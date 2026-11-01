Vacheron Constantin convierte el Año de la Cabra en una obra de arte de alta relojería

Una cabra esculpida en oro de 18 quilates ocupa el centro de los nuevos relojes Métiers d’Art de Vacheron Constantin, una creación dedicada al Año de la Cabra del zodiaco chino, que comenzará en febrero de 2027. La figura aparece sobre una roca, frente a un paisaje esmaltado a mano, en dos ediciones limitadas que convierten la esfera en el escenario de un trabajo artesanal

minucioso.

La colección Métiers d’Art La Leyenda del Zodiaco Chino presenta dos versiones: una con caja de oro rosa de 18 quilates y otra en platino 950. Cada referencia cuenta con una producción limitada a 25 ejemplares. Más que incorporar un símbolo zodiacal a un reloj, la Maison propone una composición en la que las técnicas decorativas tradicionales tienen tanto protagonismo como la mecánica.

El significado de la cabra en el zodiaco chino

La cabra ocupa el octavo lugar dentro del zodiaco chino. Su simbolismo reúne cualidades como la sensibilidad, la dulzura, la lealtad, la honestidad y la resiliencia; también se relaciona con la prosperidad y los buenos augurios. Vacheron Constantin retoma esa carga cultural para construir una pieza que conecta la tradición zodiacal con su propio lenguaje de alta relojería.

La elección también prolonga una relación histórica con China. La manufactura suiza mantiene vínculos con ese mercado desde mediados del siglo XIX: sus archivos registran el envío de 33 pares de relojes a Cantón en 1846. Aquellas piezas incorporaban decoraciones elaboradas, como grabados, esmaltes y piedras preciosas, características que dialogan con el trabajo artístico de esta nueva colección.

Dos semanas de trabajo para crear la esfera

El acabado de la esfera combina tres disciplinas: grabado en relieve, pintura en miniatura y esmaltado Grand Feu. La cabra y la roca se esculpen en oro rosa u oro blanco de 18 quilates, según la versión, y después reciben un trabajo de grabado manual que define detalles como el pelaje, los cuernos y las texturas de la superficie.

El paisaje requiere otro proceso igualmente delicado. Los artesanos aplican esmalte Grand Feu multicolor para crear un degradado luminoso y utilizan pintura en miniatura para representar el follaje. El color se deposita en capas con pinceles muy finos y la placa se cuece a temperaturas superiores a los 800 °C. La operación se repite hasta conseguir la intensidad deseada y el proceso completo del fondo puede tomar alrededor de dos semanas.

La versión de oro rosa presenta una correa de aligátor marrón oscuro; la de platino, una correa azul oscuro. En ambas, los tonos de la esfera y los detalles de las indicaciones mantienen una composición cromática coordinada.

Vacheron Constantin convierte el Año de la Cabra en una obra de arte de alta relojería Vacheron Constantin

Un calibre que deja espacio al arte

En el interior trabaja el calibre automático 2460 G4, desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin. Sus 237 componentes se distribuyen en un movimiento de 31 milímetros de diámetro y 6.05 milímetros de grosor, con una reserva de marcha aproximada de 40 horas.

Su particularidad está en la forma de mostrar la información. En lugar de agujas tradicionales, cuatro discos indican las horas y los minutos mediante ventanas en la parte superior de la esfera, mientras que el día de la semana y la fecha aparecen en la zona inferior. Esta arquitectura libera el centro del reloj y permite que la figura esculpida y el paisaje esmaltado ocupen el espacio principal.

La caja mide 40 milímetros de diámetro y 12.72 milímetros de grosor. Ambos modelos cuentan con el Punzón de Ginebra, certificación asociada con la calidad de fabricación y los acabados del movimiento.

Vacheron Constantin convierte el Año de la Cabra en una obra de arte de alta relojería Vacheron Constantin

La alta relojería como oficio artístico

La serie Métiers d’Art, iniciada por Vacheron Constantin en 2012 para rendir homenaje al zodiaco chino, forma parte de un segundo ciclo de doce años que comenzó en 2024. Cada lanzamiento ofrece una oportunidad para reinterpretar un signo mediante técnicas artesanales y soluciones mecánicas específicas.

En estas piezas, el valor no reside únicamente en la escasez de sus 25 ejemplares por referencia. También está en el tiempo que exige cada esfera y en la conservación de oficios que requieren años de aprendizaje. La alta relojería encuentra aquí una de sus expresiones más particulares: medir el tiempo sin renunciar a la posibilidad de convertirlo en una obra hecha a mano.