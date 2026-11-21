Con 20 metros de altura, 300 esferas y aproximadamente 50 millones de cristales, la instalación incluye un espectáculo de iluminación nocturno y un café temporal inspirado en la Navidad

Con 20 metros de altura y 15 metros de circunferencia, el árbol reúne 300 esferas de distintos tamaños y aproximadamente 50 millones de Swarovski Crystals. Su diseño toma inspiración de las formas octagonales que identifican a la Maison y culmina con un cisne Swarovski colocado sobre un gran moño verde de acabado metálico.

El encendido oficial tuvo lugar el 13 de noviembre y marcó el inicio de una celebración que combina decoración, joyería y experiencias gastronómicas en uno de los espacios comerciales más emblemáticos de Polanco.

El árbol de Navidad de Swarovski: cuándo visitarlo y a qué hora verlo iluminado

El árbol de Navidad de Swarovski en El Palacio de Hierro Polanco permanecerá hasta el 6 de enero de 2027, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro de la temporada festiva en Ciudad de México. La instalación, que combina el savoir-faire de la firma austriaca con una puesta en escena de grandes dimensiones, ofrece un ritual de iluminación todas las noches a las 6:30 p. m., además de experiencias especiales para quienes visiten el almacén durante estas semanas.

Quienes quieran contemplar la instalación tienen hasta el 6 de enero de 2027 para visitar El Palacio de Hierro Polanco. El espectáculo de iluminación se realiza diariamente a las 6:30 p. m., desde el 14 de noviembre y hasta el cierre de la temporada.

La propuesta adquiere una dimensión distinta al caer la tarde, cuando los cristales reflejan la luz y las esferas convierten el árbol en una pieza central de la decoración navideña. Su escala y composición hacen que la instalación funcione también como un escenario para fotografías y encuentros familiares.

La experiencia comenzó el 27 de octubre de 2026, aunque su momento central llegó con la ceremonia de encendido de noviembre, que reunió a personalidades del entretenimiento y amigos de la firma.

Las celebridades que acompañaron el encendido de Swarovski

La celebración contó con Aislinn Derbez como embajadora del árbol de Navidad, quien eligió piezas de la colección Una Angelic. También asistieron Natasha Dupeyrón y Ana de la Reguera, ambas con diseños de Vienna, entre otros invitados.

La joyería tuvo un papel destacado durante la velada, especialmente a través de una edición limitada creada para esta colaboración con El Palacio de Hierro. La propuesta incluye piezas de la línea Una Angelic, elaboradas con Swarovski Crystals en tono caramelo y engastes en bisel con acabados en oro de 18 quilates, además de un adorno navideño diseñado especialmente para la ocasión.

Las creaciones se presentan en empaques exclusivos y forman parte de una selección disponible en 16 tiendas de El Palacio de Hierro a nivel nacional durante la temporada festiva.

Akima Cortesía

Swarovski Café: una pausa entre luces y cristales

La celebración también incorpora una experiencia gastronómica con la apertura de un Swarovski Café pop-up en El Palacio de Hierro Polanco. El espacio ofrece bebidas especiales inspiradas en los sabores y la atmósfera de la Navidad, convirtiéndose en una parada adicional para quienes quieran prolongar su visita.

A esto se suma la presencia de la campaña Holiday 2026 de Swarovski en las pantallas digitales del almacén, protagonizada por Ariana Grande, embajadora global de la marca.

La selección de joyería de temporada también forma parte de la experiencia. Entre las propuestas destacan las siluetas Rivière de Millenia, reconocidas por sus líneas luminosas, y las creaciones de Mesmera, que combinan cristales de distintos cortes para dar profundidad y movimiento a cada pieza.

La Navidad brilla con el árbol de Swarovski: fechas y detalles para visitarlo Cortesía

Una Navidad con el sello de Swarovski en Polanco

La instalación refleja una forma de entender la decoración navideña desde el lenguaje de una casa especializada en cristales. Más allá de sus dimensiones, el árbol convierte elementos característicos de Swarovski —la luz, las formas geométricas y el brillo— en una experiencia que trasciende sus escaparates y colecciones.

Para quienes planean visitar Polanco durante las fiestas, la fecha que conviene tener presente es el 6 de enero de 2027: será el último día para disfrutar del árbol y de su ritual de iluminación. Una celebración que encuentra en los cristales una manera particular de interpretar uno de los rituales más esperados de la Navidad.