La última hora de luz transforma el paisaje de Kissimmee. El lago Tohopekaliga adquiere reflejos dorados, los humedales recuperan su actividad y las terrazas de Orlando comienzan a iluminarse frente a uno de los momentos más atractivos del día. Para quienes sienten una fascinación especial por las puestas de sol —conocida como opacarofilia—, Florida central ofrece distintas maneras de disfrutarlas, desde un paseo junto al agua hasta una cena con vistas a un parque temático.

Estos cinco lugares permiten cambiar de escenario sin renunciar a una buena experiencia gastronómica. Algunos invitan a detenerse frente al horizonte; otros convierten el atardecer en parte de una salida que puede prolongarse hasta la noche.

Kissimmee Lakefront Park: el horizonte sobre Big Toho

A unos pasos del centro histórico, Kissimmee Lakefront Park ofrece una de las vistas más agradables del lago Tohopekaliga, conocido entre los locales como Big Toho. Sus senderos bordeados de palmeras conducen hasta un muelle con un pequeño faro, desde donde se aprecia cómo los tonos del cielo se reflejan sobre el agua.

Garzas y grullas forman parte del paisaje, mientras el malecón adquiere otra atmósfera cuando se encienden sus luminarias. La entrada es gratuita, aunque conviene llegar con anticipación porque el estacionamiento suele recibir más visitantes durante las últimas horas de la tarde.

Para acompañar el paseo, Susana’s Café, en el centro de Kissimmee, prepara café con granos de Costa Rica molidos al momento, además de arepas y empanadas venezolanas. Una opción es pedir algo para llevar y caminar después hacia el lago.

Kissimmee Lakefront Park: el horizonte sobre Big Toho Cortesía

Boggy Creek Airboat Adventures: la hora dorada entre humedales

El paisaje cambia por completo a bordo de un hidrodeslizador. Boggy Creek Airboat Adventures organiza recorridos de aproximadamente una hora por los humedales de Florida central, una experiencia que permite observar la vegetación y la fauna desde una perspectiva distinta.

Al atardecer, las aves comienzan a regresar a sus zonas de descanso y la luz cálida acentúa los tonos de los cipreses y la superficie del agua. También existe la posibilidad de observar caimanes en su entorno natural, aunque los avistamientos dependen de las condiciones del recorrido.

Es una alternativa para quienes prefieren conocer la Florida natural, lejos de los parques de atracciones. Se recomienda reservar con anticipación y consultar los horarios disponibles para los paseos al final del día.

Boggy Creek Airboat Adventures: la hora dorada entre humedales Cortesía

The Orlando Eye: una vista panorámica desde ICON Park

En International Drive, The Orlando Eye permite observar Orlando desde una altura privilegiada. Sus cabinas cerradas ofrecen una perspectiva de los lagos, parques y edificios de la ciudad, especialmente atractiva cuando la luz del día comienza a desaparecer.

La experiencia dura alrededor de 20 minutos. Reservar un horario cercano a la puesta de sol permite apreciar la transición entre el cielo dorado y las primeras luces urbanas. Aunque se encuentra fuera de Kissimmee, es una excursión sencilla para quienes se hospedan en la zona.

The Orlando Eye: una vista panorámica desde ICON Park Cortesía

Bar Helios: una mesa con vistas a Epic Universe

En la azotea del Universal Helios Grand Hotel, Bar Helios ofrece una de las propuestas más interesantes para combinar gastronomía y paisaje. Su ubicación permite contemplar Universal Epic Universe mientras el parque comienza a iluminarse al caer la tarde.

El menú incluye opciones como papas bravas y halloumi con miel especiada, además de coctelería. La experiencia funciona especialmente bien para quienes prefieren cambiar el mirador tradicional por una mesa desde la que puedan prolongar la velada. Conviene reservar con anticipación.

Old Town: una puesta de sol con espíritu retro

Old Town Entertainment District aporta una perspectiva diferente. Este complejo de entretenimiento de Kissimmee combina restaurantes, tiendas, atracciones y una rueda de la fortuna que permite contemplar los alrededores desde las alturas.

En 2026 celebra su 40 aniversario, una ocasión que pone en valor su carácter nostálgico. Sus exhibiciones de automóviles clásicos y su ambiente al aire libre ofrecen motivos para quedarse después de que termina la puesta de sol.

Old Town: una puesta de sol con espíritu retro Cortesía

Dónde prolongar la experiencia: vino, sangría o helado

Después de contemplar el cielo sobre Big Toho, Vintage Vino, en Broadway, propone una selección de etiquetas internacionales y tablas de quesos en un ambiente inspirado en las enotecas toscanas. También se puede cenar en 1881 Restaurant, su vecino.

En Celebration, Columbia Restaurant ofrece una terraza frente al lago Rianhard. Su sangría y la ensalada 1905, preparada en la mesa, forman parte de una experiencia gastronómica con raíces españolas y cubanas y más de 120 años de historia en Florida.

Para algo dulce, Kilwins sirve helados, chocolates y sundaes. En Promenade at Sunset Walk, las opciones van del café de La Boom Café a Cold Stone Creamery, además de restaurantes y música en vivo. Otra posibilidad es terminar la tarde con una margarita en Salty Rim, dentro de Margaritaville Resort Orlando.

El momento preciso para fotografiar el cielo Cortesía

El momento preciso para fotografiar el cielo

Si el objetivo es conseguir buenas fotografías, llegar media hora antes de la puesta de sol permite encontrar el encuadre adecuado sin apresurarse. También vale la pena quedarse unos veinte minutos después de que el sol desaparezca: durante el crepúsculo, el cielo puede conservar tonos rosados y violetas que transforman por completo el paisaje.

Kissimmee se encuentra aproximadamente a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, por lo que una primera parada junto al lago puede formar parte del mismo día de llegada. La elección del escenario dependerá del ritmo del viaje: naturaleza, vistas panorámicas o una mesa al aire libre. En cualquiera de los casos, reservar ese momento del día permite conocer Florida central desde una perspectiva distinta.