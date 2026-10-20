Lo que sabemos sobre Jay-Z y el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

Jay-Z podría pasar de elegir a las estrellas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a ocupar él mismo el escenario principal. Una exclusiva publicada por Puck el 20 de octubre señala que el rapero habría decidido encabezar el show del Super Bowl LXI, previsto para febrero de 2027 en California. La noticia ha reactivado las especulaciones sobre el siguiente gran nombre de la música que actuará ante millones de espectadores, aunque la NFL todavía no ha anunciado oficialmente al protagonista.

¿Qué se sabe sobre Jay-Z y el Super Bowl 2027?

Según el reporte de Puck, firmado por Dave Brooks y basado en varias fuentes, Jay-Z habría elegido su propia participación después de evaluar distintas opciones para el espectáculo. La publicación también menciona a Miley Cyrus y Justin Bieber entre los artistas considerados durante el proceso de selección.

TMZ retomó la información el mismo día y señaló que no existía un anuncio oficial. Tanto la NFL como Roc Nation habían recibido solicitudes de comentarios, pero no habían respondido al cierre de esos reportes.

Por qué Jay-Z tiene un papel decisivo en el espectáculo

La posibilidad tiene un contexto empresarial que ayuda a entender por qué su nombre ocupa un lugar central en las conversaciones sobre el Super Bowl. En 2019, Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por Jay-Z, estableció una alianza con la NFL para asesorar la selección de artistas de los principales eventos musicales de la liga y participar en la producción del espectáculo de medio tiempo.

En 2024, ambas partes renovaron su acuerdo por otros cinco años. Esta relación ha situado al rapero en una posición estratégica dentro de una de las plataformas musicales de mayor alcance internacional.

Si el reporte se materializa, su participación tendría un significado particular ya que el ejecutivo que ha contribuido a definir la identidad musical del evento se convertiría también en su figura principal. Sería una transición de los despachos de selección artística al escenario, con el peso cultural y comercial que implica protagonizar una transmisión de esta magnitud.

¿Quiénes eran los otros candidatos al medio tiempo?

Antes de que surgiera el reporte sobre Jay-Z, TMZ informó en septiembre que Justin Bieber y Harry Styles figuraban entre los nombres considerados por Roc Nation. La publicación señaló entonces que ambos artistas todavía no habían recibido una propuesta formal, de acuerdo con sus fuentes.

El nuevo informe de Puck añade a Miley Cyrus entre las opciones evaluadas. Sin embargo, no existe una lista oficial de candidatos ni información pública suficiente para establecer cómo avanzaron las conversaciones con cada artista.

El cambio de escenario también refleja las exigencias de una producción que necesita equilibrar reconocimiento internacional, repertorio musical y capacidad para generar conversación más allá del público deportivo. La elección del protagonista puede definir la narrativa de toda la edición, desde los posibles invitados hasta la respuesta de la audiencia en redes sociales.

¿Beyoncé podría aparecer junto a Jay-Z?

La posibilidad de una actuación conjunta con Beyoncé es una de las especulaciones que más interés despierta entre los seguidores de ambos artistas. La cantante protagonizó el espectáculo de medio tiempo en 2013 y regresó como invitada en 2016, cuando compartió escenario con Coldplay y Bruno Mars.

Su historia con el evento y su relación personal y musical con Jay-Z hacen comprensible que los seguidores imaginen una nueva colaboración. No obstante, el reporte sobre el rapero no confirma la participación de Beyoncé ni la presencia de otros invitados.

Por ahora, cualquier nombre asociado con una posible aparición sorpresa debe permanecer en el terreno de las especulaciones, a menos que surjan declaraciones verificables o un anuncio oficial.

Cuándo será el Super Bowl LXI y cuándo se conocerá al artista

El Super Bowl LXI se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La identidad del artista principal del medio tiempo continúa pendiente de confirmación oficial.