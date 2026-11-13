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Moda

El encuentro entre Keith Haring y Louis Vuitton que comenzó con un baúl intervenido

Una pieza de equipaje de los años treinta, intervenida por el artista en 1984, dio origen a una colaboración que llegará a las boutiques el primer día de 2027

Noviembre 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El encuentro entre Keith Haring y Louis Vuitton que comenzó con un baúl intervenido

Louis Vuitton

Un baúl Louis Vuitton de los años treinta, intervenido a mano por Keith Haring en 1984, es el punto de partida de una nueva colaboración entre la maison francesa y la fundación que preserva el legado del artista estadounidense. El objeto, que revela una conexión histórica entre ambos nombres, inspiró una colección de gran alcance que traslada sus dibujos, figuras y composiciones gráficas a bolsos, prendas, accesorios y piezas de viaje.

La propuesta lleva por nombre The Keith Haring Collection y amplía el diálogo creativo que Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton, inició durante el desfile Cruise 2027, presentado en la Frick Collection de Nueva York. Aquella presentación rindió homenaje a la ciudad que marcó la vida y la obra de Haring, al reunir referencias de su energía cultural y de la escena artística del downtown neoyorquino con la tradición de sus instituciones.

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El baúl que conectó dos lenguajes creativos

La relación entre Louis Vuitton y Keith Haring no comienza con una colección comercial, sino con una pieza de archivo. En 1984, el artista intervino un baúl de la maison fabricado durante la década de 1930. El encuentro entre el objeto de viaje y su lenguaje gráfico ofreció una conexión tangible entre dos formas de entender la creación: la artesanía aplicada a los objetos cotidianos y el arte como expresión accesible, presente en las calles y en la vida pública.
Nacido en Pensilvania en 1958, Haring alcanzó reconocimiento durante la escena artística neoyorquina de los años ochenta. Sus figuras en movimiento, corazones, bebés radiantes y líneas enérgicas desarrollaron un vocabulario visual reconocible, asociado con mensajes de humanidad, optimismo y conexión colectiva. Su obra trascendió los espacios tradicionales de exhibición y encontró lugar en muros, carteles y objetos de uso diario.
Para desarrollar la colección, Louis Vuitton trabajó en colaboración con la Keith Haring Foundation, organización establecida en 1989 para preservar el legado artístico y filantrópico del creador.

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El encuentro entre Keith Haring y Louis Vuitton que comenzó con un baúl intervenido

Louis Vuitton

Cinco cápsulas trasladan su obra a la moda

La colección se divide en cinco capítulos que interpretan distintas facetas de su producción. Genesis parte del baúl intervenido en 1984 y lleva el motivo del bebé radiante a bolsos históricos, piezas de viaje, prendas de punto, chaquetas de piel, accesorios de seda e incluso una patineta. También incluye una interpretación de la fragancia Attrape-Rêves.
Brazil toma como referencia una composición gráfica vinculada con los últimos años de vida, carrera y viajes del artista. Sus formas entrelazadas y colores intensos aparecen en bolsos City Bags, equipaje rígido y accesorios de seda. En Figures, los dibujos de líneas características de Haring —entre ellos corazones en movimiento y figuras danzantes— se incorporan a bolsos, pañuelos, calzado y prendas de punto.
Patches, por su parte, retoma los parches que el artista acostumbraba aplicar a sus propios jeans para personalizar la ropa. Louis Vuitton los reinterpreta sobre mezclilla Monogram y calzado, además de incorporarlos a una pieza de punto con efecto trompe-l’œil. Finalmente, Maze lleva una composición de líneas entrelazadas a bolsos y vestidos con bordados elaborados.

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El encuentro entre Keith Haring y Louis Vuitton que comenzó con un baúl intervenido

Louis Vuitton

Artycapucines y el legado de Keith Haring

La propuesta también incluye The Keith Haring Artycapucines Collection, integrada por trece bolsos de edición muy limitada. Estas piezas ponen el acento en las posibilidades técnicas y artesanales de Louis Vuitton, al convertir el lenguaje visual del artista en objetos de diseño.
La colaboración tiene otra dimensión más allá de su resultado estético. Los ingresos que recibe la Keith Haring Foundation por acuerdos de licencia contribuyen a financiar programas relacionados con servicios para jóvenes, educación y atención del VIH/sida. Así, la circulación de su obra en nuevos formatos también participa en la continuidad de su labor filantrópica.

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El encuentro entre Keith Haring y Louis Vuitton que comenzó con un baúl intervenido

Louis Vuitton

The Keith Haring Collection estará disponible en boutiques Louis Vuitton de todo el mundo a partir del 1 de enero de 2027. La colaboración plantea una conversación entre el arte y los objetos cotidianos que Haring defendió durante su carrera: una obra capaz de abandonar el marco y encontrar nuevas formas de permanecer presente.

Louis Vuitton
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