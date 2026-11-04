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10 celebridades que han reconocido utilizar medicamentos para bajar de peso

De Serena Williams a Oprah Winfrey, sus testimonios revelan por qué los tratamientos farmacológicos para controlar el peso dejaron de ser una conversación privada en Hollywood

Noviembre 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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10 celebridades que han reconocido utilizar medicamentos para bajar de peso

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

El debate sobre los medicamentos para controlar el peso cambió cuando algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento y el deporte decidieron hablar de sus tratamientos. Oprah Winfrey, Serena Williams y Amy Schumer forman parte de una lista de celebridades que han reconocido públicamente el uso de fármacos basados en GLP-1, aunque sus experiencias, motivaciones y resultados son distintos.
Lo primero que conviene aclarar es que Ozempic no es sinónimo de todos estos tratamientos. Ozempic y Wegovy contienen semaglutida, mientras que Mounjaro utiliza tirzepatida, una molécula que actúa sobre los receptores GIP y GLP-1. Aunque suelen agruparse en la conversación sobre medicamentos para el control del peso, no son productos intercambiables ni tienen exactamente las mismas indicaciones.

10 celebridades que han hablado de su experiencia con GLP-1

1. Oprah Winfrey

La presentadora estadounidense fue una de las figuras que más contribuyó a cambiar la conversación pública sobre estos medicamentos. En diciembre de 2023 reconoció que recurría a un tratamiento farmacológico para controlar las fluctuaciones de peso que había experimentado durante décadas. No reveló el nombre del medicamento, pero explicó que lo consideraba una herramienta dentro de su proceso de salud, junto con la alimentación y la actividad física.

2. Serena Williams

La campeona de tenis habló de su experiencia con medicamentos GLP-1 después de sus embarazos. En 2025 explicó que, pese a entrenar y mantener una alimentación saludable, no conseguía recuperar el peso que buscaba. Posteriormente comenzó un tratamiento y describió mejoras en su movilidad, energía y bienestar. No especificó públicamente el nombre del fármaco.

3. Sharon Osbourne

La personalidad televisiva británica reconoció haber utilizado Ozempic y habló abiertamente de la rapidez con la que perdió peso. En distintas entrevistas explicó que llegó a adelgazar más de 18 kilos y que el resultado superó lo que esperaba. También compartió su dificultad para recuperar algunos kilos después de suspenderlo.

4. Amy Schumer

La actriz y comediante contó que probó Ozempic, pero decidió dejarlo debido a los efectos secundarios. En una aparición en Watch What Happens Live explicó que experimentó tanto malestar físico que le resultaba difícil jugar con su hijo. Su testimonio también abrió una conversación sobre la transparencia de otras celebridades respecto a sus tratamientos.

5. Chrissy Teigen

La modelo y empresaria habló de haber recurrido a Ozempic después de atravesar una pérdida gestacional y experimentar dificultades con su peso. Explicó que decidió compartir su experiencia para mostrar una faceta menos idealizada de su vida y recordar que las imágenes perfectas de las redes sociales no cuentan toda la historia.

6. Whoopi Goldberg

La actriz y conductora de The View confirmó que utilizó Mounjaro después de experimentar un aumento importante de peso relacionado, entre otros factores, con tratamientos médicos y esteroides. Goldberg explicó que llegó a pesar cerca de 136 kilos y que el medicamento formó parte de su proceso para recuperar su salud.

7. Meghan Trainor

La cantante reconoció haber utilizado Mounjaro después de su segundo embarazo. En 2025 explicó que combinó el tratamiento con cambios en su alimentación, asesoría nutricional y entrenamiento físico. También expresó su inconformidad con que buena parte de los comentarios públicos sobre su apariencia dejaran en segundo plano su trabajo musical.

8. Charles Barkley

El exbasquetbolista de la NBA habló de su experiencia con Mounjaro después de atravesar dificultades para recuperar su condición física tras dos cirugías de cadera. El deportista atribuyó al tratamiento parte de su pérdida de peso y explicó que también incorporó ejercicio y cambios en su alimentación.

9. Gracie McGraw

La hija de los músicos Tim McGraw y Faith Hill contó que utilizó Ozempic durante aproximadamente tres años después de recibir un diagnóstico relacionado con el síndrome de ovario poliquístico. Aunque reconoció beneficios en el control de algunos síntomas, también habló de las consecuencias que tuvo sobre su relación con la comida y su imagen corporal.

10. Margaret Cho

La comediante estadounidense compartió que recurrió a medicamentos GLP-1 para manejar su trastorno por atracón. En 2026 explicó que su motivación no estaba centrada exclusivamente en adelgazar, sino en controlar los impulsos alimentarios y reducir el llamado food noise, término utilizado para describir los pensamientos constantes relacionados con la comida.

Por qué las celebridades hablan cada vez más de los medicamentos GLP-1

Estos testimonios muestran que no existe una sola narrativa detrás del uso de medicamentos para controlar el peso. Algunas figuras los han incorporado por razones metabólicas o de salud; otras han hablado de dificultades relacionadas con el apetito, el posparto o la menopausia. También hay experiencias marcadas por efectos secundarios y decisiones de suspender el tratamiento.
La conversación importa porque desplaza la atención de las transformaciones físicas hacia las circunstancias personales y médicas que pueden acompañarlas. En una industria que durante décadas ha sometido los cuerpos femeninos a un escrutinio constante, hablar de estos tratamientos también implica cuestionar la obligación de justificar cada cambio de apariencia.
La popularidad de estos medicamentos no elimina la necesidad de una evaluación médica individual. Su prescripción, seguimiento y posibles efectos adversos requieren supervisión profesional. La experiencia de una celebridad puede abrir una conversación, pero nunca sustituye el criterio clínico.

Ozempic celebrities
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