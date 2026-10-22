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Las joyas más emblemáticas de Lady Di que siguen presentes en la familia real británica

Desde el icónico anillo de zafiro de la Princesa de Gales hasta el anillo aguamarina de Meghan Markle. ¡Descubre las joyas de Diana de Gales que siguen formando parte de la historia de la familia real británica!

Octubre 22, 2026 • 
Gabriela Santillán
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A casi tres décadas de su muerte, algunas de las piezas que formaron parte de su colección personal siguen apareciendo en momentos importantes de la familia real británica.

Getty Images

Estas joyas conservan una historia familiar que conecta a Diana con sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, y con las mujeres que forman parte de sus vidas. Desde un anillo de compromiso que se convirtió en uno de los más reconocibles del mundo hasta una llamativa sortija de aguamarina.

Sin duda una de las joyas más emblemáticas de Diana es el anillo de compromiso de zafiro azul de Ceilán, rodeado por 14 diamantes y engastado en oro blanco. La pieza fue elegida por Diana en 1981, cuando se comprometió con el entonces príncipe Carlos, y su diseño se convirtió en una referencia para generaciones posteriores.

Tras la muerte de Diana, el anillo pasó a formar parte de las joyas heredadas por sus hijos. En 2010, el príncipe William eligió esta misma pieza para pedirle matrimonio a Kate Middleton durante su noviazgo. Desde entonces, el anillo acompaña a Kate en numerosas apariciones públicas y se ha convertido en una de las piezas más icónicas de su closet.

El anillo de aguamarina de Diana que Meghan Markle llevó en su boda

En mayo de 2018, Meghan Markle sorprendió con una joya especial durante la recepción de su boda con el príncipe Harry: un anillo de aguamarina de gran tamaño que había pertenecido a Diana de Gales. La sortija, de una intensa tonalidad azul verdosa, destacó junto al vestido de noche de Meghan. La pieza pertenecía a Lady Di, quien la llevó públicamente en 1997, durante un evento relacionado con la subasta de algunos de sus vestidos. El anillo llegó a Meghan como regalo de bodas de Harry, de acuerdo con las crónicas de la época.

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Su aparición convirtió una joya de la colección personal de Diana en uno de los accesorios más recordados del enlace.

Getty Images

Los pendientes de perlas que conectan el estilo de Diana con el de Kate Middleton

Las perlas fueron uno de los elementos recurrentes en el guardarropa de Diana. Entre las piezas asociadas con su estilo se encuentran unos pendientes de perlas de Collingwood, recibidos como regalo con motivo de su boda. Kate Middleton también ha llevado estos pendientes en actos oficiales, las perlas y los diamantes siguen ocupando un lugar especial en la joyería de la monarquía británica.

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Getty Images

Los pendientes de zafiros y diamantes que Kate ha usado

Entre las joyas vinculadas con Diana también destacan unos pendientes de zafiros y diamantes. Kate ha llevado piezas de esta colección en diferentes ocasiones y ha adaptado algunos diseños a su estilo. Los zafiros azules, además, mantienen una relación visual con el icónico anillo de compromiso de Kate, creando una conexión entre distintas joyas asociadas con Diana.

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Getty Images

Las joyas de Diana de Gales: un legado que continúa en la familia real

En una carta sobre el destino de sus pertenencias, Diana expresó su deseo de que sus joyas fueran asignadas a la parte de la herencia destinada a sus hijos, para que sus futuras esposas pudieran tenerlas o utilizarlas. Esta intención ayuda a comprender por qué algunas piezas reaparecen hoy en manos de la siguiente generación.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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