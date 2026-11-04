Uñas moradas con efecto tornasol azul: 5 ideas de manicuras que querrás llevar este otoño

1. Uñas grape purple con detalles abstractos en light blue

Este diseño es una propuesta que juega con el contraste entre una base en tono vino profundo y pequeñas aplicaciones azul claro de acabado metálico. Ideal si estás buscando diseños minimalistas y sencillos.

2. Uñas tornasol con estrellas plateadas

¡Si eres fan de las estrellas este diseño te va encantar! Los reflejos azulados y violetas se convierten en el centro de atención de este diseño. La base translúcida con efecto tornasol se complementa con pequeñas estrellas plateadas que aportan un toque celestial.

3. Uñas efecto aura en morado y azul

El efecto aura es una de las maneras más interesantes de combinar estos dos colores. En esta propuesta, los matices azulados y lavanda se difuminan sobre una base translúcida, creando una apariencia luminosa y ligeramente perlada. El resultado es una manicura suave, con un acabado etéreo que cambia según le de la luz a tus uñas.

4. Uñas cromadas inspiradas en las uvas

Las tonalidades de las uvas moradas sirven como inspiración para esta manicura que mezcla matices borgoña, violeta y azul metálico. El acabado cromado aporta profundidad y luminosidad a cada uña, es un diseño divertido y fresco.

5. Uñas grape purple con acabado azul metálico

Para quienes prefieren una manicura con contrastes más definidos, este diseño intercala uñas azul plateado con otras en morado profundo. Es una opción moderna que combina la intensidad del morado con la luminosidad del azul.