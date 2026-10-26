Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Underglazing: qué es la técnica de skincare que Kendall Jenner usa antes del maquillaje

La maquillista Mary Phillips propone preparar cada zona del rostro según sus necesidades para conseguir una base luminosa, uniforme y sin exceso de producto

Octubre 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elegancia en blanco y negro.png

Underglazing: qué es la técnica de skincare que Kendall Jenner usa antes del maquillaje

Instagram

Kendall Jenner ha puesto el foco en un paso que suele quedar detrás de la elección de una buena base y es la preparación de la piel. La modelo ha hablado de underglazing, una técnica asociada con su maquillista Mary Phillips que utiliza la hidratación estratégica para conseguir un acabado luminoso, con textura natural y sin capas innecesarias de maquillaje. El método también refleja un cambio en las rutinas de belleza ya que el resultado final depende tanto de cómo se prepara el rostro como de los productos que se aplican después.

Qué es el underglazing y cómo funciona

El underglazing consiste en preparar la piel con productos hidratantes antes de aplicar el maquillaje, prestando especial atención a las zonas que necesitan más confort o luminosidad. En lugar de extender la misma cantidad de crema por todo el rostro, la técnica propone adaptar la aplicación para evitar que la base se acumule en áreas donde el exceso de producto puede alterar su acabado.
Mary Phillips, conocida por trabajar con Kendall Jenner y otras figuras de la industria del entretenimiento, ha presentado este método como una forma de crear una superficie hidratada sobre la que el maquillaje pueda deslizarse con facilidad. La intención es conseguir una piel que conserve su apariencia natural, incluso después de aplicar corrector, contorno y base.
Aunque el nombre puede parecer nuevo, la preparación de la piel antes del maquillaje forma parte de las prácticas habituales de los profesionales. La novedad está en poner el énfasis en la distribución selectiva de la hidratación y convertir ese paso en el centro de la técnica.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3103.jpg
Celebridades
Kendall Jenner: Yo no fumo, excepto en Instagram
Septiembre 19, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Kendall Jenner niega haberse sometido a una cirugía
Celebridades
Kendall Jenner niega haberse sometido a una cirugía
Febrero 16, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

En qué se diferencia del underpainting

El underglazing no debe confundirse con el underpainting, otra técnica popularizada por Mary Phillips. En esta última, el maquillista aplica productos como el contorno, el rubor y el iluminador antes de extender la base. De esta manera, el color queda parcialmente integrado bajo la cobertura y produce una definición más difuminada.
El underglazing, en cambio, se concentra en la preparación de la piel antes de comenzar con el maquillaje de color. Ambos métodos comparten una preferencia por los acabados naturales y las capas ligeras, pero responden a momentos distintos de la rutina.
Esta diferencia también explica por qué pueden combinarse. Una piel bien hidratada puede facilitar la aplicación posterior de productos cremosos, aunque el resultado dependerá de la fórmula de cada cosmético, la cantidad utilizada y las características de la piel.

SaveInsta.to_858009950_19087068184044931_4226637033890559233_n (1) (1).jpg

Underglazing: qué es la técnica de skincare que Kendall Jenner usa antes del maquillaje

Instagram

Cómo incorporar el underglazing a tu rutina

Para probar esta técnica, comienza con la limpieza habitual y aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. Si algunas zonas tienden a resecarse, como las mejillas o el contorno de los ojos, puedes prestarles especial atención con una cantidad moderada de producto.
Espera a que la crema se absorba antes de aplicar la base o el corrector. Si la piel queda demasiado resbaladiza, reduce la cantidad de hidratante o deja pasar más tiempo entre los pasos. La acumulación de productos puede favorecer que el maquillaje se deslice, forme pequeñas bolitas o pierda uniformidad.
Quienes tienen piel grasa o con tendencia al acné también pueden adaptar el método. En esos casos, conviene elegir hidratantes ligeras que no obstruyan los poros. La hidratación debe responder a las necesidades reales del rostro, no a una fórmula universal.
El protector solar también conserva su lugar en la rutina de la mañana pues debe aplicarse antes del maquillaje y siguiendo las indicaciones del producto. El underglazing no sustituye la protección solar ni requiere comprar una colección completa de cosméticos.

Por qué importa esta técnica en el maquillaje actual

El interés por el underglazing coincide con una preferencia por las bases ligeras, la luminosidad y las texturas que permiten ver la piel. Frente a los acabados de cobertura intensa, esta propuesta pone el énfasis en mejorar la preparación del rostro para que el maquillaje necesite menos correcciones.
La técnica tampoco promete eliminar poros, líneas de expresión o imperfecciones. Su función consiste en mejorar las condiciones de aplicación del maquillaje mediante una hidratación adecuada.
El efecto que consigue una maquillista profesional depende de la técnica, la experiencia y la selección de fórmulas. En casa, el mejor resultado no necesariamente exige replicar cada producto que utiliza Kendall Jenner, sino entender qué necesita la piel antes de comenzar a maquillarla.

Kendall Jenner Tendencias 2026 Piel perfecta makeup
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
ice nails diseños.png
Belleza
Ice nails: la manicura efecto hielo que convierte las uñas en pequeños cristales
Octubre 26, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027 - Day 7
Belleza
Cherry cola, espresso y cobre: los tonos de cabello que definen el otoño de 2026
Octubre 25, 2026
tinte expensive brunette.png
Belleza
Expensive brunette: el color de pelo castaño que da un efecto natural sin necesidad de decoloración
Octubre 22, 2026
 · 
Gabriela Santillán
base rubber.png
Belleza
Rubber base en casa: cómo hacerte la manicura tú misma y ahorrar dinero
Octubre 20, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Layering de perfumes.png
Belleza
Layering de perfumes: 6 combinaciones de perfumes para crear un aroma único
Descubre qué es el layering de perfumes, cómo combinar dos fragancias y seis mezclas de notas olfativas para crear un aroma único y personal.
Octubre 19, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Manicura a cuadros otoñal sobre tweed tejido.png
Belleza
Las soft plaid nails convierten los cuadros de la sastrería en una manicura delicada
Los tonos topo, borgoña y crema permiten trasladar el patrón de los blazers clásicos a las uñas, con líneas finas que conservan la transparencia de la base
Octubre 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Manicura perlada con gotas de cristal.png
Belleza
Cómo hacer bubble nails en casa: el paso a paso para conseguir una manicura con efecto 3D
Los acabados translúcidos, el volumen localizado y los reflejos brillantes permiten adaptar esta técnica a diseños discretos o a manicuras con mayor protagonismo
Octubre 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uñas cromadas en bronce y oro.png
Belleza
Uñas bronce: la manicura metálica que eleva los colores del otoño
Del acabado cromado al efecto satinado, este tono cálido ofrece distintas formas de llevar el brillo sin recurrir a una manicura excesivamente llamativa
Octubre 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García