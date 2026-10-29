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Belleza

5 diseños de uñas que se ven anticuados en otoño de 2026

Estos diseños de uñas están perdiendo protagonismo este otoño y hay nuevas formas de llevar la francesa, el brillo y los colores oscuros

Octubre 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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5 diseños de uñas que se ven anticuados en otoño de 2026

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Las uñas extralargas con decoraciones recargadas ya no son la única forma de conseguir una manicura llamativa. Para otoño 2026, los diseños con mayor margen de interpretación combinan formas cuidadas, colores profundos y efectos de luz que aportan interés sin saturar la superficie de las uñas. Más que declarar obsoleta una técnica, el cambio consiste en cómo se ejecuta: el grosor de una punta francesa, la cantidad de brillo o la relación entre el color y los adornos pueden transformar por completo el resultado.

1. Francesa de puntas gruesas frente a microfrancesa

La manicura francesa tradicional conserva su lugar, pero las puntas blancas muy anchas pueden endurecer visualmente una uña corta y restar ligereza al diseño. Una alternativa es la microfrancesa, que dibuja una línea fina sobre una base rosada, beige o translúcida.
Para el otoño, también funcionan las puntas en color vino, chocolate o verde oscuro. La variación mantiene la estructura reconocible de la francesa, aunque introduce una paleta más acorde con la temporada. El resultado depende de la proporción: una línea precisa suele verse más actual que una franja que ocupa buena parte del extremo.

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2. Glitter grueso frente a brillo fino

Los esmaltes con partículas grandes, especialmente cuando cubren toda la uña, pueden producir un acabado visualmente pesado. En su lugar, los efectos cromados, perlados y magnéticos permiten trabajar la luz con mayor sutileza.
El brillo fino no significa renunciar a una manicura protagonista. Un esmalte magnético en azul noche o burdeos puede crear reflejos que cambian según el ángulo, mientras que una capa perlada transforma una base neutra sin añadir adornos. Para quienes prefieren el glitter tradicional, concentrarlo en una línea o en un solo dedo ofrece una opción más equilibrada.

3. Nail art recargado frente a detalles puntuales

Piedras, flores, líneas, dibujos y efectos diferentes en cada uña pueden competir entre sí cuando todos aparecen en el mismo diseño. La alternativa consiste en elegir un motivo principal y dejar que el resto de la manicura lo acompañe.
Una pequeña flor sobre una base translúcida, un detalle metálico cerca de la cutícula o una línea geométrica sobre un esmalte oscuro aportan personalidad sin llenar toda la superficie. Esta fórmula también facilita adaptar el nail art a uñas cortas, una longitud práctica para quienes prefieren mantener una rutina de cuidado sencilla.

4. Uñas cuadradas demasiado anchas frente a formas más proporcionadas

La forma cuadrada no está pasada de moda por definición. Sin embargo, cuando la uña es corta y ancha, las esquinas muy marcadas pueden acentuar esa proporción. Una forma cuadrada suavizada, con las esquinas ligeramente redondeadas, conserva el carácter gráfico y resulta más cómoda para el uso diario.
Las uñas ovaladas y almendradas también siguen siendo opciones versátiles, aunque no son adecuadas para todas las longitudes ni para todas las actividades. La elección debería considerar la estructura natural de la uña y cuánto mantenimiento requiere cada forma.

5. Un color distinto en cada uña frente a una paleta coordinada

Combinar muchos colores puede resultar divertido, pero una selección sin relación entre tonos puede restar coherencia al conjunto. Para conseguir una manicura multicolor más cuidada, conviene trabajar con una familia cromática: vino, ciruela y rosa apagado; chocolate, caramelo y beige; o azul noche, gris y plateado.
También es posible reservar el contraste para una sola uña y mantener las demás en un tono uniforme. La idea no consiste en reducir la creatividad, sino en dar intención a la combinación.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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