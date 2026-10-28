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Lisa lleva uñas flared color vino inspiradas en la danza tradicional de Tailandia

El diseño creado por Juan Alvear combina puntas curvadas hacia arriba, brillo cromado y pequeños motivos florales blancos

Octubre 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Lisa lleva uñas flared color vino inspiradas en la danza tradicional de Tailandia

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Lisa Manobal vuelve a llevar el nail art más allá de la elección del color. Durante su estancia en Los Ángeles para promocionar su EP Press Play, la integrante de BLACKPINK lució una manicura flared en rojo vino con acabado cromado, puntas ligeramente levantadas y flores blancas. El diseño, creado por su manicurista habitual, Juan Alvear, tiene una referencia cultural precisa: las extensiones metálicas que acompañan la danza tradicional tailandesa Fon Lep.

Uñas flared: la forma que distingue la manicura de Lisa

El rasgo más llamativo del diseño está en la silueta. En lugar de seguir la línea recta de las uñas cuadradas o el estrechamiento característico de las formas almendradas, las uñas flared se ensanchan hacia el extremo. En la versión de Lisa, las puntas también se curvan suavemente hacia arriba, lo que aporta una dimensión escultórica.

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El acabado refuerza ese efecto. Juan Alvear trabajó con una tonalidad profunda de rojo vino, cercana al oxblood, y un brillo cromado con destellos. Sobre la base oscura incorporó pequeños motivos florales blancos que suavizan el resultado y añaden contraste sin restarle protagonismo a la forma.
El tono también se aleja de los rojos clásicos de acabado cremoso. Su profundidad y reflejos metálicos hacen que la manicura cambie visualmente según la luz, mientras que las flores introducen un detalle que evita que el diseño dependa únicamente de su estructura.

La tradición tailandesa detrás del diseño

La referencia central es el Fon Lep, conocido en inglés como Fingernail Dance o danza de las uñas. Esta expresión tradicional del norte de Tailandia se distingue por los movimientos pausados y fluidos de las manos. Durante las presentaciones, las bailarinas utilizan extensiones metálicas alargadas en ocho dedos, que acentúan cada gesto y prolongan visualmente los movimientos.

Juan Alvear tomó esa silueta como punto de partida para reinterpretarla mediante materiales y técnicas contemporáneas de manicura. La referencia no se limita a un motivo decorativo ya que aparece en la arquitectura de las uñas, cuya curva remite a la forma de los accesorios utilizados en la danza.
Lisa ya había llevado una interpretación relacionada con esta tradición en los MTV Video Music Awards de 2026. Para aquella aparición, eligió extensiones largas de tono nude satinado, con puntas curvadas y pequeños adornos de piedras en algunos dedos. La nueva versión sustituye la paleta clara por un rojo oscuro con destellos y flores blancas, pero conserva el vínculo cultural.

K-pop nail art manicura
Eurídice Aiymet Garavito García
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