pensada para llevar el bolso como parte central del estilismo y no como un complemento que pasa inadvertido.
El tono blanco refuerza esa intención. En lugar de competir con estampados o colores intensos, el bolso comparte la paleta del conjunto de Ceretti. Así, los acabados dorados y la textura del acolchado destacan con claridad.

También te interesa...
Gucci-Homenaje-a-Kubrick.jpg
Moda
El increíble homenaje de Gucci a Stanley Kubrick
Agosto 26, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Untitled9.jpg
Moda
Gucci inicia cruzada contra la masculinidad tóxica
Enero 14, 2020
 · 
Harper’s Bazaar

Vittoria Ceretti, al frente de Beauty and the Bag

La modelo italiana se suma a una campaña que ya ha reunido a figuras conocidas con distintos diseños de Gucci. Kate Moss apareció con el Borsetto; Emily Ratajkowski, con el Giglio; y NINGNING, integrante de aespa y embajadora global de la marca, protagonizó otra entrega con el Paparazzo.
Cada historia gira alrededor de una combinación entre una personalidad y un bolso. En esta ocasión, Vittoria Ceretti aporta una imagen de líneas depuradas que permite centrar la atención en el Jetset GG Marmont, sin que el estilismo reste protagonismo al accesorio.
La campaña también ofrece a Gucci una forma de presentar distintas piezas de su catálogo sin depender de una sola silueta. Cada lanzamiento pone en circulación nuevos detalles de diseño y vuelve a situar la marroquinería en el centro de la conversación sobre la identidad de la casa.

OFFICIAL CROP_00020_GU_082_alta.jpg

Vittoria Ceretti protagoniza la nueva campaña de Gucci con el Jetset GG Marmont

Cortesía

Una imagen blanca para destacar cada detalle

La fotografía de Mert y Marcus apuesta por una composición limpia: el conjunto blanco de Vittoria Ceretti prolonga el tono del bolso y deja que sus materiales y acabados definan la imagen. El abrigo estructurado aporta líneas precisas, mientras que el maquillaje de ojos oscuro introduce un contraste que enmarca el rostro de la modelo.
El estilismo funciona porque cada elemento tiene una tarea clara. La ropa crea un fondo uniforme; la cadena y el Double G suman brillo; y el acolchado rompe la continuidad del blanco con su relieve. No hacen falta estampados ni accesorios adicionales para que el bolso concentre la atención.
Con Beauty and the Bag, Gucci vuelve a poner a prueba la fuerza de sus códigos visuales. El Jetset GG Marmont no necesita abandonar los emblemas que distinguen a la casa para presentarse de otra manera: basta cambiar el contexto, la protagonista y la forma de fotografiarlo. En esta campaña, el blanco hace el trabajo de edición y deja que el diseño hable por sí mismo.

Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
maria felix como se maquillaba los ojos
Moda
Cartier recupera el legado de María Félix con una selección de Alta Joyería en México
Octubre 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image.png
Moda
El Ferragamo de Sarah Paulson y las lentejuelas XL que transformaron su look
Octubre 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
True Round x Les Couleurs_Le Corbusier_PRabc.jpg
Moda
Rado transforma la teoría del color de Le Corbusier en tres relojes de edición limitada
Octubre 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5436.jpg
Moda
Flabelus lleva el universo de El Mago de Oz a México con una experiencia inmersiva
Octubre 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Alexander McQueen y Calvin Klein cambian de dirección creativa qué significa para ambas casas.png
Moda
Alexander McQueen y Calvin Klein cambian de dirección creativa: qué significa para ambas casas
Los relevos llegan en momentos distintos para las dos firmas: una busca definir su próximo capítulo y la otra, consolidar su regreso a las pasarelas
Octubre 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
maria-ponce-en-fashion-week-mexico-2026-opera-prima-surrealismo-mexicano-convertido-en-alta-costura.png
Moda
María Ponce en Fashion Week México: un portal donde el surrealismo mexicano se convirtió en alta costura
Octubre 15, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
SaveInsta.to_841344222_1615890360582174_5185755335869223100_n.jpg
Moda
FENDI recupera el bolso Croissant de 1999 con nuevas versiones para Cruise 2027
El bolso Croissant de FENDI vuelve a reinterpretar su legado con versiones que combinan el espíritu de los años noventa con una nueva dosis de audacia
Octubre 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
1X1-FERRAGAMO_H26_CAMPAIGN_S04_KRIS_CHAIR_189_V1.jpg
Moda
Ferragamo presenta The Joy of Loving, su campaña Holiday 2026 protagonizada por Kris Jenner
Maximilian Davis reúne a familias reales, artistas y figuras de distintas generaciones en una historia que conecta los vínculos personales con el legado de la casa italiana
Octubre 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García