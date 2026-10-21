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Moda

Bvlgari presenta siete nuevas joyas Divas’ Dream inspiradas en Roma

El nácar, la turquesa, la crisoprasa y la tanzanita protagonizan las nuevas creaciones de la Maison italiana, que amplía su propuesta desde la joyería fina hasta la alta joyería

Octubre 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Bvlgari presenta siete nuevas joyas Divas’ Dream inspiradas en Roma

Cortesía

Los mosaicos de las Termas de Caracalla inspiran las siete nuevas creaciones de Divas’ Dream, la colección de Bvlgari que para 2026 incorpora oro rosa, nácar y piedras preciosas de colores. La propuesta reúne anillos, pulseras, collares y piezas de alta joyería que reinterpretan los códigos visuales de Roma mediante formas curvas y contrastes cromáticos.

Divas’ Dream: el arte romano convertido en joyería

La colección toma como referencia los mosaicos de las Termas de Caracalla, cuyas formas de abanico inspiraron el motivo característico de Divas’ Dream. Bvlgari traslada esa geometría a diseños que combinan simetría y líneas curvas.
Roma también forma parte de la identidad de la Maison, fundada en la ciudad en 1884. Su arquitectura y patrimonio artístico continúan alimentando el lenguaje creativo de la firma, que en esta colección transforma referencias históricas en piezas contemporáneas.
Las novedades de 2026 incorporan además el motivo ginkgo, cuya silueta amplía las posibilidades de diseño sin perder la conexión con la naturaleza que caracteriza a la colección.

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El nácar protagoniza las nuevas piezas de joyería fina

El nácar aporta reflejos iridiscentes a las nuevas creaciones de joyería fina. Bvlgari lo combina con oro rosa en anillos, pulseras y collares, aprovechando los matices cambiantes de su superficie para dar profundidad a las formas de abanico.
La selección incluye también un sautoir, un collar largo que puede llevarse solo o combinarse con otras cadenas. La paleta suave del oro rosa y el nácar permite integrar estas piezas en conjuntos cotidianos o estilismos de noche.

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Divas’ Dream: el arte romano convertido en joyería

Cortesía

Turquesa, crisoprasa y tanzanita: el color gana protagonismo

Otras creaciones retoman la estética de los mosaicos mediante turquesa, crisoprasa, tanzanita y diamantes engastados en pavé. Cada gema aporta una tonalidad distinta: azul verdoso, verde intenso y matices azul violáceos, respectivamente.
Los diamantes delimitan las composiciones y añaden puntos de luz. En lugar de limitarse a un detalle decorativo, el color estructura el diseño y establece contrastes entre las piedras y el metal.
Esta combinación amplía la paleta de Divas’ Dream y refuerza su vínculo con el lenguaje visual de los mosaicos, donde distintas formas y tonalidades construyen una composición unificada.

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Turquesa, crisoprasa y tanzanita: el color gana protagonismo

Cortesía

La alta joyería amplía el lenguaje de Divas’ Dream

La selección incluye también un collar y unos pendientes de alta joyería con rubelita, malaquita, turquesa, amatista y diamantes engastados en pavé. Estas piezas apuestan por una combinación más intensa de colores y por composiciones de mayor presencia.
La variedad de materiales permite explorar distintas expresiones del motivo de abanico desde el brillo nacarado del oro rosa hasta el contraste de las gemas de colores. Así, las siete novedades abarcan diferentes estilos de joyería sin abandonar la identidad visual de la colección.

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La alta joyería amplía el lenguaje de Divas’ Dream

Matteo Carassale

Con estas incorporaciones, Bvlgari mantiene a Divas’ Dream vinculada con su herencia romana y amplía sus posibilidades cromáticas. Los mosaicos antiguos aportan el punto de partida; el trabajo con metales y piedras preciosas define cómo esa referencia llega a las joyas de 2026.

bvlgari alta joyería
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