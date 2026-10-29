Mckenna Grace lleva la arena de ‘Los Juegos del Hambre’ a la alfombra roja con un vestido de Almée Couture

La actriz llevó un vestido largo de la colección primavera-verano 2027 de Almée Couture, una creación entallada que destaca por sus bordados, aplicaciones brillantes y flores tridimensionales. El estilista fue Molly Dickson y la pieza recrea el paisaje de la arena que aparece en el póster oficial de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, con un cielo en espiral, montañas y praderas que recorren la silueta.

El diseño está compuesto por bordados en tonos azules y plateados que hacen referencia al cielo, mientras que las montañas moradas y los campos verdes se extienden hacia la falda.

Los detalles bordados convierten el vestido en una representación visual de la famosa arena, sede en donde se realizan los famosos ‘Juegos del Hambre’, del universo creado por Suzanne Collins. Getty Images

El maquillaje rosa y lila de Mckenna Grace

En cuanto al beauty look Grace apostó por un maquillaje glowy conformado por sombras lilas aportan color a la mirada, en cuanto a la piel apostó por un acabado luminoso, con iluminador en puntos estratégicos y contorno suave para definir las facciones. Los labios en rosa chicle, con un efecto brillante, completan el maquillaje con un toque fresco y juvenil.

La propuesta de belleza sigue la misma narrativa visual del conjunto: una estética inspirada en la naturaleza, con un acabado pulido para la alfombra roja. Getty Images

Mckenna Grace y el method dressing de Los Juegos del Hambre

La aparición en Londres forma parte de la estrategia de method dressing que Mckenna Grace ha desarrollado durante la promoción de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. La tendencia consiste en construir looks que den un mensaje, o que hagan referencia a una película, su vestuario, sus personajes o sus elementos narrativos durante las apariciones públicas de sus protagonistas.

En esta ocasión, la referencia no se limita a un color o a una silueta asociada con la franquicia. El vestido recupera directamente el paisaje de la arena del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en el que participa Maysilee Donner, el personaje interpretado por Grace. Con su vestido de Almée Couture, Mckenna Grace convierte el paisaje de Panem en una pieza de alta costura y firma uno de los estilismos más conceptuales de esta etapa de la promoción.