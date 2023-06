El Hermès de María Félix que la conectó con Grace Kelly

Si María Félix siguiera con nosotros, ¿qué opinaría del ‘quiet luxury’ (lujo silencioso)? La tendencia de decirle adiós a los logos y enfocarse en las prendas sencillas y monocromáticas no es nueva, pero cuando ‘La Doña’ estaba en su apogeo y todo el mundo quería copiar su estilo no se hablaba de ello como una gran referencia. De hecho, quizá María Félix no habría sido la mejor vocera del lujo silencioso —aunque no usaba prendas con grandes logos, no era muy minimalista en sus prendas que digamos—. Pero sí la vimos usando lujosos accesorios, y uno de ellos fue un bolso Hermès que hoy día podemos seguir usando y se colocaría sin problema alguno en el mundo del ‘quiet luxury’.

María Félix y su bolso Kelly de Hermès

Hay una serie de fotografías de La Doña en la Plaza de San Marcos, en Venecia, donde no solo luce su joya de serpiente Cartier, sino que destacó el bolso Kelly de Hermès que le hicieron a la medida —por eso tenía doble asa.

La mujer que se autodenominaba ‘la divina garza’ usó múltiples diseños de Hermès que cautivaban por sus diseños únicos y modelos elaborados solamente para ella. Aunque hoy día la casa francesa mantiene ese aire de sencillez y elegancia para crear bolsas “que combinen la artesanía en cuero con materiales de lujo para crear formas elegantes, líneas únicas y estilos versátiles”, como describe el sitio.

El bolso Kelly de Hermès lleva este nombre en honor a Grace Kelly, la royal que inspiró a la línea —y como otro dato curioso, Grace y María nunca coincidieron, pero sí hay una foto de la princesa de Mónaco con Katy Jurado, la “enemiga” de Félix—. Todo surgió a partid de 1930, donde el yerno de Émile Hermès, Robert Dumas, creó el bolso de mujeres con asas y fue característico por su forma de trapezoide con dos refuerzos triangulares, solapa recortada y dos asas. Para los años cincuenta esta pieza se viralizó (o el equivalente a viralizarse en esa época) porque Grace Kelly, siendo estrella de cine y princesa de Mónaco, fue fotografiada sosteniendo la Hermès sobre su abdomen, dando indicios de un embarazo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y nació el Kelly, un preferido de María Félix y de la actualidad.