Ella es Margaret Qualley, la hija menor de Andie MacDowell que debutó en Chanel y es sumamente popular en las series

Si ya viste la pasarela de Alta Costura de Chanel ss24, sabrás que la casa francesa tuvo un cortometraje dirigido por Dave Free y musicalizada por Kendrick Lamar. Esta pieza denominada The Button no sólo nos cautivó por la historia del icónico botón Chanel y la participación de Naomi Cambpell, sino porque dio entrada a una nueva cara de gran presencia entre las late millennials, y es nadie menos que la hija de Andie MacDowell: Margaret Qualley.

Chanel

¿Cómo se llama la hija de Andie MacDowell?

Quien no conoce a Andie MacDowell es porque vive bajo una roca. La reina de las comedias, romcoms y dramas noventeros (Four Weddings and a Funeral; Grounghog Day; Videotape) formó una de las power couples con el actor, músico y modelo Paul Qualley. Ambos se conocieron en 1986 cuando Paul era modelo de Gap y Andie estaba subiendo en la escalera del éxito con sus películas. Se casaron al año y tuvieron tres hijos: Justin, Rainey y Margaret. La pareja se divorció en 1999 y de Qualley sólo se sabe que se dedicó a su rancho en Estados Unidos.

¿A qué se dedica Margaret Qualley, la hija menor de Andie MacDowell?

Tiene 29 años y ha probado suerte con diferentes disciplinas: actuación, danza y modelaje. Siendo adolescente se mudó a Nueva York para estudiar en el American Ballet Theatre pero cambió de profesión al poco tiempo, a pesar de obtener una oferta para ser aprendiz de la compañía North Carolina Dance Theater. Se fue al Royal Academy of Dramatic Art de Londres y apareció por primera vez en pantalla en 2013 en un papel pequeño en la película Palo Alto. Antes de ello, debutó como modelo a los 16 años en el New York Fashion Week modelando para Alberta Ferretti.

Andie MacDowell y Margaret Qualley asisten al Almuerzo de los Premios AFI en el Beverly Wilshire, un Hotel Four Seasons, el 11 de marzo de 2022 en Beverly Hills. getty

La participación de Margaret en cine y televisión fue creciendo cuando tuvo un papel en la serie de HBO The Leftovers y después en la película para Netflix, Death Note. En 2019 brilló con su papel en la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood —ya sabes, la novia hippie de Brad Pitt, Pussycat. Al año siguiente protagonizó la miniserie de Netflix Maid, producida por Margot Robbie, con la cual fue nominada a los Golden Globes como mejor actriz principal para una miniserie.

Ahora, como embajadora de Chanel, Margaret abrió el desfile de Alta Costura Primavera-Verano 2024 y personifica la poderosa y delicada imaginería de la colección en el cortometraje The Button, en compañía de la actriz y embajadora de la casa, Anna Mouglalis, así como de la amiga de la casa, Naomi Campbell.