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Celebridades

El perfume de la princesa Diana que ayudó al príncipe Harry a recuperar recuerdos de su infancia

El príncipe Harry reveló cómo First, el perfume favorito de la princesa Diana, lo ayudó a reconectar con recuerdos de su madre durante su proceso de duelo.

Octubre 09, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Harry reveló que el perfume favorito de su madre, la princesa Diana, lo ayudó a reconectar con recuerdos de su infancia que creía inaccesibles.

Getty Images

En una nueva conversación publicada el 8 de octubre de 2026 como parte de Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, una clase de MasterClass junto a la neurocientífica Mary-Frances O’Connor, el duque de Sussex habló sobre el impacto que tuvo la muerte de su madre en su memoria y en su manera de procesar el duelo.

Harry explicó que, después de la muerte de Diana en 1997, llegó a tener dificultades para recordar su voz y su risa. Con el tiempo, su terapeuta le sugirió recurrir a un objeto profundamente vinculado con ella: su perfume.

La fragancia era First, de Van Cleef & Arpels, un perfume floral lanzado en 1976. Al volver a olerlo, Harry describió la experiencia como un viaje a otra época. El aroma le permitió acercarse de nuevo a recuerdos y experiencias que había mantenido a distancia, tanto los felices como los dolorosos.

First, el perfume favorito de la princesa Diana

First fue creado por el perfumista Jean-Claude Ellena y marcó la entrada de Van Cleef & Arpels en el universo de la perfumería. Su composición floral aldehídica combina notas de rosa, jazmín, nardo, clavel e iris, acompañadas por acordes de jacinto, ámbar, sándalo y musgo de roble.

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El frasco también refleja el universo de la firma francesa: su silueta está inspirada en un colgante de joyería, una referencia a la historia de la casa como creadora de piezas de alta joyería.

Foto: Van Cleef & Arpels

Harry ya había identificado First como el perfume favorito de su madre en sus memorias Spare, publicadas en 2023. Su reciente testimonio añade una nueva dimensión a esa historia: la fragancia no solo le recuerda a Diana, sino que se convirtió en una herramienta personal para volver a conectar con su memoria.

Por qué los perfumes pueden despertar recuerdos

La conexión entre el olfato y la memoria tiene una explicación científica. El procesamiento de los olores está relacionado con regiones cerebrales como la amígdala y el hipocampo, que participan en las emociones y en la formación y recuperación de recuerdos.

Por eso, un aroma asociado con una persona, un lugar o una etapa de la vida puede despertar imágenes y emociones con una intensidad inesperada. En el caso de Harry, First adquirió un significado que va más allá de sus notas olfativas: representa una forma de mantener vivo el recuerdo de su madre y de integrar su ausencia en su vida actual.

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Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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