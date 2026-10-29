Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Mckenna Grace lleva la arena de ‘Los Juegos del Hambre’ a la alfombra roja con un vestido de Almée Couture

Una propuesta que demuestra cómo el ‘method dressing’ puede convertir una aparición promocional en una declaración de moda.

Octubre 29, 2026 • 
Gabriela Santillán
Mckenna Grace los juegos del hambre .png

La actriz lució un vestido bordado de Almée Couture combinado con un beauty look de sombras lilas y piel glowy.

Getty Images

La actriz llevó un vestido largo de la colección primavera-verano 2027 de Almée Couture, una creación entallada que destaca por sus bordados, aplicaciones brillantes y flores tridimensionales. El estilista fue Molly Dickson y la pieza recrea el paisaje de la arena que aparece en el póster oficial de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, con un cielo en espiral, montañas y praderas que recorren la silueta.

El diseño está compuesto por bordados en tonos azules y plateados que hacen referencia al cielo, mientras que las montañas moradas y los campos verdes se extienden hacia la falda.

Mckenna Grace vestido los juegos del hambre.png

Los detalles bordados convierten el vestido en una representación visual de la famosa arena, sede en donde se realizan los famosos ‘Juegos del Hambre’, del universo creado por Suzanne Collins.

Getty Images

El maquillaje rosa y lila de Mckenna Grace

En cuanto al beauty look Grace apostó por un maquillaje glowy conformado por sombras lilas aportan color a la mirada, en cuanto a la piel apostó por un acabado luminoso, con iluminador en puntos estratégicos y contorno suave para definir las facciones. Los labios en rosa chicle, con un efecto brillante, completan el maquillaje con un toque fresco y juvenil.

Mckenna Grace Almée Couture.png

La propuesta de belleza sigue la misma narrativa visual del conjunto: una estética inspirada en la naturaleza, con un acabado pulido para la alfombra roja.

Getty Images

Mckenna Grace y el method dressing de Los Juegos del Hambre

La aparición en Londres forma parte de la estrategia de method dressing que Mckenna Grace ha desarrollado durante la promoción de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. La tendencia consiste en construir looks que den un mensaje, o que hagan referencia a una película, su vestuario, sus personajes o sus elementos narrativos durante las apariciones públicas de sus protagonistas.

En esta ocasión, la referencia no se limita a un color o a una silueta asociada con la franquicia. El vestido recupera directamente el paisaje de la arena del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en el que participa Maysilee Donner, el personaje interpretado por Grace. Con su vestido de Almée Couture, Mckenna Grace convierte el paisaje de Panem en una pieza de alta costura y firma uno de los estilismos más conceptuales de esta etapa de la promoción.

Recomendado...
moza bint nasser boda real jordania
Celebridades
La discreta ex jequesa de Qatar fue la mejor vestida en la boda real de Jordania —así lo comprobamos
Junio 03, 2023
 · 
Regina Barberena
taylor swift eras tour looks mexico
Celebridades
Qué es ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift y cómo sus outfits son pieza clave del show
Junio 02, 2023
 · 
Regina Barberena

celebridades Moda Alta Costura
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
colores de otoño 2026.png
Moda
Cómo combinar café y borgoña para conseguir los looks más sofisticados de otoño
Octubre 29, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Prada Re-Wool & Re-Cashmere (1).jpg
Moda
Prada transforma los sobrantes de sus talleres en prendas de cashmere y lana reciclada
Octubre 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027
Moda
Cómo llevar faldas largas en otoño 2026: 5 combinaciones que estilizan la silueta
Octubre 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa In Conversation With Mustafa - London Literature Festival 2026
Moda
Los tacones con calcetas de Dua Lipa en el London Literature Festival
Octubre 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
kim_kardashian_hd.jpg
Moda
Kim Kardashian recupera dos looks de archivo de Paco Rabanne para su cumpleaños
Olivier Rousteing eligió personalmente las piezas de alta costura, pertenecientes a una colección de 1995 que refleja la visión futurista del diseñador español
Octubre 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-wolrider-18734069.jpg
Moda
¿Por qué arrasará el dorado la próxima primavera?
Saint Laurent llevó los tejidos metalizados a la sastrería y los abrigos, demostrando que el brillo también puede formar parte del vestuario de día
Octubre 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-the-glorious-studio-3584518-32492519.jpg
Moda
Qué determina realmente el precio de una piedra preciosa
El origen geográfico, los tratamientos y las características de cada gema pueden modificar su precio de forma considerable, incluso cuando dos piedras parecen casi idénticas
Octubre 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
26-7978_b.jpg
Moda
Bvlgari presenta siete nuevas joyas Divas’ Dream inspiradas en Roma
El nácar, la turquesa, la crisoprasa y la tanzanita protagonizan las nuevas creaciones de la Maison italiana, que amplía su propuesta desde la joyería fina hasta la alta joyería
Octubre 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García