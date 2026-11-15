Francisco Iglesias Haircare: el tratamiento capilar que me hizo redescubrir mi cabello

¿Qué es lo que más te gusta de tu cabello? Me preguntó Francisco Iglesias cuando visité su salón & spa al sur de la CDMX y sinceramente nunca había pensado en eso, pero desde niña soñaba con ser china y siempre puse atención a lo que no me gusta de el: no es ni lacio, ni chino, pero tiende mucho al frizz; tengo mucho y cuando crece no cae sedoso y manejable como en los comerciales de shampoo, sino que se esponja y se ve seco y quebradizo.

Cuando estudié la prepa y buena parte de la universidad recurrí al uso de la plancha, lo cual agravó el problema de la deshidratación y luego, desesperada, me hice un alaciado japones que, aunque funcionó muy bien durante varios meses, no retoque por el miedo a la toxicidad de la que todo mundo habla con estos tratamientos y alaciados permanentes.

El problema de mi cabello crespo se agudizó cuando volví a entrenar natación, y aunque le aplicaba aceite de coco por sugerencia de otras compañeras de entrenamiento, yo sólo veía un problema crónico al que ahora se sumó una estela de sebum por el remedio natural que muy poco hizo por la salud de mi melena.

-Pues, el color, supongo. Respondí después de una larga pausa que me hacía sentir comprometida y nerviosa a cada segundo, pero sinceramente fue lo primero que se me vino a la mente y además es una verdad a medias, ya que desde hace tiempo tengo la inquietud de un cambio de imagen, quizás un balayage o unas luces que me iluminen el rostro.

Pienso que Franscisco Iglesias se percató de inmediato de mi respuesta improvisada y volvimos al inicio: ¿con qué productos te lavas el cabello? Soltó a forma de contrataque. Yo llevaba varios meses utilizando un shampoo de romero libre de parabenos y otras tantas promesas de los artículos de higiene que no se venden en centros comerciales, pero realmente nunca supe para qué utilizaba ese shampoo, salvo por el aroma a romero fresco que siempre ha sido de mis favoritos.

Desde el primer momento, esa cita con Franscico Iglesias fue algo excepcional, generalmente ningún artista del cabello me había preguntado mis hábitos cotidianos y de consumo relacionados con mi cabello. Además, me dio un tip de imagen que yo desconocía: por mi estatura y la forma de mi cuerpo, es mejor no dejar crecer tu cabello por debajo de la parte donde se ubica mi bra. Claro, tiene sentido, al tener tanto cabello y con tanto volumen, este me hacía lucir desproporcionada y nadie me lo había dicho, jaja.

Luego de un corte magistral que aportó movimiento, Fran me aplicó un tratamiento de complejo de membrana celular para reconstruir la estructura interna de mi melena, además de un lavado profundo que eliminó casi por completo la estela de sebum que dejó el aceite de coco casi de manera permanente.

-Bueno, siempre he querido ser china, aunque ahora estoy consciente del esfuerzo que requieren los cabellos rizados, comenté mientras Franscisco hacía su magia sobre mi cabellera frondosa. -¿Y tú sabías que tu cabello puede hacer esto? Me respondió de inmediato.

Volteé a verme al espejo y lo que vi me dejó sin habla, si bien no eran chinos como los que siempre soñé de niña, noté que mi cabello comenzaba a responder al apapacho que le dio Franscisco Iglesias y su equipo: se pronunciaron unas ondas preciosas que yo nunca antes descubrí.

Tengo que hacer una mención especial a la línea de productos de Francisco Iglesias que me tienen enamorada: además de la eficacia con la que han conservado a salvo mi cabello este mes no tiene nombre, ahora está brilloso, hidratado y huele increíble.

Y es que para Francisco Iglesias, el cabello merece exactamente el mismo cuidado que le damos a nuestra piel y por ello lanzó una línea de productos especializados en hidratación, equilibrio de la fibra y alta protección frente al calor y los factores ambientales que dañan sigilosamente la salud del cuero cabelludo.

La línea integra diferentes soluciones para limpieza, nutrición, reparación, hidratación y acabado, con fórmulas que incorporan ingredientes como quinoa, malva, melisa, glicerina vegetal, antioxidantes y complejos biomiméticos que le han regresado la vida a mi cabello, aún cuando yo había considerado raparme y volver a empezar.

Uno de los pilares de esta filosofía es el análisis capilar 360° con inteligencia artificial, una tecnología que permite observar el cabello y el cuero cabelludo desde diferentes ángulos, transformando imágenes de alta precisión en información para diseñar rutinas personalizadas.

A través de este análisis, Francisco Iglesias Haircare busca dejar atrás las recomendaciones generalizadas para dar paso a un cuidado basado en las necesidades reales de cada persona.

La propuesta combina el conocimiento adquirido durante décadas de experiencia profesional con herramientas tecnológicas que permiten comprender mejor las condiciones del cabello y orientar su cuidado.

Cada persona es única: piel, genética, hábitos y entorno. Lo que funciona para alguien más no necesariamente funcionará para ti Francisco Iglesias

Dentro de esta propuesta destacan productos como Signature Shampoo, Signature Conditioner, Repairing Smart Mask, Moisturizing Smart Mask, Miracle Cream, Booster Bomb y Curl Remedy, desarrollados para responder a distintas necesidades y texturas.

Más que prometer transformaciones inmediatas, Francisco Iglesias Haircare propone una relación más consciente con el cabello: entenderlo, cuidarlo y acompañarlo a través del tiempo.

Y es Francisco Iglesias no vende promesas ni falsas esperanzas, su método de reparación es un largo proceso con efecto inmediato desde la primera sesión, si quieres saber más de su propuesta agenda una visita en cualquiera de sus dos sucursales. Estoy segura de que al igual que yo, vas a volverte a enamorar de tu cabello.