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Belleza

Expensive brunette: el color de pelo castaño que da un efecto natural sin necesidad de decoloración

El expensive brunette es una tendencia de coloración suave que demuestra que el color castaño puede ser un gran cambio de look.

Octubre 22, 2026 • 
Gabriela Santillán
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El pelo castaño vuelve a demostrar su versatilidad con una tendencia que apuesta por la elegancia sin dañar la melena.

Getty Images

El color expensive brunette es una coloración que combina tonos cafés profundos, reflejos discretos y un acabado brillante para conseguir un pelo con un toque de color y apariencia saludable. Inspirado en la estética del lujo silencioso, este estilo deja atrás los contrastes demasiado marcados para dar protagonismo a los detalles. El objetivo es conseguir un castaño luminoso y sofisticado que parezca natural.

¿Qué es el expensive brunette?

Esta técnica no consiste en aplicar un único tono de tinte, sino en combinar diferentes matices de castaño para crear profundidad y movimiento. Los tonos chocolate, moka, espresso y avellana son algunas de las opciones que los estilistas usan para conseguir este efecto.

A diferencia de una coloración uniforme, esta técnica busca que el cabello refleje la luz de manera sutil. Los matices se integran con la base natural para evitar que el resultado se vea plano o muy sencillo.

Además, es una tendencia que puede personalizarse según el tono de piel, la base del cabello y el resultado deseado. Mientras que los castaños chocolate aportan calidez, los tonos espresso ofrecen una apariencia más profunda y los reflejos avellana pueden iluminar estratégicamente la melena.

¿Cómo pedir el expensive brunette en el salón?

Para conseguir este acabado, lo ideal es pedir un castaño multidimensional con reflejos suaves y sin contrastes demasiado evidentes. Según el color natural del cabello, tu estilista puede trabajar con diferentes tonalidades, aplicar un baño de brillo o incorporar técnicas como las babylights para aportar dimensión.

El atractivo de esta tendencia depende, en gran medida, del cuidado posterior. Utilizar productos formulados para cabello teñido, aplicar tratamientos acondicionadores y reducir el uso excesivo de herramientas térmicas ayudará a conservar el aspecto brillante del pelo.

También es posible recurrir a tratamientos de gloss para refrescar los matices castaños y mantener el color luminoso. El expensive brunette demuestra que no hace falta aclarar radicalmente el cabello para transformar su apariencia, con una combinación equilibrada de tonos castaños, reflejos discretos y brillo, esta coloración convierte la naturalidad en su principal sello de sofisticación y sencillez.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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