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Moda

María Ponce en Fashion Week México: un portal donde el surrealismo mexicano se convirtió en alta costura

Octubre 15, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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María Ponce nació dos veces: la primera, cuando sus padres le dieron vida; la segunda, cuando se inventó a sí misma. Sus diseños son vistosos, maximalistas, repletos de capas y de volantes, son complejos y a la vez románticos, pero, sobre todo, son hermosos, atemporales y universales.

Originaria de la mítica y artesanal Meseta Purépecha en Paracho, Michoacán, esta diseñadora textil y de moda ha construido un imaginario donde la fantasía y la realidad dialogan sin pedir permiso. Ese talento incalculable la ha llevado a formar parte nuevamente del Fashion Week México 2026, donde presentó su más reciente creación Ópera prima.

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Esta colección se despliega como un archivo íntimo de nostalgia y devoción que entrelaza recuerdos de la infancia con un misticismo contemporáneo arraigado en la cultura mexicana.

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Cada prenda de la propuesta actúa como un vehículo poético que evoca la majestuosidad de María Félix mediante un universo de estampados y minuciosos detalles.

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Desde su debut con Gabinete de Curiosidades Naturales —una oda a la botánica y el encanto de lo antique— hasta colecciones subsecuentes como Artificialia, Exótica y su narrativa cápsula ¿Cómo vestir una muñeca?, María ha dejado claro que para ella la timidez no es una opción. Su mantra es absoluto y magnético: Dios está en los detalles y la vida es infinitamente mejor si se transita en ella vistiendo prendas interesantes.

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Teatralidad sin género

Como bien evoca la filosofía que envuelve su firma, Ponce parece haber nacido dos veces: la primera bajo el cobijo de sus raíces; la segunda, cuando decidió inventarse a sí misma a través del arte y el tejido.

Fundada oficialmente en 2018, la firma homónima de María Ponce rompe con los esquemas tradicionales de la moda comercial. Sus siluetas, cargadas de volúmenes dramáticos, experimentación textil y estructuras complejas, están diseñadas para habitar cuerpos sin género. No importa la tipología ni las etiquetas; el propósito principal de su aguja es permitir que las personas experimenten la moda editorial y teatral en entornos completamente cotidianos.

Moda con conciencia: el diseño como acto político

Para María, la indumentaria es el registro más fiel de nuestros tiempos y un motor de cambio. Como cofundadora del Colectivo Creativo de Paracho, utiliza el diseño social como una columna vertebral para transformar su comunidad. Este espacio busca dar soluciones creativas y económicas a problemáticas de diversidad sexual, política y de género, sirviendo de inspiración directa para colectivos LGBTTIQ+, mujeres y comunidades de pueblos originarios.

Sin duda, Madame María Ponce demuestra que la moda en México ya no solo se trata de vestir, sino de activar un performance político, social y profundamente humana. Una creadora que, de manera literal y poética, abre portales para hacer de lo mágico algo real.

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Harper’s Bazaar
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