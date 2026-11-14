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Los colores que no deben faltar en tu hogar esta Navidad, según el Feng Shui

La decoración navideña también puede tener un significado simbólico: el Feng Shui propone elegir cada tonalidad según la energía que deseas cultivar en tu hogar

Noviembre 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los colores que no deben faltar en tu hogar esta Navidad, según el Feng Shui

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El rojo, el verde y el dorado ocupan un lugar especial en la decoración navideña desde la perspectiva del Feng Shui, pero su elección va más allá de una cuestión estética. Esta filosofía china relaciona los colores con los cinco elementos de la naturaleza y les atribuye cualidades simbólicas vinculadas con la prosperidad, la estabilidad, el crecimiento y la vitalidad. Incorporarlos en casa puede convertirse en un ejercicio de intención para recibir el nuevo año con una atmósfera distinta.
La propuesta no consiste en llenar cada habitación de tonalidades intensas, sino en encontrar una combinación equilibrada que dialogue con los materiales, la iluminación y la personalidad de quienes habitan el espacio.

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Rojo: el color de la vitalidad y la celebración

Dentro del Feng Shui, el rojo representa el elemento fuego, asociado con la pasión, la alegría, el entusiasmo y el reconocimiento. Su presencia también tiene un significado cultural importante en las celebraciones chinas, donde se relaciona tradicionalmente con la buena fortuna y la protección.
En Navidad, puede aparecer en detalles como esferas, listones, velas, cojines o coronas decorativas. No hace falta utilizarlo en grandes superficies: algunos acentos estratégicos permiten incorporar su intensidad sin restarle serenidad al ambiente.
Una combinación interesante consiste en mezclar rojo profundo con madera natural y detalles dorados. El resultado conserva el carácter festivo de la temporada, pero adquiere una apariencia más sofisticada.

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Rojo: el color de la vitalidad y la celebración

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Verde: renovación, crecimiento y equilibrio

El verde corresponde al elemento madera y simboliza el crecimiento, la vitalidad, la renovación y los nuevos proyectos. Su presencia resulta especialmente significativa durante las celebraciones de diciembre, una temporada que culturalmente invita a cerrar ciclos y establecer propósitos.
Las ramas de pino, los árboles naturales, las coronas vegetales y los arreglos de follaje permiten introducir este color sin recurrir exclusivamente a adornos artificiales.
Para una decoración más natural, puedes combinar diferentes tonalidades de verde con beige, blanco cálido y madera. Esta paleta funciona particularmente bien en salas y comedores, donde los materiales orgánicos ayudan a crear una sensación de continuidad entre los espacios.

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Verde: renovación, crecimiento y equilibrio

Poklad Aleksandr

Dorado: prosperidad y abundancia

El dorado se relaciona con el elemento metal, cuyo simbolismo incluye la claridad, la organización, la precisión y la riqueza. En la decoración navideña, también aporta luminosidad y una sensación de celebración.
Las esferas doradas, los candelabros metálicos, las estrellas y los pequeños detalles en latón son alternativas para incorporar esta tonalidad sin sobrecargar el árbol o el resto de la casa.
Una recomendación es combinarlo con blanco o verde oscuro. Esta mezcla permite que los acabados metálicos destaquen y evita que la decoración pierda equilibrio visual.

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Dorado: prosperidad y abundancia

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Blanco: claridad y nuevos comienzos

El blanco también pertenece al elemento metal. Dentro del Feng Shui se asocia con la pureza, la concentración, el orden y la claridad mental.
Su incorporación resulta interesante para quienes prefieren una Navidad de estética minimalista. Puedes utilizarlo en textiles, manteles, adornos de cerámica, velas y esferas.
Combinado con plateado y materiales naturales, crea una atmósfera luminosa y tranquila. También funciona como contrapunto cuando utilizas colores intensos en otras zonas de la vivienda.

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Blanco: claridad y nuevos comienzos

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Azul: serenidad y fluidez

El azul representa el elemento agua, vinculado con la sabiduría, la introspección, la comunicación y la fluidez. Es una alternativa menos tradicional para la decoración navideña, pero puede aportar profundidad a una composición.
Los tonos azul noche, petróleo o azul grisáceo funcionan especialmente bien en adornos de cristal, esferas y pequeños accesorios decorativos. Puedes combinarlos con plateado para conseguir una estética elegante, sin perder la sensación de calma que transmite esta tonalidad.

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Azul: serenidad y fluidez

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Cómo combinar los colores del Feng Shui en la decoración navideña

No necesitas utilizar los cinco elementos en la misma proporción. La intención es conseguir una composición armónica y evitar que un solo color domine visualmente toda la vivienda.
Una fórmula práctica consiste en elegir tres tonalidades principales: verde como base, dorado para aportar luminosidad y rojo para introducir acentos festivos. Si prefieres una estética más discreta, puedes sustituir el rojo por blanco o azul.
También conviene considerar la distribución de los objetos. Un árbol demasiado recargado, las luces excesivamente intensas o los adornos deteriorados pueden restar armonía al conjunto.

navidad Feng Shui
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