Jack Antonoff y Margaret Qualley se divorcian: los detalles del fin de su matrimonio

Jack Antonoff y Margaret Qualley presentaron una solicitud conjunta de divorcio el pasado 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York. La decisión llega casi cuatro meses después de que trascendiera su separación y pone fin a un matrimonio que comenzó en agosto de 2023, cuando ambos reunieron a algunas de las figuras más conocidas de la música y el cine para celebrar su boda en Nueva Jersey.

De acuerdo con los registros judiciales, el procedimiento está clasificado como un divorcio de mutuo acuerdo (uncontested joint divorce). Aunque Margaret Qualley aparece como demandante y Jack Antonoff como demandado, esa clasificación forma parte del trámite legal y no implica por sí misma una disputa entre ambos. La presentación conjunta apunta a que decidieron avanzar con el proceso de manera consensuada.

La separación que se hizo pública en julio

Los primeros reportes sobre el fin de la relación aparecieron en julio de 2026. La noticia llamó la atención después de que ambos dejaran de aparecer juntos y surgieran especulaciones sobre su situación sentimental. También generó comentarios la asistencia de Jack Antonoff, sin Margaret Qualley, a la celebración de boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Sin embargo, las versiones que circularon sobre supuestos problemas de confianza e infidelidad fueron rechazadas por el representante de la actriz. En declaraciones difundidas entonces, aseguró que esas narrativas eran falsas y negó que hubiera existido una traición o una falta de respeto dentro de la relación. También pidió que se respetara la privacidad de la pareja.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los motivos de la separación. Por ello, las versiones que atribuyen la ruptura a diferencias personales o dificultades derivadas de sus agendas profesionales deben tratarse como especulaciones, no como hechos confirmados.

De su relación en 2021 a una boda rodeada de celebridades

Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzaron a salir en 2021. Ella ya construía una trayectoria destacada como actriz, con participaciones en producciones como Érase una vez en Hollywood y Maid; él se había consolidado como uno de los productores y compositores más solicitados de la industria musical, además de liderar la banda Bleachers.

La pareja se comprometió en 2022 y celebró su boda en agosto de 2023 en Long Beach Island, Nueva Jersey. Entre los invitados estuvieron Taylor Swift, Lana Del Rey y Zoë Kravitz, en una ceremonia que reunió a figuras cercanas a ambos dentro de la música y el entretenimiento.

Su relación también tuvo momentos creativos compartidos. Qualley protagonizó y participó en la dirección del video musical de «Tiny Moves», canción de Bleachers. En una entrevista de 2024, la actriz describió el proyecto como una carta de amor a Antonoff y habló del gusto que encontraba en trabajar junto a él.

Jack Antonoff habla de las canciones que escribió para Margaret

Uno de los aspectos más personales de esta separación apareció en una entrevista que Antonoff concedió a The Guardian, publicada el 25 de octubre, pocos días antes de presentar los documentos de divorcio. El músico habló sobre su decisión de continuar interpretando canciones inspiradas en su relación con Qualley durante los conciertos de Bleachers.

Antonoff explicó que consideró modificar el repertorio, pero finalmente decidió conservar esas composiciones. Para él, cambiar las canciones habría significado intentar borrar una etapa de su vida que existió y que también forma parte de su vínculo con el público. Reconoció la tristeza que puede acompañar esa experiencia, aunque describió como valioso compartirla en directo.

La postura resulta especialmente significativa para un compositor cuya obra suele partir de experiencias personales. Sus canciones no dejan de pertenecer al pasado porque una relación termine; adquieren nuevos significados cuando quien las escribió vuelve a interpretarlas desde otra etapa de su vida.

Jack Antonoff y Margaret Qualley Getty images

Qué se sabe del proceso de divorcio

La solicitud presentada en Nueva York inicia formalmente el procedimiento, pero no significa necesariamente que todos los pasos legales hayan concluido. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente detalles económicos del acuerdo ni condiciones específicas sobre la división de bienes.

Tampoco se ha informado de que la pareja tenga hijos. Los representantes de ambos no habían emitido declaraciones públicas sobre la presentación judicial al conocerse la noticia.

El final de su matrimonio también deja una historia compartida en la música y el cine. Para Antonoff, algunas de esas experiencias seguirán presentes en sus canciones; para Qualley, su trayectoria como actriz continúa por un camino propio. Hay relaciones que terminan sin que todo lo vivido pierda su lugar en la memoria, y quizá esa sea la parte más reveladora de esta separación.