Underglazing: qué es la técnica de skincare que Kendall Jenner usa antes del maquillaje

Kendall Jenner ha puesto el foco en un paso que suele quedar detrás de la elección de una buena base y es la preparación de la piel. La modelo ha hablado de underglazing, una técnica asociada con su maquillista Mary Phillips que utiliza la hidratación estratégica para conseguir un acabado luminoso, con textura natural y sin capas innecesarias de maquillaje. El método también refleja un cambio en las rutinas de belleza ya que el resultado final depende tanto de cómo se prepara el rostro como de los productos que se aplican después.

Qué es el underglazing y cómo funciona

El underglazing consiste en preparar la piel con productos hidratantes antes de aplicar el maquillaje, prestando especial atención a las zonas que necesitan más confort o luminosidad. En lugar de extender la misma cantidad de crema por todo el rostro, la técnica propone adaptar la aplicación para evitar que la base se acumule en áreas donde el exceso de producto puede alterar su acabado.

Mary Phillips, conocida por trabajar con Kendall Jenner y otras figuras de la industria del entretenimiento, ha presentado este método como una forma de crear una superficie hidratada sobre la que el maquillaje pueda deslizarse con facilidad. La intención es conseguir una piel que conserve su apariencia natural, incluso después de aplicar corrector, contorno y base.

Aunque el nombre puede parecer nuevo, la preparación de la piel antes del maquillaje forma parte de las prácticas habituales de los profesionales. La novedad está en poner el énfasis en la distribución selectiva de la hidratación y convertir ese paso en el centro de la técnica.

En qué se diferencia del underpainting

El underglazing no debe confundirse con el underpainting, otra técnica popularizada por Mary Phillips. En esta última, el maquillista aplica productos como el contorno, el rubor y el iluminador antes de extender la base. De esta manera, el color queda parcialmente integrado bajo la cobertura y produce una definición más difuminada.

El underglazing, en cambio, se concentra en la preparación de la piel antes de comenzar con el maquillaje de color. Ambos métodos comparten una preferencia por los acabados naturales y las capas ligeras, pero responden a momentos distintos de la rutina.

Esta diferencia también explica por qué pueden combinarse. Una piel bien hidratada puede facilitar la aplicación posterior de productos cremosos, aunque el resultado dependerá de la fórmula de cada cosmético, la cantidad utilizada y las características de la piel.

Underglazing: qué es la técnica de skincare que Kendall Jenner usa antes del maquillaje Instagram

Cómo incorporar el underglazing a tu rutina

Para probar esta técnica, comienza con la limpieza habitual y aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. Si algunas zonas tienden a resecarse, como las mejillas o el contorno de los ojos, puedes prestarles especial atención con una cantidad moderada de producto.

Espera a que la crema se absorba antes de aplicar la base o el corrector. Si la piel queda demasiado resbaladiza, reduce la cantidad de hidratante o deja pasar más tiempo entre los pasos. La acumulación de productos puede favorecer que el maquillaje se deslice, forme pequeñas bolitas o pierda uniformidad.

Quienes tienen piel grasa o con tendencia al acné también pueden adaptar el método. En esos casos, conviene elegir hidratantes ligeras que no obstruyan los poros. La hidratación debe responder a las necesidades reales del rostro, no a una fórmula universal.

El protector solar también conserva su lugar en la rutina de la mañana pues debe aplicarse antes del maquillaje y siguiendo las indicaciones del producto. El underglazing no sustituye la protección solar ni requiere comprar una colección completa de cosméticos.

Por qué importa esta técnica en el maquillaje actual

El interés por el underglazing coincide con una preferencia por las bases ligeras, la luminosidad y las texturas que permiten ver la piel. Frente a los acabados de cobertura intensa, esta propuesta pone el énfasis en mejorar la preparación del rostro para que el maquillaje necesite menos correcciones.

La técnica tampoco promete eliminar poros, líneas de expresión o imperfecciones. Su función consiste en mejorar las condiciones de aplicación del maquillaje mediante una hidratación adecuada.

El efecto que consigue una maquillista profesional depende de la técnica, la experiencia y la selección de fórmulas. En casa, el mejor resultado no necesariamente exige replicar cada producto que utiliza Kendall Jenner, sino entender qué necesita la piel antes de comenzar a maquillarla.