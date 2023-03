5 perfumes para mujer que no tuvieron éxito

Estamos conscientes de que en gustos se rompen géneros, pero en la perfumería hay un indicador que muestra el éxito de un perfume y es el número de ventas generadas en un determinado tiempo.

Con esto no queremos decir que sean malos perfumes, no. Sino que lejos de la calidad, la presentación de la botella, las campañas publicitarias o el revoltijo de aromas que identifiquen a un perfume, simple y sencillamente no despegaron en ventas como hubieramos esperado.

Los motivos pueden ser varios, pero actualmente estos perfumes ya están descatalogados por el bajo nivel de ventas que tuvieron. Y sí, en un par de casos sí es lamentable.

Sikkim Parfum Lancôme

A pesar de haber sido un perfume muy bien evaluado por su evidente toque arábigo y sus notas terrosas orientales, Sikkim se encuentra actualmente descatalogado y aunque hay sitios especializados en perfumes difíciles de conseguir actualmente, con un poco de suerte todavía podrías adquirir una botella. ¿Te atreverías a usarlo a ciegas?

Salió a la venta en 1971 y pertenece a la familia olfativa floral aldehídica para mujeres. El autor de este perfume fue Robert Gonnon. Contenía notas muy carcaterísticas de gardenia, rosa y musgo de roble.

Hot Couture Eau de Toilette Givenchy

Una fragancia sumamente femenina por sus toques afrutados de lima, frambuesa y fresa. Pertenece a la familia floral frutal para mujeres.

Salió a la venta en 2011, pero actualmente ya no lo fabrican más.

Fue creada por Alberto Morillas y Jacques Cavallier.

Fancy Nights Jessica Simpson

Su lanzamiento fue en 2010 y su creador fue Steve DeMercado y pertenece a la familia olfativa chipré floral para mujeres por sus notas de papiro de Egipto, rosa y vainilla.

Es un perfume controversial porque lo amas o lo odias, pero nunca un punto medio. Actualmente está descontinuado, pero si le echas ganas, lo puedes conseguir en tiendas especializadas.

Shaghaf Oud Swiss Arabian

Pertenece a la familia olfativa ámbar para hombres y mujeres, una excelente opción unisex. Sus características notas de madera, rosa y vainilla hicieron de este perfume una opción excepcional.

Chloe Eau de Parfum Chloé

Este perfume fue profundamente floral y por ende, profudamente femenino. Sus notas de peonía, rosa y magnolia lo hacen parte de la familia olfativa floral para mujeres. Sus creadores son Amandine Clerc-Marie y Michel Almairac.

Se lanzó en 2008 y actualmente es muy difícil conseguirlo.