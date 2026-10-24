iPhone Duo: 5 cosas que debes saber antes de comprar el primer iPhone plegable

El primer iPhone plegable de Apple ya se vende en México y llega con un precio inicial de $47,999 pesos. El iPhone Duo propone una experiencia distinta a la de los teléfonos tradicionales ya que se abre para ofrecer una pantalla de 7.6 pulgadas y se cierra para recuperar un formato más compacto. Antes de comprarlo, hay cinco detalles que conviene considerar, desde sus dimensiones hasta la compatibilidad con tu línea telefónica.

1. El precio cambia según el almacenamiento

El iPhone Duo está disponible en cuatro capacidades, con precios que aumentan conforme crece el espacio para guardar fotografías, videos, aplicaciones y documentos.



256 GB: $47,999 pesos.

$47,999 pesos. 512 GB: $52,999 pesos.

$52,999 pesos. 1 TB: $62,999 pesos.

$62,999 pesos. 2 TB: $77,999 pesos.

Apple ofrece dos acabados: blanco estrella y cielo nocturno. La diferencia entre el modelo básico y el de mayor capacidad es de $30,000 pesos, por lo que vale la pena revisar cuánto almacenamiento utilizas antes de elegir. Si guardas tus archivos en la nube y no grabas grandes cantidades de video, quizá no necesites la versión de 2 TB.

2. Tiene dos pantallas y cambia de formato al abrirse

La pantalla exterior OLED mide 5.4 pulgadas y permite realizar tareas cotidianas sin desplegar el teléfono. Al abrirlo, aparece una pantalla interior OLED de 7.6 pulgadas, con acabado nanotexturizado para reducir los reflejos.

Esta superficie adicional puede resultar útil para leer documentos, consultar varias aplicaciones, editar fotografías o ver contenido. La diferencia está en cómo aprovechas ese espacio, ya que, si utilizas el teléfono principalmente para mensajes y redes sociales, quizá no necesites el formato plegable; si trabajas desde el móvil, la pantalla amplia puede ofrecer ventajas más concretas.

3. El titanio forma parte de su diseño

Apple incorpora titanio en la estructura y en la cubierta de la bisagra. El dispositivo mide 5.2 milímetros de grosor cuando está abierto y 11.3 milímetros cuando está cerrado; pesa 254 gramos.

Las dimensiones importan porque un teléfono plegable debe funcionar en dos posiciones sin perder comodidad. Antes de comprarlo, conviene probar cómo se siente en la mano, cuánto espacio ocupa en el bolso y qué tan fácil resulta abrirlo y cerrarlo durante el uso cotidiano.

iPhone Duo: 5 cosas que debes saber antes de comprar el primer iPhone plegable Cortesía

4. Las cámaras tienen 48 megapíxeles, pero hay más que revisar

El sistema trasero reúne dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles: una principal y una ultra gran angular. El dispositivo también integra el chip A20 Pro y un sistema de dos baterías.

Apple anuncia hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior. Son cifras de reproducción bajo condiciones específicas, no una garantía de autonomía idéntica durante una jornada de uso mixto. El brillo, las aplicaciones y la conexión pueden modificar el resultado.

Si la fotografía es una prioridad, conviene revisar las funciones de cámara que realmente utilizas y probarlas antes de decidir si el cambio justifica la inversión.

iPhone Duo: 5 cosas que debes saber antes de comprar el primer iPhone plegable Cortesía

5. Necesitas revisar la compatibilidad de tu línea telefónica

El iPhone Duo utiliza eSIM y no admite tarjetas SIM físicas. Esto significa que tu número debe funcionar mediante una SIM digital y que la transferencia de tu línea depende de la compatibilidad y los procedimientos de tu operador.

Antes de comprarlo, confirma que tu compañía ofrece eSIM para tu plan y que puedes migrar tu número sin inconvenientes. También revisa las condiciones de garantía y reparación, especialmente por tratarse de un dispositivo con pantalla plegable y bisagra.

El iPhone Duo representa una nueva apuesta de Apple por combinar portabilidad y una superficie de trabajo más amplia. Sin embargo, su atractivo no depende solo de estrenar un formato: depende de que ese formato resuelva necesidades reales. A un precio que supera el de muchos equipos de cómputo, la mejor razón para elegirlo debería estar en la experiencia que ofrece cada día.