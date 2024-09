La Sustancia: la relación entre Margaret Qualley y Dennis Quaid que pocos saben

The Substance (La sustancia) es una de las comedias satíricas con el humor más oscuro que hemos visto en lo que va del año, retando los falsos e inalcanzables estándares de belleza bajo una ingeniosa historia que gira en torno a una fórmula capaz de cambiar las células y una mujer cansada de su realidad, capaz de llegar al límite. Con la participación de Demi Moore (como Elizabeth Sparkle) y Margaret Qualley (como Sue), la nueva película de la directora francesa Coralie Fargeat definitivamente da de qué hablar. Eso sí, sólo si estás exento del pánico a la sangre... Si no la has visto o planeas hacerlo próximamente, te decimos cuál es la relación entre Margaret y el actor Dennis Quaid (como Harvey).

La Sustancia: fecha de estreno en México

The substance llegó a cines de México el pasado 19 de septiembre 2024 y después podrás verla en el servicio de streaming de Mubi.

Sinopsis de La Sustancia

La Sustancia es una película que combina horror corporal con una crítica mordaz a la sociedad actual, especialmente centrada en la obsesión por la juventud y la belleza. La trama gira en torno a Elizabeth Sparkle, una estrella de aeróbic en decadencia que, al cumplir 50 años, es despedida debido a su edad. Sumida en una profunda crisis existencial, se entera de una droga experimental que promete rejuvenecerla y devolverle su antigua gloria. Sin dudarlo, decide probar esta sustancia, pero los resultados son mucho más perturbadores de lo que imaginaba. Al consumir la droga, una versión más joven y enérgica de Elizabeth emerge desde su interior, generando un conflicto entre las dos personalidades. Esta nueva versión, Sue, encarna tanto la vitalidad de la juventud como una cierta inmadurez y desprecio por la versión mayor de sí misma.

Cuál es la relación entre Margaret Qualley y Dennis Quaid

Margaret Qualley (29), tiene una divertida relación e historia con Dennis Quaid, quien actúa como el manager malvado en La Sustancia. Margaret es hija de la legendaria Andie MacDowell, quien a su vez actuó con Quaid en Dinner with Friends (2001), así que tanto madre como hija han aparecido en pantalla grande con este grande actor.

A Dennis lo recordamos por Juego de Gemelas, interpretando al papá de Annie y Hallie. Margaret contó a Harper’s Bazaar US que, cuando era pequeña, le encantaba esta película: “Le decía a mi mamá lo mucho que me encantaba Juego de gemelas y le decía: ‘Deberíamos verla. Es una película muy inteligente”, contó. No mucho después, MacDowell se fue a rodar Dinner With Friends con Quaid. “Vuelve a casa y me dice: ‘Margaret, sé cuánto te gusta Juego de gemelas...’ Y luego entra Dennis Quaid... su nuevo novio”, reveló la joven actriz a la revista. Los actores tuvieron un breve romance, ambos estando en sus cuarenta.