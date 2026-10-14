La reacción de Victoria Beckham al enterarse de que Harper quiere crear su propia marca de belleza

Harper Beckham, de 15 años, ya tiene una idea bastante clara de lo que quiere hacer con su futuro: crear su propia marca de belleza. Para convencer a Victoria Beckham, su madre y fundadora de una firma homónima de maquillaje y cuidado personal, preparó dos presentaciones en PowerPoint con argumentos para defender sus propuestas. La segunda petición tenía que ver con su cabello. La respuesta de Victoria fue distinta para cada una, pero la conversación dejó ver el interés de la adolescente por desarrollar una identidad propia dentro de una industria que conoce de cerca.

Harper Beckham presentó su proyecto de belleza a Victoria Beckham

Durante su aparición en el programa estadounidense Today with Jenna & Sheinelle, el 13 de octubre, Victoria Beckham relató que su hija había preparado dos presentaciones para solicitar permiso para crear una marca de belleza y otra para pedir una permanente.

La diseñadora explicó que estaba dispuesta a hablar sobre el proyecto empresarial cuando Harper fuera mayor, aunque descartó por el momento el cambio de cabello. La anécdota llamó la atención por la forma en que la adolescente organizó sus argumentos, con una presentación estructurada para defender cada petición.

Victoria también reconoció que Harper siente una afinidad especial por el maquillaje y el cuidado de la piel desde pequeña. La acompañaba durante sus sesiones de peluquería y maquillaje y mostraba interés por las reuniones de desarrollo de productos de su madre. Esa cercanía le ha permitido observar algunas de las decisiones que intervienen en la creación de una firma de belleza.

Victoria Beckham quiere que su hija encuentre su propio camino

Victoria lanzó Victoria Beckham Beauty en 2019, después de consolidar su firma de moda, fundada en 2008. Su marca de belleza reúne maquillaje y productos de cuidado personal bajo una identidad que privilegia las fórmulas, la presentación y una estética depurada.

Para Harper, crecer cerca de ese negocio supone una oportunidad poco habitual de conocer cómo se desarrolla un producto antes de llegar al consumidor. Sin embargo, la experiencia familiar no significa que su futuro profesional esté decidido. Victoria ha expresado su intención de apoyar los intereses de sus cuatro hijos sin imponerles una trayectoria determinada.

En la entrevista, también recordó que Harper sigue estudiando y que se prepara para sus exámenes. Por eso, aunque recibe con interés la iniciativa de su hija, considera que todavía tiene tiempo para decidir qué quiere hacer.

La postura resulta relevante en una familia cuya actividad empresarial ocupa buena parte de la conversación pública. En lugar de anunciar un lanzamiento inmediato, Victoria dejó abierta la posibilidad de retomar el proyecto cuando Harper tenga más edad.

¿Harper Beckham lanzará su propia marca de skincare?

El interés de Harper Beckham por desarrollar productos de belleza no es completamente nuevo. En mayo de 2026, Victoria ya había hablado sobre la idea de su hija de crear una firma de cuidado de la piel, inspirada en parte por sus propias experiencias con productos que no se ajustaban a sus necesidades.

La adolescente ha mostrado interés particular por el skincare, una categoría que ha ampliado su alcance entre consumidores jóvenes. Para una posible marca dirigida a ese público, comprender las preocupaciones de quienes empiezan a construir una rutina facial podría convertirse en un punto de partida, aunque todavía no se conocen oficialmente el catálogo, los precios ni la fecha de lanzamiento de su proyecto.

También han circulado informaciones sobre el nombre Harlo by Harper y posibles planes comerciales. No obstante, la conversación de Victoria con el programa estadounidense no equivale a un anuncio formal de lanzamiento ni permite dar por confirmados todos los detalles que se han publicado al respecto.

Una nueva generación quiere participar en el negocio de la belleza

El interés de Harper refleja una relación distinta con el consumo de belleza: las nuevas generaciones no solo buscan productos, sino que también quieren entender cómo se crean y qué necesidades pueden resolver. Las redes sociales han acercado los procesos de desarrollo, las rutinas de cuidado y las conversaciones sobre ingredientes a un público cada vez más joven.

Aun así, convertir una idea en una marca exige mucho más que conocer los productos. La formulación, la seguridad, las pruebas, el posicionamiento y la distribución forman parte de un proceso que requiere experiencia y recursos.

Harper todavía tiene tiempo para decidir qué lugar quiere ocupar en esa industria. Por ahora, su presentación ante Victoria revela algo más interesante que una fecha de lanzamiento: la intención de participar en las decisiones creativas y empresariales de un sector que ha formado parte de su vida desde la infancia.