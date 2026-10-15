María Ponce en Fashion Week México: un portal donde el surrealismo mexicano se convirtió en alta costura

María Ponce nació dos veces: la primera, cuando sus padres le dieron vida; la segunda, cuando se inventó a sí misma. Sus diseños son vistosos, maximalistas, repletos de capas y de volantes, son complejos y a la vez románticos, pero, sobre todo, son hermosos, atemporales y universales.

Originaria de la mítica y artesanal Meseta Purépecha en Paracho, Michoacán, esta diseñadora textil y de moda ha construido un imaginario donde la fantasía y la realidad dialogan sin pedir permiso. Ese talento incalculable la ha llevado a formar parte nuevamente del Fashion Week México 2026, donde presentó su más reciente creación Ópera prima.

Esta colección se despliega como un archivo íntimo de nostalgia y devoción que entrelaza recuerdos de la infancia con un misticismo contemporáneo arraigado en la cultura mexicana.

Cada prenda de la propuesta actúa como un vehículo poético que evoca la majestuosidad de María Félix mediante un universo de estampados y minuciosos detalles.

Desde su debut con Gabinete de Curiosidades Naturales —una oda a la botánica y el encanto de lo antique— hasta colecciones subsecuentes como Artificialia, Exótica y su narrativa cápsula ¿Cómo vestir una muñeca?, María ha dejado claro que para ella la timidez no es una opción. Su mantra es absoluto y magnético: Dios está en los detalles y la vida es infinitamente mejor si se transita en ella vistiendo prendas interesantes.

Teatralidad sin género

Como bien evoca la filosofía que envuelve su firma, Ponce parece haber nacido dos veces: la primera bajo el cobijo de sus raíces; la segunda, cuando decidió inventarse a sí misma a través del arte y el tejido.

Fundada oficialmente en 2018, la firma homónima de María Ponce rompe con los esquemas tradicionales de la moda comercial. Sus siluetas, cargadas de volúmenes dramáticos, experimentación textil y estructuras complejas, están diseñadas para habitar cuerpos sin género. No importa la tipología ni las etiquetas; el propósito principal de su aguja es permitir que las personas experimenten la moda editorial y teatral en entornos completamente cotidianos.

Moda con conciencia: el diseño como acto político

Para María, la indumentaria es el registro más fiel de nuestros tiempos y un motor de cambio. Como cofundadora del Colectivo Creativo de Paracho, utiliza el diseño social como una columna vertebral para transformar su comunidad. Este espacio busca dar soluciones creativas y económicas a problemáticas de diversidad sexual, política y de género, sirviendo de inspiración directa para colectivos LGBTTIQ+, mujeres y comunidades de pueblos originarios.

Sin duda, Madame María Ponce demuestra que la moda en México ya no solo se trata de vestir, sino de activar un performance político, social y profundamente humana. Una creadora que, de manera literal y poética, abre portales para hacer de lo mágico algo real.