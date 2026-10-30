Tommy Hilfiger x Cadillac: todo sobre la pop-up y la colección especial para el Gran Premio de México 2026

La llegada del Gran Premio de la Ciudad de México tiene una nueva parada para los aficionados a la moda y la Fórmula 1: Tommy Hilfiger abrió una pop-up junto a Cadillac Formula 1® Team en El Palacio de Hierro Polanco. El espacio, inaugurado el 28 de octubre con la presencia de Sergio “Checo” Pérez, reúne la colección Otoño 2026 de ambas marcas y una selección especial de prendas inspiradas en México.

La apertura coincide con el fin de semana de carrera y pone en primer plano una colaboración que busca trasladar la identidad de una escudería a prendas pensadas para usarse fuera del circuito. Para la ocasión, la propuesta incorpora piezas con el nombre del piloto mexicano y su característico número 11.

Checo Pérez inaugura la pop-up en Ciudad de México

La participación de Checo fue uno de los momentos centrales de la apertura. El piloto del Cadillac Formula 1® Team asistió a una sesión de preguntas y respuestas junto al periodista especializado Diego Mejía, en la que conversó sobre su regreso a la pista y la relación entre moda y automovilismo.

Después de la charla, convivió con invitados, aficionados y creadores de contenido en una sesión de meet & greet. Su presencia también dio un significado particular a la selección creada para México ya que las prendas con su apellido y número conectan la colección internacional con uno de los protagonistas locales del Gran Premio.

Checo Pérez inaugura la pop-up en Ciudad de México Cortesía

Qué encontrarás en la colección Tommy Hilfiger x Cadillac

La propuesta combina prendas co-brandeadas con diseños inspirados en el uniforme oficial del equipo. Entre las piezas mencionadas por la marca se encuentran gorras de piloto, camisetas y polos, elaboradas con materiales de alto rendimiento, tecnología de absorción de humedad y detalles de precisión.

La intención no consiste únicamente en reproducir la indumentaria de competición. Tommy Hilfiger lleva los códigos visuales de Cadillac a ropa casual que permite expresar afinidad por el equipo sin recurrir al uniforme completo. El resultado se sitúa entre el fanwear y el sportswear, es decir, prendas funcionales que también forman parte del clóset cotidiano.

La selección especial para México suma otro elemento a la colaboración. Las referencias a Checo Pérez y al número 11 convierten algunas piezas en objetos vinculados con este Gran Premio, en lugar de limitarse a una colección genérica para seguidores de la escudería.

Qué encontrarás en la colección Tommy Hilfiger x Cadillac Cortesía

Por qué importa esta alianza para la moda y la Fórmula 1

La colaboración forma parte de una estrategia que acerca el automovilismo a otros espacios de la cultura popular. Tommy Hilfiger lleva décadas construyendo vínculos con la música, el arte, el entretenimiento y el deporte; su asociación con Cadillac extiende esa narrativa a una categoría que ha ganado presencia entre nuevas audiencias.

Por qué importa esta alianza para la moda y la Fórmula 1 Cortesía

También coincide con la llegada de Cadillac como nuevo equipo a la parrilla de Fórmula 1 en 2026. Para una escudería que comienza a construir su identidad pública, la ropa representa una herramienta para establecer códigos reconocibles más allá del monoplaza. La colaboración con una marca de moda aporta precisamente ese lenguaje: en colores, prendas y símbolos que los aficionados pueden incorporar a su vida diaria.