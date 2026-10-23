¿Ozempic puede causar ansiedad o depresión?

Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más conocidos para tratar la diabetes tipo 2, pero su popularidad también ha despertado preguntas sobre sus posibles efectos en la salud mental. ¿La semaglutida puede provocar ansiedad, depresión o cambios de ánimo? La evidencia científica más reciente ofrece una respuesta tranquilizadora, aunque no elimina la importancia de vigilar cualquier síntoma nuevo durante el tratamiento.

Qué dice la ciencia sobre Ozempic y la salud mental

En enero de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) solicitó retirar las advertencias sobre ideación y conducta suicida de las etiquetas de determinados medicamentos GLP-1, entre ellos Wegovy y Saxenda. La decisión se basó en una revisión exhaustiva que no encontró un aumento del riesgo de estos eventos ni de otros efectos psiquiátricos relevantes, como ansiedad, depresión, irritabilidad o psicosis.

El análisis incluyó 91 ensayos clínicos con 107 mil 910 participantes. De ellos, 60 mil 338 recibieron medicamentos GLP-1 y el resto recibió placebo. Los resultados no mostraron un incremento de los problemas psiquiátricos evaluados entre quienes tomaron estos fármacos.

Aunque Ozempic y Wegovy contienen semaglutida, cuentan con indicaciones y dosis diferentes. Ozempic está indicado para tratar la diabetes tipo 2; Wegovy tiene una indicación específica para el control del peso en determinados pacientes. Por eso, los resultados sobre esta familia de medicamentos aportan contexto, pero no deben interpretarse como una garantía de que todas las personas tendrán la misma experiencia.

Por qué surgieron las dudas sobre la ansiedad y la depresión

Las preocupaciones comenzaron después de que autoridades sanitarias recibieran reportes de personas que experimentaron pensamientos suicidas mientras utilizaban medicamentos de esta familia. Estos avisos llevaron a investigar una posible relación, pero un reporte de un efecto adverso no demuestra que el medicamento lo haya provocado.

Los estudios basados en bases de datos de farmacovigilancia también han identificado señales relacionadas con síntomas depresivos y ansiedad en algunos usuarios de semaglutida. Sin embargo, estos registros tienen limitaciones ya que no siempre permiten conocer los antecedentes psiquiátricos, otros tratamientos, las circunstancias personales ni la relación temporal exacta entre el medicamento y el síntoma.

La revisión de la FDA no encontró un aumento del riesgo en los ensayos clínicos ni en los análisis complementarios. La conclusión actual, por tanto, es que no existe evidencia sólida de que los medicamentos GLP-1 provoquen ansiedad o depresión de forma generalizada. Eso no significa que deban ignorarse los cambios emocionales que aparezcan durante el tratamiento.

¿Ozempic puede causar ansiedad o depresión? HABERDOEDAS

Los efectos secundarios también pueden influir en el bienestar

La semaglutida actúa sobre mecanismos relacionados con la glucosa, el apetito y la saciedad. Sus efectos más conocidos incluyen náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y molestias abdominales. Cuando estos síntomas son persistentes, pueden alterar el descanso, la alimentación y las actividades cotidianas, factores que también influyen en cómo se siente una persona.

Además, iniciar un tratamiento para la diabetes o el control del peso puede coincidir con cambios importantes en la rutina, las expectativas físicas o la relación con la comida. La ansiedad o el desánimo que surjan durante ese periodo merecen atención, pero no deben atribuirse automáticamente al fármaco sin una valoración médica.

¿Ozempic puede causar ansiedad o depresión? Catherine McQueen/Getty Images

Qué hacer si aparecen cambios de ánimo durante el tratamiento

Si notas ansiedad persistente, tristeza inusual, pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas o cambios importantes en tu comportamiento, habla con el profesional que te indicó el medicamento. Anotar cuándo comenzaron los síntomas, si coinciden con un ajuste de dosis y qué otros cambios has experimentado puede ayudar a evaluar las posibles causas.

No suspendas ni modifiques la dosis por tu cuenta. El médico podrá valorar tus antecedentes, otros medicamentos y la evolución de los síntomas para decidir los siguientes pasos. Si aparecen pensamientos de hacerte daño, busca ayuda urgente.

La evidencia disponible invita a evitar conclusiones alarmistas, pero también recuerda que la seguridad de un tratamiento no se mide únicamente por sus resultados físicos. Cuidar la salud implica prestar atención a los cambios que ocurren durante el proceso y darles espacio en la conversación con el equipo médico.