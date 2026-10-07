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Celebridades

Por qué las royals no llevan tiaras todo el tiempo: las reglas de etiqueta detrás de las joyas reales

Descubre por qué las mujeres de la realeza reservan las tiaras para ocasiones especiales, cuándo pueden llevarlas y las reglas de etiqueta detrás de estas históricas joyas.

Octubre 07, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Más que una regla escrita para todas las casas reales, se trata de tradiciones de etiqueta que han evolucionado con el tiempo.

Getty Images

Las tiaras son algunas de las joyas más fascinantes de las familias reales, pero no pueden llevarse en cualquier ocasión. Estas piezas están reservadas para eventos de gran formalidad y su elección también puede tener un significado histórico.

¿Cuándo pueden llevar tiara las royals?

Tradicionalmente, las tiaras se reservan para banquetes de Estado, recepciones diplomáticas, bodas reales y otras ceremonias de máxima formalidad. Su uso está especialmente relacionado con el código de vestimenta white tie, que suele requerir vestido largo, condecoraciones y joyería de gala.

Por eso es poco común ver a la princesa de Gales, Kate Middleton con una tiara durante un compromiso diurno o una visita oficial. La princesa de Gales suele reservar estas piezas para eventos como los banquetes de Estado.

¿Las tiaras solo se usan de noche?

La tradición dicta que las tiaras deben llevarse después de las 5 de la tarde y como parte de la vestimenta formal nocturna. Sin embargo, no es una regla absoluta.

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Sin embargo, nunca ha sido una prohibición universal y las reglas se han flexibilizado con el tiempo. Las princesas nacidas dentro de familias reales también han utilizado tiaras antes del matrimonio.

Getty Images

Las bodas reales son una de las principales excepciones: una novia puede llevar una tiara aunque la ceremonia sea durante el día. Grandes acontecimientos ceremoniales también pueden modificar esta norma.

¿Solo las mujeres casadas pueden llevar tiara?

Otro de los grandes mitos es que las mujeres solteras tienen prohibido utilizar tiaras. Históricamente, en los círculos aristocráticos británicos, estas joyas estaban asociadas con las mujeres casadas y una boda podría marcar la primera ocasión para lucir una.

¿Kate Middleton puede elegir cualquier tiara?

No necesariamente. Muchas de las joyas de las familias reales no pertenecen personalmente a quien las lleva, sino que forman parte de colecciones familiares y se prestan para determinadas ocasiones.

Es el caso de la Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, una de las piezas más asociadas con Kate Middleton y que también fue una de las joyas emblemáticas de la princesa Diana.

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Además, la elección de una tiara puede tener un significado que va más allá de combinar con un vestido.

Getty Images

Su historia, procedencia y relación con otras integrantes de la familia pueden convertirla en una pieza especialmente apropiada para un evento.

Las tiaras también pueden enviar un mensaje

Una tiara puede funcionar como mucho más que un accesorio. Recuperar una joya utilizada por una reina o una princesa del pasado puede ser una forma de conectar una aparición actual con la historia de la familia real.

Un ejemplo reciente fue la reina Letizia, quien llevó la Tiara Floral española durante el banquete de Estado celebrado en Madrid el 30 de septiembre de 2026. La pieza, que data del siglo XIX, forma parte del legado histórico de la familia real española.

Por eso, cuando una royal vuelve a utilizar una tiara después de años, no solo importa su diseño: quién la llevó antes, quién la lleva ahora y para qué ocasión fue elegida también forman parte de su historia.

Al final, la razón por la que no vemos tiaras en cada aparición real es sencilla: su atractivo está precisamente en que son joyas excepcionales reservadas para momentos igualmente excepcionales.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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