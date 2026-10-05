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Estilo de vida

Más allá de la pizza: los platillos italianos que puedes probar en Daniele Gagliotta

Entre hornos, recetas tradicionales y una interpretación personal de la cocina italiana, esta propuesta en CDMX plantea una experiencia que va mucho más allá de lo evidente

Octubre 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diavola.png

Más allá de la pizza: los platillos italianos que puedes probar en Daniele Gagliotta

Cortesía

Las pizzas que explican el punto de partida

Entre las especialidades está la Pizza Campeón del Mundo, una de las creaciones más representativas de Daniele Gagliotta. Su importancia dentro de la carta está ligada al conocimiento técnico que ha marcado el trabajo del chef alrededor de la pizza napolitana, donde la masa y la ejecución importan tanto como los ingredientes que llegan encima.

La Diavola se mueve hacia sabores más intensos y reconocibles, mientras que la San Gennaro establece una conexión directa con Nápoles y su cultura gastronómica. Son dos maneras distintas de acercarse a una cocina que encuentra buena parte de su identidad en recetas sencillas, pero poco indulgentes con una mala ejecución.

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Otra de las opciones es la Pizza Croccante Ola Daniele Gagliotta. Aquí cambia el juego de texturas y aparece una faceta más personal del chef, alejada de la idea de que respetar la tradición italiana significa reproducirla siempre de la misma manera.

La carbonara merece hacerle competencia a la pizza

Pocas recetas parecen tan sencillas sobre el papel y provocan tantas discusiones como una carbonara. En Daniele Gagliotta, el spaghetti alla carbonara permite salir del terreno de las masas para entrar en uno donde la textura y el equilibrio tienen un peso decisivo.

Miscelazione italiana.png

Miscelazione italiana

Cortesía

También resulta una elección interesante para compartir. Pedir una pizza al centro y acompañarla con pasta cambia por completo la dinámica de una visita y permite probar dos registros de la cocina italiana sin convertir la comida en una sucesión interminable de platos.

Ese detalle importa porque amplía las razones para visitar el restaurante. Quien llega buscando pizza encuentra alternativas suficientes para construir una comida alrededor de distintas preparaciones italianas, en lugar de limitarse a elegir entre diferentes coberturas.

Delizia al limón.png

Delizia al limón

Cortesía

El ossobuco muestra otra cara de la cocina italiana

Si la pizza depende de temperaturas altas y tiempos breves de cocción, el ossobuco trabaja en la dirección opuesta. Necesita tiempo y una cocción pausada para alcanzar la textura que caracteriza al plato, por lo que introduce un contraste interesante dentro de una carta asociada principalmente con el horno.
Su presencia también recuerda algo que a veces se pierde cuando hablamos de gastronomía italiana fuera de Italia: reducirla a pizza y pasta deja fuera una enorme cantidad de recetas regionales, carnes, guisos y técnicas que forman parte de su identidad culinaria.
Por eso, elegir ossobuco en una pizzería napolitana no resulta tan extraño como podría parecer inicialmente. Más bien permite cambiar el ritmo de la comida y acercarse a una preparación italiana con una lógica completamente diferente.

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Cortesía

Qué pedir en Daniele Gagliotta

Para una primera visita, tiene sentido empezar por alguna de las pizzas insignia y sumar un plato que permita salir del terreno napolitano. La Pizza Campeón del Mundo funciona como referencia para conocer el trabajo de Gagliotta; la carbonara abre la puerta hacia los clásicos de pasta y el ossobuco ofrece el contraste más evidente.

Actualmente, Daniele Gagliotta Pizzería Napoletana cuenta con distintos puntos en Ciudad de México. La cocina mantiene como base los procesos artesanales y el uso de ingredientes de origen italiano, con Nápoles como referencia principal.

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Cortesía

Quizá lo más interesante sea precisamente entrar pensando en pizza y terminar prestando atención a todo lo que ocurre alrededor de ella. Una buena pizzería puede defenderse desde su masa; una carta italiana resulta mucho más interesante cuando consigue que también quieras pedir lo que no entra al horno.

comida CDMX pizza
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