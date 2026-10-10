Dita Von Teese se convierte en una Blancanieves que no necesita ser rescatada en Eternal Youth, la propuesta de Christian Louboutin para primavera-verano 2027, presentada en París el pasado 2 de octubre. A través de un relato escénico que mezcla fantasía, danza y moda, la maison francesa replantea el significado del glam y coloca la autonomía femenina en el centro de la historia.

La protagonista lleva un corsé de Mr. Pearl, un tocado de Stephen Jones y una capa blanca diseñada por John Galliano. Su imagen evoca el cuento clásico, pero el relato toma otro rumbo donde la heroína escribe su propio destino.

Dita Von Teese reinterpreta a Blancanieves

Cabello negro, piel clara y labios rojos construyen la referencia visual a Blancanieves. Sin embargo, Eternal Youth se aleja de la historia de una princesa que espera ser salvada. Durante su recorrido, Dita Von Teese se encuentra con un doble que representa otra versión de sí misma: una mujer que responde a las expectativas externas y otra que reclama su libertad.

El enfrentamiento entre ambas no plantea una lucha por imponerse, sino la posibilidad de reconciliar distintas facetas de una misma identidad. La transformación culmina cuando la protagonista deja de esperar la aprobación ajena y asume el control de su historia.

Dita Von Teese se convierte en Blancanieves en el cuento de hadas de Christian Louboutin Cortesía

La Pigalle y los zapatos que desafían la fantasía

Uno de los protagonistas de la propuesta es La Pigalle, una de las siluetas emblemáticas de Christian Louboutin. En esta narración, el zapato acompaña a la heroína entre distintos escenarios y simboliza confianza, independencia y movimiento.

El imaginario fantástico se amplía con referencias a los zapatos rojos que prometen bailar eternamente, las botas de siete leguas y las sandalias aladas de Hermes. Cada calzado representa una posibilidad distinta desde bailar sin límites, recorrer grandes distancias y volar.

La elección de estos símbolos responde a la idea de que los zapatos pueden trascender su función práctica y convertirse en una expresión de identidad. En Eternal Youth, vestirse también significa decidir cómo presentarse ante el mundo.

Dita Von Teese se convierte en Blancanieves en el cuento de hadas de Christian Louboutin Cortesía

Qué significa el glam para Christian Louboutin

El proyecto recupera una acepción antigua del glam, vinculada con la magia, la ilusión y el encantamiento. En lugar de reducirlo a la apariencia o al deseo de atraer miradas, lo presenta como una fuerza capaz de cambiar la percepción de una persona y de su entorno.

Esta interpretación también explica el desenlace del relato. La protagonista no tiene que elegir entre la mujer ideal y la mujer libre ya que ambas versiones se integran, así la propuesta reivindica una feminidad que no depende de cumplir expectativas ajenas, sino de aceptar las propias contradicciones.

Dita Von Teese se convierte en Blancanieves en el cuento de hadas de Christian Louboutin Cortesía

Moda, danza y música construyen Eternal Youth

La puesta en escena reúne a creadores de distintas disciplinas. Bruno de Lavenère participa en el diseño de espacios y vestuario, mientras Olivier Balazuc aporta su experiencia en dirección y dramaturgia. La dirección musical y la interpretación clásica cuentan con la participación de Mathieu Herzog.

La coreógrafa Josépha Madoki, conocida como Princess Madoki, incorpora el waacking, estilo de danza asociado con la cultura de clubes y caracterizado por poses expresivas y movimientos de brazos. La música reúne a Natacha Atlas y Samy Bishai, cuyas trayectorias conectan influencias árabes, jazz, sonidos electrónicos y elementos orquestales. También participa Bachana Dance Company, que combina vocabulario tradicional georgiano con coreografía contemporánea.

Dita Von Teese se convierte en Blancanieves en el cuento de hadas de Christian Louboutin Cortesía

Esta combinación convierte el calzado de Christian Louboutin en parte de una experiencia escénica más amplia, donde vestuario, movimiento y música construyen un mismo relato.

Con Eternal Youth, Christian Louboutin pone sobre la mesa una propuesta que no depende de interpretar un papel para los demás. La verdadera transformación de su protagonista ocurre cuando deja de buscar una versión perfecta de sí misma y encuentra la libertad de reconocer todas las que la componen.