Concebidos como auténticas obras de arte en miniatura, estos relojes combinan materiales nobles y una ingeniería diseñada para atravesar generaciones, conservando intacto su valor estético y patrimonial. Para esta Navidad —o cualquier celebración que merezca ser inmortalizada—, la casa suiza Longines firma dos propuestas que encapsulan la esencia del minimalismo sofisticado y el quiet luxury.

Sin duda, dos piezas cuyo diseño impecable trasciende las tendencias fugaces para convertirse en el aliado definitivo de cualquier guardarropa esta temporada, y en Harper’s Bazaar te contamos por qué nos encantan.

Mini DolceVita: la nueva dimensión de la elegancia

Esta colección (meticulosamente diseñada) es una extensión de la familia DolceVita, inspirada en un histórico reloj rectangular de Longines creado en 1927. Es una evolución natural que demuestra que el verdadero impacto no requiere estridencias. Cada pieza magnética traduce el histórico lema de la firma, “La elegancia es una actitud”, al lenguaje de una nueva generación que prioriza la sutileza.

Longines Mini DolceVita L5.200.4.87.6

Con un estilo clásico, este reloj expresa el lujo sutil y la elegancia contemporánea de Longines de un modo exquisito. Su silueta arquitectónica se define por una caja rectangular de acero inoxidable de proporciones delicadas (21.50 x 29.00 mm), pensada para abrazar la muñeca con sutileza.

En el centro, una esfera de nácar blanco iluminado por un delicado engaste nieve de 163 diamantes Top Wesselton (0.268 quilates), protegida por un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos por ambas caras y hermeticidad de hasta 3 bar. Finalmente, el diseño se completa con un brazalete de acero inoxidable con triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador.

PrimaLuna: poesía arquitectónica en la muñeca

Desde su concepción, la línea PrimaLuna ha entendido la anatomía femenina no como una adaptación estética, sino como el origen mismo de su diseño. La fluidez de su caja redonda, el perfil singular de su corona y su icónico brazalete de eslabones en media luna abombada dialogan en perfecta armonía. Nada sobra y nada parece añadido: la pieza se articula como una escultura orgánica.

Longines PrimaLuna L8.123.4.71.6

Con una sofisticación técnica que se nota a simple vista, el diseño de este reloj muestra una carátula plateada de 30 mm que juega con la luz mediante acabados en capas, alternando el efecto rayos de sol con superficies semimate. Así como once números romanos pintados en azul que rinden tributo a los códigos más puros de la relojería de vestir, convirtiéndolo en el modelo más versátil de la colección.

Dentro de su corazón mecánico tenemos un movimiento de cuerda automática con espiral de silicio y una reserva de marcha de hasta 45 horas, ofreciendo funciones de horas, minutos, segundos y fechador. Por otra parte, tenemos una caja y brazalete en acero inoxidable con cierre desplegable de seguridad, cristal de zafiro resistente a arañazos y hermeticidad de 30 metros.

Sin duda, estas piezas son ideales como un regalo especial y lleno de estilo. A través de los años Longines ha sabido fusionar su herencia artesanal con un diseño contemporáneo y versátil, concebido para el ritmo de la mujer moderna que ama el lujo silencioso.