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Taylor Swift lleva un collar de diamantes de 65 quilates valorado en 2.4 millones de dólares

La gargantilla de Leviev acompañó un vestido de terciopelo burdeos con bordados florales, una elección que recupera el dramatismo de la alta joyería en la alfombra roja

Octubre 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
56th Nashville Songwriters Hall Of Fame Gala

Taylor Swift lleva un collar de diamantes de 65 quilates valorado en 2.4 millones de dólares

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for TAS

Taylor Swift eligió una joya de alta gama para celebrar uno de los reconocimientos más significativos de su carrera: su incorporación al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville. El pasado 26 de octubre, durante la ceremonia celebrada en el Music City Center, la cantante llevó una gargantilla personalizada de diamantes de 65 quilates, valorada en 2.4 millones de dólares, que concentró la atención de su look.

La pieza, creada por Leviev, acompañó un minivestido de terciopelo burdeos de Raisa Vanessa, sandalias moradas de Jimmy Choo y pendientes de diamantes de la misma firma joyera. La elección reunió referencias románticas, colores otoñales y una pieza de alta joyería cuya presencia transformó un vestido corto en un conjunto de noche.

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La gargantilla de diamantes de Leviev que llevó Taylor Swift

La joya destaca por su composición de diamantes talla pera, una silueta que combina una base redondeada con una punta alargada. Esta forma permite crear una sucesión de piedras que dibuja el contorno del cuello y produce destellos con cada movimiento.
El diseño personalizado suma 65 quilates de diamantes y tiene un valor estimado de 2.4 millones de dólares. Taylor Swift lo combinó con pendientes a juego de 6.25 quilates, valorados en 128 mil dólares. Ambas piezas mantuvieron una coherencia visual sin necesidad de añadir otros accesorios de gran volumen.
La elección de una gargantilla dirige la atención hacia el rostro y el escote, mientras que la concentración de piedras crea un punto focal inmediato. En lugar de distribuir el protagonismo entre varias joyas, Taylor Swift apostó por una pieza central y dejó que el resto del conjunto la acompañara.

El vestido de terciopelo burdeos que completó la propuesta

El vestido de Raisa Vanessa aportó una lectura más romántica al conjunto. La pieza, perteneciente a la colección otoño-invierno 2026, presenta una silueta corta y sin tirantes, confeccionada en terciopelo burdeos y decorada con motivos florales en tonos naranja, morado y verde.
El terciopelo absorbe la luz de una manera distinta a la superficie de los diamantes. Esa diferencia de texturas permite que ambos materiales convivan sin competir visualmente ya que la tela ofrece profundidad y los brillantes aportan luminosidad. Los bordados florales, por su parte, suavizan la formalidad de la joyería y evitan que el resultado dependa únicamente del valor económico de las piezas.
Además, la cantante eligió unas sandalias moradas de Jimmy Choo, cuyo detalle de cristales en la tira del tobillo retomó el brillo de la gargantilla. Llevó el cabello semirrecogido, con su característico flequillo, y eligió maquillaje en tonos rosados, además de una manicura dorada con destellos.

Taylor Swift hace historia en Nashville

La aparición tuvo un significado que iba más allá de la elección de vestuario. A sus 36 años, Taylor Swift se convirtió en la artista más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, como integrante de la promoción de 2026.
El reconocimiento distingue su trayectoria como compositora y su vínculo con la ciudad donde desarrolló una parte fundamental de su carrera. Durante su intervención, la cantante agradeció a la comunidad musical de Nashville por haberla acompañado durante sus primeros años y por ofrecerle las bases para explorar diferentes géneros y colaborar con otros artistas.

Taylor Swift alta joyería
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