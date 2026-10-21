María Félix y los diseñadores que construyeron su imagen fuera de la pantalla

El vestuario de María Félix no terminaba cuando las cámaras dejaban de grabar. La actriz mexicana llevó su gusto por la ropa hasta su vida cotidiana y reunió piezas de casas como Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Givenchy, Chanel y Hermès. Detrás de esa imagen también hubo diseñadores mexicanos que entendieron cómo vestir a una mujer cuya presencia exigía algo más que un buen corte y entre ellos, Armando Valdés Peza, fue el responsable de buena parte de los atuendos que lució en sus películas.

Su relación con la ropa revela una faceta menos explorada de La Doña. No solo elegía prendas para interpretar personajes; también conservaba diseños, accesorios y objetos que formaban parte de su vida. Su clóset permite entender cómo una estrella del cine mexicano construyó una identidad estética que trascendió sus papeles más conocidos.

Armando Valdés Peza, el diseñador detrás de su estilo cinematográfico

Aunque las grandes firmas europeas ocupan un lugar importante en la historia del estilo de María Félix, Armando Valdés Peza merece una atención especial. El diseñador mexicano trabajó con ella en numerosas películas y, de acuerdo con la Fundación María Félix, creó alrededor del 90 % de su clóset cinematográfico.

Su colaboración se extendió a títulos como Enamorada (1946), Río escondido (1948) y Doña Diabla (1950). Valdés Peza conocía las exigencias del vestuario para la pantalla y supo desarrollar prendas que acompañaban la personalidad de los personajes interpretados por la actriz.

También diseñó el vestido rosa pálido que María Félix llevó en su boda con Jorge Negrete, celebrada el 18 de octubre de 1952. La pieza, confeccionada en lino con detalles de cintilla blanca, se apartaba de la imagen nupcial tradicional y reflejaba una elección vinculada con la estética mexicana.

La importancia de Valdés Peza no radica únicamente en la cantidad de prendas que creó, sino en su participación en la construcción visual de una de las figuras más reconocibles del cine nacional.

Armando Valdés Peza, el diseñador detrás de su estilo cinematográfico Nacho López Mediateca INAH

Christian Dior y el vestido que cruzó fronteras

La relación de María Félix con Christian Dior ofrece uno de los episodios más reveladores de su historia con la alta costura. Durante el rodaje de La pasión desnuda, la actriz manifestó su inconformidad con un vestuario que consideraba poco adecuado para ella y pidió un vestido especial al modisto francés.

Dior aceptó el encargo y viajó de París a Roma para realizar personalmente las pruebas finales. El diseño, elaborado con crin de caballo almidonada y bordados de lentejuelas, chaquiras y cristales, terminó convirtiéndose en una pieza que Félix también utilizó fuera del rodaje.

El episodio muestra cómo la actriz trasladaba sus preferencias personales al trabajo de los diseñadores. No se limitaba a vestir las prendas asignadas por una producción ya que defendía una imagen propia y buscaba que el vestuario respondiera a ella, incluso cuando eso implicaba solicitar una creación exclusiva a uno de los modistos más importantes de su época.

Cristóbal Balenciaga y las casas europeas que eligió para su vida personal

Cristóbal Balenciaga fue otro de los nombres importantes en el clóset de María Félix. En 1959, durante el Festival de Cine de Venecia, la actriz lució un vestido de seda estampada en tonos menta y amarillo pálido, con botones forrados y una silueta característica de la época.

La historia de esa prenda también revela su relación práctica con la ropa pues años después, María Félix modificó el vestido para volver a usarlo, amplió la cintura y acortó las mangas. Lejos de tratar cada creación como una pieza intocable, adaptaba algunas prendas a sus necesidades.

Su clóset incluyó también diseños de Yves Saint Laurent, Givenchy, Chanel, Hermès y Gucci. Cada firma aportaba un lenguaje distinto, pero la selección respondía a una preferencia personal por prendas capaces de sostener su presencia dentro y fuera de los escenarios.

Un clóset que hoy permite estudiar su legado

María Félix conservó una parte importante de sus prendas, accesorios y objetos personales. La colección vinculada con su legado incluye vestuario de sus 47 películas, diseños de alta costura, zapatos, sombreros, bocetos y piezas que ayudan a reconstruir su relación con la ropa.

Ese archivo permite observar algo más que una sucesión de vestidos célebres. También documenta el trabajo de los diseñadores mexicanos, la influencia de la alta costura europea y la manera en que una actriz participaba en las decisiones sobre su propia imagen.

En el caso de María Félix, el estilo no dependía exclusivamente de llevar el nombre de una gran firma en la etiqueta. Su legado reside también en haber sabido elegir, conservar y modificar las prendas hasta convertirlas en parte de una identidad reconocible, incluso lejos de la pantalla.