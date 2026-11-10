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Moda

Los accesorios de invierno 2026 que transforman cualquier look

Guantes de piel, broches florales, medias de colores y pañuelos de seda toman protagonismo en las colecciones de otoño-invierno 2026/2027

Noviembre 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2026

Los accesorios de invierno 2026 que transforman cualquier look

Edward Berthelot/Getty Images

Un abrigo de líneas sencillas puede adquirir otra personalidad con un broche floral; un conjunto monocromático cambia por completo cuando incorpora medias en un tono inesperado. Para el invierno 2026, los accesorios dejan de ocupar un lugar secundario y asumen una función más visible en el look. Las pasarelas de otoño-invierno 2026/2027 apuestan por piezas con textura, volumen y referencias vintage que permiten renovar prendas conocidas sin reconstruir todo el clóset.

El cambio también responde a una forma más práctica de consumir moda: invertir en elementos capaces de modificar distintas combinaciones, en lugar de sustituir cada temporada las prendas esenciales. Estos son los accesorios que destacan por su presencia y sus posibilidades de uso.

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Guantes largos: de la noche al vestuario cotidiano

Los guantes por encima del codo adquieren una presencia especial esta temporada. Max Mara los incorporó en versiones de ante y piel, mientras que Boss, Balenciaga, Mugler y Zimmermann exploraron distintas longitudes, colores y acabados. El resultado se aleja de la asociación exclusiva con los vestidos de noche.
Una de las propuestas más interesantes consiste en llevarlos con prendas de manga corta, vestidos estructurados o chaquetas de silueta marcada. También funcionan debajo de abrigos de manga amplia, siempre que el largo permita mostrar parte del guante. Para el día, los modelos a la muñeca ofrecen una alternativa más sencilla y fácil de combinar con prendas de punto.

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Guantes largos: de la noche al vestuario cotidiano

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Broches florales: joyería sobre abrigos y blazers

El broche vuelve a ocupar un lugar relevante en el estilismo de invierno, aunque esta temporada apuesta por diseños con mayor presencia. Chanel, Dior, Khaite y Loro Piana incorporaron referencias florales y ornamentales a sus propuestas de otoño 2026.
Su atractivo está en la versatilidad. Puede colocarse en la solapa de un abrigo, sobre una chaqueta de lana o incluso en el cuello de una camisa. Una pieza de inspiración vintage aporta carácter a un conjunto minimalista; un diseño de mayor tamaño puede convertirse en el único accesorio protagonista.
También permite recuperar joyas familiares que suelen permanecer guardadas. En lugar de reservarlas para ocasiones especiales, el broche encuentra una nueva función en la ropa cotidiana.

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Broches florales: joyería sobre abrigos y blazers

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Medias de colores para romper los conjuntos neutros

Las medias negras mantienen su lugar como básico, pero las pasarelas proponen alternativas más expresivas. Hermès, Rabanne, Zankov y Julie Kegels presentaron versiones en tonos como azul cobalto, morado, borgoña y amarillo.
La manera más sencilla de llevarlas consiste en combinarlas con zapatos y prendas de colores sobrios. Un vestido negro con medias borgoña, por ejemplo, introduce un acento cromático sin exigir demasiados elementos adicionales. También pueden acompañar faldas midi, minifaldas y vestidos de punto.
El interés por este accesorio responde a la idea de que el color no necesita concentrarse en la ropa para transformar un conjunto. A veces, basta con incorporarlo en una superficie pequeña y visible.

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Medias de colores para romper los conjuntos neutros

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Pañuelos y bufandas: nuevas formas de llevarlos

Los pañuelos de seda estampados y las estolas con flecos amplían las posibilidades de los accesorios textiles. Las propuestas de otoño 2026 recuperan el pañuelo como pieza de estilo pues puede anudarse al cuello, colocarse sobre los hombros o sujetarse a la cintura.
Las bufandas de efecto pelo también ganan presencia por su textura y volumen. Funcionan especialmente bien con abrigos de líneas limpias, porque añaden dimensión sin necesidad de recurrir a estampados llamativos.

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Pañuelos y bufandas: nuevas formas de llevarlos

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Cinturones y sombreros con personalidad

Los cinturones de inspiración western y los acabados que imitan la piel de cocodrilo ofrecen una alternativa a los modelos clásicos. Sobre un abrigo, un blazer o un vestido de punto, ayudan a definir la cintura y modifican las proporciones de la silueta.
En cuanto a los sombreros, las pasarelas exploran desde diseños de fieltro hasta gorras de aire retro y piezas de pelo sintético. Son accesorios que aportan identidad, aunque conviene elegirlos en función del abrigo y del volumen general del conjunto.

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Cinturones y sombreros con personalidad

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La propuesta de invierno 2026 no exige acumular accesorios ni seguir todas las tendencias a la vez. Invita a elegir una pieza con intención y darle espacio para transformar lo que ya existe en el clóset. En ocasiones, la renovación de un guardarropa comienza mucho antes de comprar otra prenda.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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