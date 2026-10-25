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Belleza

Cherry cola, espresso y cobre: los tonos de cabello que definen el otoño de 2026

Los matices rojizos, los castaños profundos y los reflejos cobrizos ofrecen distintas formas de renovar el color sin recurrir a un cambio radical

Octubre 25, 2026
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027 - Day 7

Cherry cola, espresso y cobre: los tonos de cabello que definen el otoño de 2026

Edward Berthelot/Getty Images

El rojo cereza sobre una base oscura, el castaño casi negro y los reflejos metálicos del cobre comparten protagonismo en las propuestas de coloración para otoño. Los tres tonos responden a preferencias distintas ya que aportar calidez, intensificar la profundidad natural del cabello o introducir un cambio visible sin abandonar una paleta sofisticada. La elección ya no depende únicamente del color de moda, sino del acabado, el mantenimiento y la manera en que cada pigmento interactúa con la luz.

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Cherry cola: un castaño rojizo con matices cereza

El cherry cola combina una base castaña oscura con reflejos rojizos que pueden adquirir matices borgoña, cereza o caoba según la fórmula y la iluminación. A diferencia de un rojo intenso aplicado de raíz a puntas, esta coloración conserva profundidad y revela sus destellos cuando el cabello se mueve o recibe luz directa.
Su atractivo reside en que permite introducir rojo sin convertirlo necesariamente en el elemento dominante de la imagen. Sobre una base morena, el resultado puede ser discreto en interiores y más evidente al aire libre. Para quienes prefieren una transformación gradual, el colorista puede ajustar la intensidad de los reflejos y conservar una raíz más cercana al tono natural.
El mantenimiento depende del procedimiento utilizado y del estado previo de la fibra capilar. Los pigmentos rojizos pueden perder intensidad con los lavados, por lo que conviene espaciar el uso de champús agresivos, utilizar productos formulados para cabello teñido y moderar las herramientas térmicas.

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Cherry cola: un castaño rojizo con matices cereza

Pinterest

Espresso: profundidad y brillo en los castaños oscuros

El tono espresso apuesta por un castaño muy profundo, cercano al negro, con una apariencia pulida y reflejos que pueden inclinarse hacia matices fríos o cálidos. No necesita contrastes pronunciados para destacar su efecto depende de la uniformidad del color, el brillo y la condición de la fibra capilar.
Es una alternativa para quienes desean intensificar su color natural sin elegir un negro azulado o demasiado compacto. También funciona como punto de partida para añadir reflejos sutiles que aporten dimensión sin alterar la apariencia oscura del conjunto.
Sin embargo, un castaño espresso no produce el mismo resultado en todas las bases. Sobre cabello claro puede requerir una estrategia de coloración distinta a la necesaria en una melena naturalmente morena. Además, pasar después a tonos más claros puede exigir procesos correctivos, de modo que conviene hablar con el colorista sobre los cambios futuros antes de elegir un pigmento muy oscuro.

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Espresso: profundidad y brillo en los castaños oscuros

Pinterest

Cobre: calidez con diferentes niveles de intensidad

El cobre abarca desde versiones suaves, cercanas al rubio fresa, hasta tonos intensos con matices anaranjados y rojizos. Su versatilidad permite ajustar la saturación, la profundidad y la distribución del color según el resultado deseado.
Un cobre uniforme genera una transformación más evidente; los reflejos cobrizos sobre una base castaña ofrecen una alternativa menos comprometida. También es posible concentrar la calidez en medios y puntas para crear movimiento sin colorear toda la melena con la misma intensidad.

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Cobre: calidez con diferentes niveles de intensidad

Pinterest

Este tono exige considerar el mantenimiento desde el principio. Los pigmentos cobrizos pueden desvanecerse y modificar su apariencia con los lavados, mientras que algunas bases necesitan aclararse para conseguir un resultado luminoso. Una consulta previa ayuda a determinar si basta con depositar color o si hace falta un proceso adicional.

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