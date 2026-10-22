¿Ozempic puede alterar tu ciclo? Esto es lo que sabemos

Ozempic se utiliza para tratar la diabetes tipo 2, pero su presencia en las conversaciones sobre pérdida de peso ha abierto nuevas preguntas sobre sus posibles efectos en la salud femenina. Una de ellas es si la semaglutida puede modificar la menstruación, provocar retrasos o cambiar la intensidad del sangrado. Aunque algunas mujeres han reportado alteraciones después de comenzar el tratamiento, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que el medicamento cause estos cambios de forma directa y generalizada.

¿Ozempic puede retrasar la menstruación?

La relación entre Ozempic y el ciclo menstrual todavía necesita más investigación. Los reportes de algunas pacientes mencionan reglas irregulares, cambios en el sangrado o retrasos, pero estos testimonios no permiten establecer por sí solos que la semaglutida sea la causa.

También importa el contexto en el que se utiliza el medicamento. Una pérdida de peso considerable, una reducción importante de la ingesta calórica, el estrés físico o los cambios metabólicos pueden modificar las señales hormonales que regulan la ovulación. Por eso, cuando la menstruación cambia durante el tratamiento, conviene valorar el conjunto de factores y no atribuir automáticamente la alteración a Ozempic.

Cómo puede influir la pérdida de peso en las hormonas

El ciclo menstrual depende de una interacción entre el cerebro, los ovarios y distintas hormonas. Cuando el cuerpo atraviesa cambios importantes en el peso o no recibe suficiente energía, puede alterar la liberación de las señales que intervienen en la ovulación. En algunas mujeres, esto se traduce en ciclos más largos, menstruaciones irregulares o ausencia temporal del periodo.

Ozempic contiene semaglutida, un medicamento que actúa sobre los receptores del GLP-1 y ayuda a regular la glucosa, además de influir en el apetito y la saciedad. No se considera un tratamiento hormonal ni está establecido que altere directamente las hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, los cambios de peso y de metabolismo que pueden acompañar su uso ofrecen una posible explicación indirecta para algunas variaciones menstruales.

La respuesta tampoco es igual para todas. Influyen el estado de salud previo, la alimentación, el ritmo de pérdida de peso y condiciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), que puede provocar irregularidad menstrual.

¿Ozempic puede alterar tu ciclo? Esto es lo que sabemos Pexels

Qué se sabe sobre Ozempic y el síndrome de ovario poliquístico

El SOP se relaciona con alteraciones hormonales y metabólicas que pueden dificultar la ovulación y hacer que los periodos sean irregulares. En mujeres con esta condición, algunos estudios sobre medicamentos de la familia de los agonistas del receptor GLP-1 han explorado posibles mejoras metabólicas y cambios en la regularidad menstrual asociados con la pérdida de peso.

Estos resultados no significan que Ozempic sea un tratamiento aprobado específicamente para regular la menstruación ni que produzca el mismo efecto en todas las pacientes. La evidencia disponible sigue siendo limitada y se necesitan estudios más amplios para entender quién podría beneficiarse y en qué condiciones.

Un estudio reciente encontró señales que merecen atención

En julio de 2026, una investigación publicada en la revista Obstetrics & Gynecology analizó los reportes de efectos adversos registrados en la base de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) hasta marzo de ese año. Los investigadores identificaron reportes desproporcionados de sangrado menstrual abundante, sangrado entre periodos, coágulos menstruales y ciclos poco frecuentes o sin ovulación entre quienes utilizaban semaglutida.

El hallazgo merece seguimiento, pero tiene una limitación importante: los registros de farmacovigilancia no permiten demostrar que el medicamento provocó esas alteraciones ni determinar con qué frecuencia ocurren entre todas las personas que lo utilizan. Se necesitan estudios clínicos diseñados específicamente para investigar la relación entre semaglutida y salud menstrual.

¿Ozempic puede alterar tu ciclo? Esto es lo que sabemos Catherine McQueen/Getty Images

Cuándo conviene consultar al médico

Si notas retrasos persistentes, cambios importantes en la duración del ciclo, sangrado entre menstruaciones o reglas mucho más abundantes de lo habitual, consulta con un profesional de la salud. El dolor intenso, el sangrado que empapa rápidamente las toallas sanitarias o los síntomas de desmayo requieren atención médica urgente.

Si existe posibilidad de embarazo, también conviene realizar una prueba. La mejoría metabólica y los cambios en la ovulación pueden aumentar la posibilidad de concebir en algunas mujeres con SOP. Además, la semaglutida no debe utilizarse durante el embarazo y debe suspenderse al menos dos meses antes de planearlo, bajo indicación médica.

Un cambio menstrual durante el tratamiento merece atención, pero no una conclusión precipitada. Entender qué sucede requiere considerar el medicamento, la evolución del peso, los antecedentes ginecológicos y las circunstancias particulares de cada mujer. La salud hormonal no se explica con una sola causa, y esa distinción importa tanto como los resultados que promete cualquier tratamiento.