Cómo combinar café y borgoña para conseguir los looks más sofisticados de otoño

El otoño es la temporada perfecta para usar colores profundos con combinaciones que elevan cualquier look. Entre las tonalidades que destacan por su elegancia, el café y el borgoña se posicionan como una de las duplas más interesantes para vestir durante los meses más fríos del año.

4 formas de combinar café y borgoña para vestir con elegancia en otoño

1. Abrigo café y bolso borgoña

Una de las formas más sencillas de llevar esta combinación es apostar por un abrigo café o chocolate y sumar un bolso borgoña. Para completar el look, puedes elegir pantalones de vestir negros, jeans rectos o una falda midi.

Unos botines de piel y unos lentes de sol oscuros aportarán el toque final. Imagen creada con IA

2. Blusa borgoña y pantalones chocolate

Para un look de oficina que también funcione después del trabajo, combina una blusa borgoña con pantalones de sastre café oscuro. Si buscas un acabado más formal, añade un cinturón delgado, zapatos de punta y joyería dorada.

Es una opción ideal para quienes prefieren vestir con colores intensos sin recurrir a estampados. Imagen con IA

3. Chaqueta borgoña y falda café

Las prendas de piel o con acabado efecto piel son perfectas para introducir estas tonalidades en un estilismo otoñal. Una chaqueta borgoña combina muy bien con una falda midi café, sobre todo si se juega con diferentes texturas.

Prueba usar este conjunto con botas altas, suéter ligero, o una camiseta básica en tonos crema. Foto creada con IA

4. Suéter borgoña y accesorios café

Para los días en los que la comodidad es prioridad, un suéter borgoña se convierte en una pieza clave. Llévalo con jeans oscuros o pantalones café y añade accesorios de ante o piel en tonos chocolate.