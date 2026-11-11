París tiene esa capacidad extraordinaria de reinventarse sin perder su esencia. Y, entre sus innumerables direcciones fascinantes, hay una que parece capturar a la perfección el espíritu de la ciudad contemporánea: SO/Paris, un hotel donde la moda, el arte y el diseño conviven con una hospitalidad excepcional. Durante la más reciente edición de Paris Fashion Week tuve la oportunidad de hospedarme ahí y, como editora en jefe de Harper’s Bazaar, puedo asegurar que difícilmente habría encontrado un mejor refugio para esos días de agendas interminables, desfiles, presentaciones y encuentros.

PARÍS, DESDE OTRA MIRADA Cortesía

Su ubicación privilegiada, a orillas del Sena, entre los barrios de Marais y Bastille, permite descubrir una faceta vibrante de París, mientras que la comodidad de sus habitaciones y la extraordinaria atención de su equipo hacen que regresar al hotel sea uno de los mejores momentos del día. Instalado en un edificio de los años sesenta, transformado por el arquitecto David Chipperfield, SO/Paris posee una personalidad tan audaz como sofisticada.

París, desde otra mirada Gaelle Le Boulicaut Photographer

Sus interiores, concebidos por el estudio RDAI —responsable también de numerosas boutiques de Hermès—, encuentran inspiración en el movimiento del Sena. Tonalidades terracota, acentos ámbar, mobiliario de líneas contemporáneas y una fascinante colección de 122 obras de arte convierten sus espacios en una auténtica declaración estética.

París, desde otra mirada Cortesía

Las 162 habitaciones y suites ofrecen una experiencia donde cada detalle importa. Desde sus camas extraordinariamente cómodas hasta sus espectaculares panorámicas de los tejados y monumentos parisinos, todo invita a detenerse y disfrutar.

París, desde otra mirada Cortesía

Y hay un detalle que merece una mención especial: sus regaderas, sencillamente de las mejores que he probado. Un pequeño lujo que, después de una jornada maratónica durante Fashion Week, adquiere dimensiones casi celestiales. En lo alto del edificio, Bonnie, su restaurante, bar y club de inspiración sesentera, regala algunas de las vistas más impresionantes de París, enmarcadas por la intervención artística de Olafur Eliasson. Por su parte, el spa Maison CODAGE completa esta experiencia dedicada al bienestar. SO/ Paris no es simplemente un lugar para hospedarse. Es una manera distinta de vivir la Ciudad de la Luz: contemporánea, estimulante y profundamente parisina.

