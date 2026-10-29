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Moda

Cómo combinar café y borgoña para conseguir los looks más sofisticados de otoño

Descubre cómo combinar café y borgoña esta temporada otoñal

Octubre 29, 2026 • 
Gabriela Santillán
colores de otoño 2026.png

Te diremos el secreto para crear looks sofisticados, elegantes y modernos con los colores que más están de moda esta temporada.

Getty Images

El otoño es la temporada perfecta para usar colores profundos con combinaciones que elevan cualquier look. Entre las tonalidades que destacan por su elegancia, el café y el borgoña se posicionan como una de las duplas más interesantes para vestir durante los meses más fríos del año.

4 formas de combinar café y borgoña para vestir con elegancia en otoño

1. Abrigo café y bolso borgoña

Una de las formas más sencillas de llevar esta combinación es apostar por un abrigo café o chocolate y sumar un bolso borgoña. Para completar el look, puedes elegir pantalones de vestir negros, jeans rectos o una falda midi.

Abrigo café y bolso borgoña.png

Unos botines de piel y unos lentes de sol oscuros aportarán el toque final.

Imagen creada con IA

2. Blusa borgoña y pantalones chocolate

Para un look de oficina que también funcione después del trabajo, combina una blusa borgoña con pantalones de sastre café oscuro. Si buscas un acabado más formal, añade un cinturón delgado, zapatos de punta y joyería dorada.

Blusa borgoña y pantalones chocolate.png

Es una opción ideal para quienes prefieren vestir con colores intensos sin recurrir a estampados.

Imagen con IA

3. Chaqueta borgoña y falda café

Las prendas de piel o con acabado efecto piel son perfectas para introducir estas tonalidades en un estilismo otoñal. Una chaqueta borgoña combina muy bien con una falda midi café, sobre todo si se juega con diferentes texturas.

Chaqueta borgoña y falda café.png

Prueba usar este conjunto con botas altas, suéter ligero, o una camiseta básica en tonos crema.

Foto creada con IA

4. Suéter borgoña y accesorios café

Para los días en los que la comodidad es prioridad, un suéter borgoña se convierte en una pieza clave. Llévalo con jeans oscuros o pantalones café y añade accesorios de ante o piel en tonos chocolate.

Suéter borgoña y accesorios café.png

Un cinturón, unas botas o un bolso bastan para unificar el conjunto.

Imagen creada con IA

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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