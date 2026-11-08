Uñas invierno 2026: los colores que dominarán las manicuras de la temporada

El rojo carmín, el café oscuro y el morado berenjena comparten protagonismo con tonos mucho más delicados en las propuestas de uñas para invierno 2026. La temporada no se limita a los esmaltes oscuros que suelen acompañar los meses fríos ya que también recupera los beige suaves, los blancos cremosos y los azules empolvados. El resultado es una paleta versátil que permite llevar una manicura discreta o convertir las manos en un acento de color.

Las pasarelas de otoño-invierno 2026 ofrecen algunas de las referencias más claras. Firmas como Gucci, Celine, Saint Laurent, Balenciaga y Proenza Schouler han mostrado distintas interpretaciones de estos tonos, desde los clásicos intensos hasta opciones menos habituales en el repertorio invernal.

Rojo carmín: el clásico que conserva su fuerza

El rojo carmín ocupa un lugar destacado entre los colores de uñas de invierno 2026. Más profundo que un rojo cereza brillante y menos oscuro que el borgoña, aporta intensidad sin perder su carácter clásico. Celine, Saint Laurent, Dolce & Gabbana y Lanvin lo incorporaron a sus propuestas de temporada.

Para llevarlo, funcionan especialmente bien las uñas cortas de forma ovalada o cuadrada con bordes suaves. Un acabado brillante acentúa la profundidad del pigmento, mientras que una versión más oscura permite acercarse a los tonos vino sin abandonar el rojo.

Rojo carmín: el clásico que conserva su fuerza Pinterest

Café oscuro y espresso: la manicura de apariencia sofisticada

Los marrones profundos mantienen su presencia en la temporada. Las uñas cafés, chocolate y espresso conectan con el interés por los tonos cálidos que también aparece en la ropa y los accesorios de invierno. Gucci, Etro y Anna Sui figuran entre las firmas que han llevado estos matices a sus propuestas de pasarela.

El espresso, casi negro bajo determinadas luces, ofrece una alternativa a la manicura negra tradicional. El chocolate, por su parte, resulta más cálido y combina con prendas de lana, piel, ante y tejidos en tonos camel. Ambos colores funcionan en uñas cortas y largas, aunque una silueta redondeada ayuda a conservar una apariencia pulida.

Café oscuro y espresso: la manicura de apariencia sofisticada Pinterest

Morado berenjena: profundidad con un matiz inesperado

El morado intenso introduce una alternativa a los habituales rojos y marrones. En su versión berenjena, ciruela o púrpura, aporta profundidad y un punto dramático sin recurrir al negro. Balenciaga incluyó este color en sus propuestas de otoño-invierno 2026, incluso con manicuras y pedicuras coordinadas.

Es una opción interesante para quienes prefieren los esmaltes oscuros, pero buscan cambiar de registro. Sobre uñas cortas adquiere una apariencia sobria; en uñas almendradas, el color gana presencia y acompaña bien los acabados brillantes.

Morado berenjena: profundidad con un matiz inesperado Pinterest

Marfil y beige: los neutros que suavizan la temporada

No todas las manicuras de invierno necesitan colores intensos. Los esmaltes marfil, blanco roto, beige arena y nude rosado ofrecen una alternativa más discreta. Schiaparelli, Erdem, Carolina Herrera y Prada han explorado distintas versiones de esta gama, con acabados cremosos o translúcidos.

El blanco lechoso merece una mención aparte: tiene más cuerpo que un esmalte transparente, pero evita la apariencia rígida del blanco puro. Es especialmente favorecedor en uñas cortas y puede llevarse con una capa brillante para acentuar su acabado limpio.

Marfil y beige: los neutros que suavizan la temporada Pinterest

Azul empolvado: el color inesperado del invierno 2026

Entre los tonos menos convencionales destaca el azul empolvado. Proenza Schouler y Sandy Liang han mostrado versiones suaves, con matices grisáceos que se alejan del azul eléctrico. Su atractivo está en que introduce color sin resultar estridente y funciona como una alternativa a los neutros tradicionales.

Azul empolvado: el color inesperado del invierno 2026 Pinterest

El invierno 2026 propone así una manicura menos predecible: los tonos profundos conviven con colores suaves y acabados luminosos. Elegir un esmalte deja de depender únicamente de la temporada y responde también a la personalidad de cada look. A veces, un pequeño cambio de color basta para renovar incluso las combinaciones más conocidas.