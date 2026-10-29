Prada transforma los sobrantes de sus talleres en prendas de cashmere y lana reciclada

Prada lleva el aprovechamiento de materiales a dos de las fibras más apreciadas de la ropa de invierno: el cashmere y la lana. Con sus líneas Re-Cashmere y Re-Wool, la firma italiana recupera excedentes textiles de sus procesos de producción y los convierte en nuevas prendas, desde suéteres de punto hasta blazers y faldas. La propuesta plantea una cuestión relevante para el lujo: cómo conservar la calidad de las materias primas y reducir el desperdicio sin renunciar al diseño ni a los estándares de confección de la casa.

Re-Cashmere y Re-Wool: dos líneas con procesos diferentes

La línea Re-Cashmere utiliza residuos de producción de cashmere para crear nuevos hilos y prendas. El proceso comienza con la selección de las fibras recuperadas, que se clasifican por color antes de transformarse nuevamente en material textil. Esta separación permite conservar los tonos originales y reducir la necesidad de aplicar nuevos tintes.

La colección incluye suéteres, cárdigans y polos de punto. El proyecto se apoya en la recuperación de fibras procedentes de las instalaciones del grupo en Italia, donde la experiencia de la industria textil facilita el tratamiento de materiales delicados como el cashmere.

Re-Wool, por su parte, trabaja con una composición distinta. Sus tejidos combinan lana virgen certificada, lana reciclada y cashmere reciclado. Una de las mezclas descritas para esta línea contiene 50 % de lana virgen, 40 % de lana reciclada y 10 % de cashmere reciclado. La proporción permite incorporar fibras recuperadas sin prescindir por completo de materia prima nueva.

Esta diferencia resulta importante ya que ambas líneas comparten el aprovechamiento de excedentes, pero no utilizan exactamente el mismo proceso ni la misma composición. Re-Cashmere concentra su propuesta en el cashmere reciclado, mientras que Re-Wool incorpora distintas fibras para desarrollar prendas con mayor estructura.

Producción italiana y trazabilidad de cada prenda

Las dos líneas se fabrican íntegramente en Italia, en las regiones de Toscana y Umbría, conocidas por su tradición de tejido y confección. Prada incorpora además una etiqueta NFC en cada pieza, que permite acceder a la plataforma digital de Aura Consortium para consultar información sobre los materiales, los proveedores y las distintas etapas de producción.

Esta tecnología añade una dimensión práctica a la propuesta: el cliente puede conocer parte del recorrido de la prenda, más allá de su composición o de la información que aparece en la etiqueta de cuidados. La trazabilidad también cobra relevancia para una industria que necesita explicar con mayor precisión el origen de sus materias primas.

La disponibilidad de las prendas depende de los excedentes recuperados. Por eso, la producción es limitada y algunos colores pueden cambiar según los materiales que la firma consiga recuperar y procesar. En lugar de reproducir indefinidamente una misma combinación, el proyecto queda sujeto a las características de las fibras disponibles.

Prada transforma los sobrantes de sus talleres en prendas de cashmere y lana reciclada Prada

Qué significa para el futuro del lujo

Con Re-Cashmere y Re-Wool, Prada amplía una estrategia que ya había desarrollado con Re-Nylon, su línea de nailon regenerado presentada en 2019. La novedad consiste en trasladar ese planteamiento a fibras naturales asociadas con la ropa de invierno y con una larga tradición de confección de lujo.

El cambio también responde a una cuestión industrial: los recortes, los residuos del hilado y los tejidos defectuosos forman parte de los procesos de producción textil. Recuperarlos exige clasificación, tecnología y proveedores capaces de transformar materiales heterogéneos en fibras aptas para confeccionar nuevas prendas. No basta con reutilizar un sobrante; es necesario conservar propiedades como la resistencia, la textura y la calidad del hilo.

Las certificaciones aportan información adicional sobre ese proceso. Prada señala que el cashmere reciclado de Re-Cashmere cuenta con certificación Global Recycled Standard (GRS), mientras que Re-Wool combina lana virgen certificada bajo Responsible Wool Standard (RWS) con fibras recicladas certificadas. Estos estándares ayudan a documentar determinados aspectos del origen y el procesamiento de los materiales, aunque por sí solos no demuestran que cada prenda tenga un impacto ambiental inferior en todas las etapas de su ciclo de vida.

Prada transforma los sobrantes de sus talleres en prendas de cashmere y lana reciclada Prada

La iniciativa tampoco elimina la necesidad de producir nuevas fibras. Re-Wool, por ejemplo, conserva un 50 % de lana virgen en la composición descrita por la marca. Su propuesta consiste en integrar materiales recuperados dentro de un producto nuevo, no en prescindir por completo de recursos vírgenes.

El interés de Prada reside precisamente en esa combinación de oficio, innovación material y control del proceso. Si el lujo se ha construido históricamente alrededor de la selección de las mejores materias primas, aprovecharlas mejor puede convertirse en una parte esencial de su valor. La sofisticación de una prenda también puede medirse por la inteligencia con la que se produce, no únicamente por la fibra que lleva su etiqueta.