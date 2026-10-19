¿Por qué se cae el cabello durante el tratamiento con Ozempic?

La caída del cabello figura entre los efectos adversos registrados durante los tratamientos con semaglutida, aunque todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que Ozempic dañe directamente los folículos pilosos. Los datos clínicos apuntan a una posible relación con la pérdida de peso, especialmente cuando ocurre con rapidez, y con los cambios nutricionales que pueden acompañarla.

El tema merece atención porque la salud capilar depende de múltiples factores, desde la genética y las hormonas hasta la disponibilidad de proteínas, hierro y otros nutrientes. Cuando una persona comienza un tratamiento para la diabetes tipo 2 o el control del peso, distinguir entre los efectos del medicamento y las consecuencias del adelgazamiento permite tomar decisiones informadas sin suspender una terapia por cuenta propia.

¿Qué dicen los estudios sobre Ozempic y la caída del cabello?

La semaglutida es el principio activo de Ozempic y Wegovy, dos medicamentos con indicaciones y dosis que no son intercambiables. Ozempic se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 2, mientras que Wegovy cuenta con presentaciones autorizadas para el control del peso en determinadas personas.

Los ensayos clínicos de Wegovy registraron más episodios de caída del cabello entre quienes recibieron semaglutida que entre quienes recibieron placebo. En los estudios con la dosis de 2.4 mg, la pérdida de cabello se reportó en el 3.3% de los participantes tratados, frente al 1% del grupo placebo. Los datos regulatorios relacionan estos episodios con la reducción de peso.

Estas cifras corresponden a estudios específicos de Wegovy y no deben interpretarse como una estimación exacta del riesgo para todas las personas que utilizan Ozempic. Tampoco demuestran, por sí solas, que la semaglutida provoque una lesión directa en el folículo.

Efluvio telógeno: cuando el adelgazamiento altera el ciclo capilar

Una de las explicaciones posibles es el efluvio telógeno, una forma de caída difusa que aparece cuando una proporción mayor de folículos entra de manera prematura en la fase de reposo del ciclo capilar. Puede desencadenarse después de una pérdida de peso importante, una enfermedad, una cirugía, un episodio de estrés físico o una ingesta insuficiente de nutrientes.

En este proceso, el cabello no suele caerse de inmediato. La pérdida puede hacerse evidente dos o tres meses después del factor desencadenante, por lo que algunas personas relacionan el problema con el inicio o el aumento de la dosis del medicamento sin que esa coincidencia temporal demuestre una causa directa.

El efluvio telógeno suele ser reversible cuando se identifica y corrige el desencadenante. Sin embargo, la recuperación requiere tiempo: el crecimiento puede tardar varios meses en hacerse visible y la densidad capilar puede necesitar más tiempo para recuperarse.

¿Por qué se cae el cabello durante el tratamiento con Ozempic? Pexels

Proteínas, hierro y otros nutrientes que conviene revisar

La reducción del apetito asociada a la semaglutida puede hacer que algunas personas coman menos de lo que necesitan. Si la alimentación no cubre los requerimientos de energía, proteínas y micronutrientes, el organismo puede resentirlo en tejidos como el cabello.

Las proteínas aportan los aminoácidos necesarios para formar queratina, uno de los principales componentes de la fibra capilar. El hierro también interviene en procesos importantes para el crecimiento, mientras que las deficiencias de zinc, vitamina B12 u otros nutrientes pueden contribuir a determinados problemas capilares cuando están presentes.

Esto no significa que todas las personas que utilizan semaglutida necesiten suplementos. La recomendación es revisar la alimentación y solicitar una evaluación clínica cuando la caída sea persistente o abundante. Los análisis deben responder a los antecedentes y síntomas de cada paciente; tomar vitaminas o hierro sin comprobar una deficiencia no garantiza una mejoría.

¿Por qué se cae el cabello durante el tratamiento con Ozempic? Pexels

Qué hacer si notas más cabello en el cepillo

Si la caída aumenta durante el tratamiento, conviene consultar al médico que lo prescribió y, si es necesario, acudir con dermatología. El especialista puede valorar el patrón de pérdida, el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, los cambios de peso, los antecedentes familiares y otras posibles causas, como alteraciones tiroideas o alopecia androgenética.

Mientras se investiga el origen, mantener una alimentación suficiente, evitar dietas restrictivas adicionales y tratar el cabello con suavidad puede ayudar a reducir otros factores de daño. No es recomendable modificar la dosis ni abandonar el tratamiento sin indicación médica.

La caída repentina en zonas delimitadas, la aparición de placas sin cabello, el dolor del cuero cabelludo o la pérdida acompañada de inflamación requieren valoración profesional, ya que no corresponden necesariamente al patrón típico del efluvio telógeno.

La salud capilar también forma parte de la evaluación de un tratamiento que modifica el apetito y el peso. Observar estos cambios no implica renunciar a sus beneficios médicos ya que permite atender el cuerpo de forma integral y distinguir un efecto temporal de una alteración que necesita un diagnóstico específico.