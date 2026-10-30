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Moda

Tommy Hilfiger x Cadillac: todo sobre la pop-up y la colección especial para el Gran Premio de México 2026

Checo Pérez participó en la inauguración del espacio en El Palacio de Hierro Polanco, donde también se presentan piezas de fanwear con su nombre y el número 11

Octubre 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Tommy Hilfiger x Cadillac: todo sobre la pop-up y la colección especial para el Gran Premio de México 2026

Cortesía

La llegada del Gran Premio de la Ciudad de México tiene una nueva parada para los aficionados a la moda y la Fórmula 1: Tommy Hilfiger abrió una pop-up junto a Cadillac Formula 1® Team en El Palacio de Hierro Polanco. El espacio, inaugurado el 28 de octubre con la presencia de Sergio “Checo” Pérez, reúne la colección Otoño 2026 de ambas marcas y una selección especial de prendas inspiradas en México.

La apertura coincide con el fin de semana de carrera y pone en primer plano una colaboración que busca trasladar la identidad de una escudería a prendas pensadas para usarse fuera del circuito. Para la ocasión, la propuesta incorpora piezas con el nombre del piloto mexicano y su característico número 11.

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Eurídice Aiymet Garavito García

Checo Pérez inaugura la pop-up en Ciudad de México

La participación de Checo fue uno de los momentos centrales de la apertura. El piloto del Cadillac Formula 1® Team asistió a una sesión de preguntas y respuestas junto al periodista especializado Diego Mejía, en la que conversó sobre su regreso a la pista y la relación entre moda y automovilismo.
Después de la charla, convivió con invitados, aficionados y creadores de contenido en una sesión de meet & greet. Su presencia también dio un significado particular a la selección creada para México ya que las prendas con su apellido y número conectan la colección internacional con uno de los protagonistas locales del Gran Premio.

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Checo Pérez inaugura la pop-up en Ciudad de México

Cortesía

Qué encontrarás en la colección Tommy Hilfiger x Cadillac

La propuesta combina prendas co-brandeadas con diseños inspirados en el uniforme oficial del equipo. Entre las piezas mencionadas por la marca se encuentran gorras de piloto, camisetas y polos, elaboradas con materiales de alto rendimiento, tecnología de absorción de humedad y detalles de precisión.
La intención no consiste únicamente en reproducir la indumentaria de competición. Tommy Hilfiger lleva los códigos visuales de Cadillac a ropa casual que permite expresar afinidad por el equipo sin recurrir al uniforme completo. El resultado se sitúa entre el fanwear y el sportswear, es decir, prendas funcionales que también forman parte del clóset cotidiano.
La selección especial para México suma otro elemento a la colaboración. Las referencias a Checo Pérez y al número 11 convierten algunas piezas en objetos vinculados con este Gran Premio, en lugar de limitarse a una colección genérica para seguidores de la escudería.

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Qué encontrarás en la colección Tommy Hilfiger x Cadillac

Cortesía

Por qué importa esta alianza para la moda y la Fórmula 1

La colaboración forma parte de una estrategia que acerca el automovilismo a otros espacios de la cultura popular. Tommy Hilfiger lleva décadas construyendo vínculos con la música, el arte, el entretenimiento y el deporte; su asociación con Cadillac extiende esa narrativa a una categoría que ha ganado presencia entre nuevas audiencias.

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Por qué importa esta alianza para la moda y la Fórmula 1

Cortesía

También coincide con la llegada de Cadillac como nuevo equipo a la parrilla de Fórmula 1 en 2026. Para una escudería que comienza a construir su identidad pública, la ropa representa una herramienta para establecer códigos reconocibles más allá del monoplaza. La colaboración con una marca de moda aporta precisamente ese lenguaje: en colores, prendas y símbolos que los aficionados pueden incorporar a su vida diaria.

Tommy Hilfiger Fórmula 1
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