Las tres colecciones de Tiffany & Co. ideales para regalar esta Navidad

Jean Schlumberger dejó una huella decisiva en la historia de Tiffany & Co. Su manera de trabajar los metales preciosos, incorporar referencias naturales y transformar motivos cotidianos en objetos extraordinarios sigue presente en algunas de las colecciones más reconocidas de la firma. Sixteen Stone, Bird on a Rock y HardWear Color muestran tres caminos distintos para entender la joyería desde la precisión de los diamantes hasta las formas escultóricas y el uso expresivo de las piedras de color.

Estas propuestas también permiten conocer una faceta menos evidente de la casa estadounidense y su capacidad para conservar diseños históricos y reinterpretarlos sin perder los rasgos que los hicieron reconocibles.

Sixteen Stone: el diseño que Jean Schlumberger dedicó al amor

En 1959, Jean Schlumberger diseñó un anillo de matrimonio que daría origen a Sixteen Stone. El motivo central recuperaba el punto de cruz, una referencia a la tradición textil de su familia, y lo trasladaba a una composición de oro y diamantes.

La construcción distingue a esta colección. Los diamantes redondos parecen quedar suspendidos entre pequeñas cruces de metal, un trabajo que exige precisión en la disposición de cada elemento. El resultado evita las monturas convencionales y crea una estructura que permite apreciar las piedras desde distintos ángulos.

La colección incluye anillos, aretes de aro y otras piezas coordinadas. Entre sus referencias destaca el anillo de Jean Schlumberger by Tiffany en platino, oro y diamantes, con un precio de 346 mil pesos. El anillo a juego cuesta 234 mil pesos, mientras que los aretes tienen un precio de 280 mil pesos.

El significado original del diseño también merece atención: Schlumberger relacionó el punto de cruz con la fuerza del amor y su capacidad para fortalecer los vínculos. Una historia que explica por qué la colección conserva su presencia en la joyería nupcial.

Sixteen Stone: el diseño que Jean Schlumberger dedicó al amor Cortesía

Bird on a Rock: la fascinación de Schlumberger por las aves

En 1965, el diseñador presentó un broche que cambiaría la manera de representar la naturaleza en la alta joyería. Bird on a Rock mostraba un ave posada sobre una piedra preciosa, una composición que combinaba imaginación, volumen y el protagonismo de las gemas.

La propuesta actual, reinterpretada por Nathalie Verdeille, directora artística de Tiffany, conserva la referencia original, pero amplía sus posibilidades. Las aves y las alas adquieren movimiento mediante diseños que exploran diferentes posiciones y proporciones.

Entre las piezas destacan los aretes Wings, elaborados en oro, platino y diamantes, con un precio de 692 mil pesos. También sobresale un collar con dije de ave en oro, diamantes y zafiro, disponible por 240 mil pesos.

La colección demuestra el interés de Schlumberger por representar elementos naturales sin recurrir a interpretaciones literales. Las formas adquieren volumen y las piedras preciosas participan en la composición.

Bird on a Rock: la fascinación de Schlumberger por las aves Cortesía

HardWear Color: los eslabones que representan el carácter neoyorquino

Tiffany HardWear parte de una inspiración diferente. Sus eslabones retoman el lenguaje industrial de Nueva York y las referencias arquitectónicas del Art Déco para construir una joyería de líneas contundentes.

La incorporación de color amplía esa identidad. HardWear Color introduce turquesas que dialogan con la tradición de Tiffany en el trabajo con piedras preciosas y con el azul que identifica a la casa. La colección también contempla diseños con perlas Akoya, una alternativa para quienes prefieren una composición de tonos más discretos.

Entre sus referencias se encuentran los aretes Tiffany HardWear en oro, con un precio de 69 mil pesos, y un brazalete de oro cuyo precio es de 250 mil pesos.

A diferencia de las composiciones delicadas de Sixteen Stone, HardWear apuesta por el volumen y la presencia visual. Sus eslabones funcionan como el elemento principal del diseño y permiten llevar la joyería como parte central de un estilismo.

HardWear Color: los eslabones que representan el carácter neoyorquino Cortesía

Tres capítulos de la historia de Tiffany & Co.

Las diferencias entre estas colecciones revelan la amplitud del lenguaje creativo de Tiffany. Sixteen Stone conserva una historia vinculada con el amor y la tradición artesanal; Bird on a Rock recupera la imaginación naturalista de Schlumberger, mientras que HardWear lleva las referencias arquitectónicas de Nueva York a la joyería contemporánea.

No hace falta que una pieza comparta el mismo lenguaje estético que otra para formar parte de una colección personal. De hecho, reunir diseños con historias y proporciones distintas permite construir una relación más individual con la joyería. Esa posibilidad de elegir, combinar y conservar piezas a través de los años sigue siendo una de las razones por las que las creaciones de Tiffany & Co. mantienen su lugar en la alta joyería.