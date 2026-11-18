Florence Pugh encabeza las apuestas para convertirse en la próxima Bond Girl, después de que Robert Pattinson asumiera oficialmente el papel de James Bond. La actriz británica se coloca por delante de Margaret Qualley y Zendaya en los mercados de predicción, justo cuando la franquicia comienza a perfilar una nueva etapa bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Por ahora, Amazon MGM Studios no ha anunciado quién interpretará al personaje femenino principal ni ha confirmado el reparto secundario. La expectativa, sin embargo, ya tiene tres nombres protagonistas y una pregunta inevitable: ¿qué actriz acompañará al nuevo 007 en su primera misión cinematográfica?

Florence Pugh toma la delantera entre las favoritas

La protagonista de Midsommar, Little Women y Oppenheimer ocupa el primer puesto en las apuestas consultadas, con una probabilidad implícita cercana al 40%. Margaret Qualley y Zendaya también aparecen entre las candidatas con mayores posibilidades.

La actriz, además, cuenta con experiencia en grandes producciones y una trayectoria que combina cine independiente, proyectos comerciales y personajes de gran exigencia interpretativa. Su posible incorporación despertaría interés por algo más que su popularidad, y es que Denis Villeneuve ya trabajó con ella en Dune: Part Two.

Margaret Qualley y Zendaya también entran en la conversación

Margaret Qualley ocupa otro lugar destacado en las predicciones. La actriz estadounidense ha construido una filmografía que incluye The Substance, Once Upon a Time... in Hollywood y Kinds of Kindness. Su capacidad para transitar entre personajes psicológicamente complejos y producciones de mayor alcance la convierte en una candidata interesante para una franquicia que busca renovar su identidad.

Zendaya también figura entre los nombres que despiertan mayor interés. Su experiencia en producciones de gran presupuesto, especialmente Dune, donde coincidió con Denis Villeneuve, y su presencia en proyectos cinematográficos internacionales explican parte de la conversación. Su participación, no obstante, tampoco está confirmada.

Denis Villeneuve prepara una nueva etapa para James Bond

La elección de la próxima protagonista femenina adquiere especial relevancia porque la franquicia atraviesa una renovación creativa. Denis Villeneuve dirigirá la siguiente película, con guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción.

¿Qué significa ser la nueva Bond Girl?

El término Bond Girl forma parte de la historia de la franquicia desde sus primeras películas, aunque el papel de las mujeres ha cambiado considerablemente. Personajes como Vesper Lynd, interpretada por Eva Green en Casino Royale, y Paloma, a quien dio vida Ana de Armas en No Time to Die, muestran una evolución hacia figuras con mayor autonomía, participación en la acción y relevancia dentro de la trama.

Por eso, la elección de la siguiente protagonista femenina también representa una decisión narrativa. Más allá de compartir pantalla con Robert Pattinson, la actriz elegida tendrá la oportunidad de definir una nueva relación con el personaje de 007.

La próxima Bond Girl todavía no tiene nombre oficial. Mientras Florence Pugh encabeza las predicciones y Margaret Qualley y Zendaya mantienen el interés, la verdadera incógnita será qué esencia de personaje quiere presentar esta nueva versión de James Bond: una elección que podría definir tanto la película como el futuro de una de las franquicias más reconocibles del cine.